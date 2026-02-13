Mission Crew-12 / SpaceX : Sophie Adenot s’envole vers l’ISS

Qu'en penser ?



Le lancement de Crew-12 confirme une nouvelle fois le rôle central de SpaceX dans le transport d’astronautes vers l’ISS. Depuis la fin du programme de navettes spatiales, la capsule Dragon est devenue l’un des piliers de l’accès américain à l’orbite basse, en partenariat étroit avec la NASA et les agences spatiales internationales.



Si tout se déroule comme prévu, l’amarrage à l’ISS interviendra quelques heures après le décollage, ouvrant un nouveau chapitre pour Sophie Adenot et pour la présence française dans l’espace.