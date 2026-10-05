John Ternus veut reprendre le design d’Apple en main : mais comment ?

QU’EN PENSER ?



Le changement de style avec Tim Cook est assez spectaculaire. John Ternus n’est pas designer de formation et ne remplacera évidemment pas Jony Ive, mais sa présence quasi quotidienne auprès des équipes pourrait redonner au design une place encore plus centrale dans les décisions prises au sommet d’Apple. Une orientation particulièrement intéressante alors que Cupertino prépare plusieurs produits très différents de ses habitudes, entre l’iPhone Duo, le hub domestique et le futur MacBook Pro OLED tactile.