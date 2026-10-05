John Ternus veut reprendre le design d’Apple en main : mais comment ?
Par Laurence - Publié le
À peine installé dans le fauteuil de CEO, John Ternus semble vouloir imprimer sa marque chez Apple. L’ancien patron de l’ingénierie matérielle s’implique désormais directement dans le design industriel et les interfaces de la firme, au point de passer plusieurs fois par semaine dans les studios de création. Une approche qui tranche nettement avec celle de Tim Cook.
Depuis le départ de Jony Ive en 2019, Apple n’a jamais réellement retrouvé une personnalité unique supervisant l’ensemble de son design. Après plusieurs réorganisations et le passage de ces équipes sous la responsabilité de Jeff Williams, la firme semble avoir trouvé une nouvelle organisation centrée autour de John Ternus.
Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman rapporte que le nouveau CEO s’est fortement impliqué dans les deux principales branches créatives de l’entreprise : le design industriel, qui travaille notamment sur l’apparence et la conception physique des produits, et le Human Interface Design, chargé des interfaces logicielles.
Cette implication avait d’ailleurs commencé avant même sa nomination à la tête d’Apple. Lorsque Jeff Williams a quitté ses fonctions l’année dernière, Apple avait annoncé que les équipes de design seraient rattachées à Tim Cook. Dans les faits, leur supervision aurait rapidement été confiée à John Ternus, alors en pleine préparation de sa succession.
Depuis qu’il est devenu CEO, John Ternus aurait encore renforcé sa présence. Plusieurs sources internes citées par Bloomberg indiquent qu’il travaille désormais plusieurs fois par semaine directement dans les studios de design et qu’il lui arrive même de s’y rendre plusieurs fois au cours d’une même journée.
Son approche serait même assez différente de celle de Tim Cook. Selon Bloomberg, son prédécesseur ne se rendait généralement dans les studios qu’environ une heure par mois au maximum. Cook, dont le parcours est historiquement lié aux opérations et à la chaîne d’approvisionnement, avait adopté une approche beaucoup moins directe dans la conception des produits.
Le parcours de John Ternus explique en partie cette différence. Avant de prendre la direction d’Apple, il a longtemps dirigé l’ingénierie matérielle et travaillait donc déjà étroitement avec les designers pour transformer leurs concepts en produits pouvant être fabriqués à grande échelle.
Cette nouvelle organisation ne signifie toutefois pas que John Ternus va devenir le nouveau Jony Ive. Apple aurait décidé de ne pas rechercher de nouveau Chief Design Officer chargé de superviser à lui seul l’ensemble du design matériel et logiciel. Selon Bloomberg, aucune recherche n’est actuellement en cours pour créer ou pourvoir un tel poste.
Apple s’appuie désormais sur deux responsables distincts. Molly Anderson dirige le design industriel, tandis que Steve Lemay supervise le Human Interface Design. Ce dernier a pris la succession d’Alan Dye, parti fin 2025 chez Meta pour diriger le design de Reality Labs.
John Ternus se placerait au-dessus de ce duo et aurait le dernier mot sur les grandes orientations du design. Une organisation qu’Apple a d’ailleurs commencé à mettre en avant publiquement : Molly Anderson et Steve Lemay ont tous les deux participé à la présentation de l’iPhone Duo en septembre.
Le nouveau CEO doit également s’occuper d’un autre chantier : reconstruire des équipes de design qui ont perdu de nombreux talents au cours des dernières années. Certains anciens d’Apple ont rejoint LoveFrom, la société fondée par Jony Ive, tandis que d’autres sont partis chez Meta ou OpenAI. Cupertino aurait donc accéléré les promotions en interne, notamment auprès de designers plus jeunes, tout en recrutant de nouveaux profils à l’extérieur.
Cette implication personnelle de John Ternus montre surtout quelle place le nouveau dirigeant entend donner aux produits dans son mandat. Il délèguerait davantage les questions financières au CFO Kevan Parekh et les opérations à Sabih Khan pour consacrer une partie importante de son temps au matériel, à l’ingénierie et désormais au design.
Le changement de style avec Tim Cook est assez spectaculaire. John Ternus n’est pas designer de formation et ne remplacera évidemment pas Jony Ive, mais sa présence quasi quotidienne auprès des équipes pourrait redonner au design une place encore plus centrale dans les décisions prises au sommet d’Apple. Une orientation particulièrement intéressante alors que Cupertino prépare plusieurs produits très différents de ses habitudes, entre l’iPhone Duo, le hub domestique et le futur MacBook Pro OLED tactile.
John Ternus met les mains dans le design
Depuis le départ de Jony Ive en 2019, Apple n’a jamais réellement retrouvé une personnalité unique supervisant l’ensemble de son design. Après plusieurs réorganisations et le passage de ces équipes sous la responsabilité de Jeff Williams, la firme semble avoir trouvé une nouvelle organisation centrée autour de John Ternus.
Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman rapporte que le nouveau CEO s’est fortement impliqué dans les deux principales branches créatives de l’entreprise : le design industriel, qui travaille notamment sur l’apparence et la conception physique des produits, et le Human Interface Design, chargé des interfaces logicielles.
Cette implication avait d’ailleurs commencé avant même sa nomination à la tête d’Apple. Lorsque Jeff Williams a quitté ses fonctions l’année dernière, Apple avait annoncé que les équipes de design seraient rattachées à Tim Cook. Dans les faits, leur supervision aurait rapidement été confiée à John Ternus, alors en pleine préparation de sa succession.
Plusieurs passages par jour dans les studios
Depuis qu’il est devenu CEO, John Ternus aurait encore renforcé sa présence. Plusieurs sources internes citées par Bloomberg indiquent qu’il travaille désormais plusieurs fois par semaine directement dans les studios de design et qu’il lui arrive même de s’y rendre plusieurs fois au cours d’une même journée.
Son approche serait même assez différente de celle de Tim Cook. Selon Bloomberg, son prédécesseur ne se rendait généralement dans les studios qu’environ une heure par mois au maximum. Cook, dont le parcours est historiquement lié aux opérations et à la chaîne d’approvisionnement, avait adopté une approche beaucoup moins directe dans la conception des produits.
Le parcours de John Ternus explique en partie cette différence. Avant de prendre la direction d’Apple, il a longtemps dirigé l’ingénierie matérielle et travaillait donc déjà étroitement avec les designers pour transformer leurs concepts en produits pouvant être fabriqués à grande échelle.
John Ternus is the new Jony Ive ?
Cette nouvelle organisation ne signifie toutefois pas que John Ternus va devenir le nouveau Jony Ive. Apple aurait décidé de ne pas rechercher de nouveau Chief Design Officer chargé de superviser à lui seul l’ensemble du design matériel et logiciel. Selon Bloomberg, aucune recherche n’est actuellement en cours pour créer ou pourvoir un tel poste.
Apple s’appuie désormais sur deux responsables distincts. Molly Anderson dirige le design industriel, tandis que Steve Lemay supervise le Human Interface Design. Ce dernier a pris la succession d’Alan Dye, parti fin 2025 chez Meta pour diriger le design de Reality Labs.
John Ternus se placerait au-dessus de ce duo et aurait le dernier mot sur les grandes orientations du design. Une organisation qu’Apple a d’ailleurs commencé à mettre en avant publiquement : Molly Anderson et Steve Lemay ont tous les deux participé à la présentation de l’iPhone Duo en septembre.
Reconstruire des équipes largement renouvelées
Le nouveau CEO doit également s’occuper d’un autre chantier : reconstruire des équipes de design qui ont perdu de nombreux talents au cours des dernières années. Certains anciens d’Apple ont rejoint LoveFrom, la société fondée par Jony Ive, tandis que d’autres sont partis chez Meta ou OpenAI. Cupertino aurait donc accéléré les promotions en interne, notamment auprès de designers plus jeunes, tout en recrutant de nouveaux profils à l’extérieur.
Cette implication personnelle de John Ternus montre surtout quelle place le nouveau dirigeant entend donner aux produits dans son mandat. Il délèguerait davantage les questions financières au CFO Kevan Parekh et les opérations à Sabih Khan pour consacrer une partie importante de son temps au matériel, à l’ingénierie et désormais au design.
QU’EN PENSER ?
Le changement de style avec Tim Cook est assez spectaculaire. John Ternus n’est pas designer de formation et ne remplacera évidemment pas Jony Ive, mais sa présence quasi quotidienne auprès des équipes pourrait redonner au design une place encore plus centrale dans les décisions prises au sommet d’Apple. Une orientation particulièrement intéressante alors que Cupertino prépare plusieurs produits très différents de ses habitudes, entre l’iPhone Duo, le hub domestique et le futur MacBook Pro OLED tactile.