Mission Crew-12 / SpaceX : Sophie Adenot s’envole vers l’ISS
Par Laurence - Publié le
Après des mois d’entraînement intensif et deux reports de dernière minute, la mission Crew-12 est enfin prête à décoller. Ce vendredi 13 février, à 11h15 (heure française), la Française Sophie Adenot s’envolera vers la Station spatiale internationale (ISS) aux côtés de trois autres astronautes, à bord d’une capsule Dragon de SpaceX. Un moment historique pour l’astronautique française.
Initialement prévu plus tôt dans l’année, le lancement de Crew-12 a été retardé à deux reprises pour des raisons techniques et opérationnelles. Ces dernières semaines, la NASA a également dû ajuster son calendrier en raison du retour anticipé de l’équipage précédent, une situation inédite provoquée par des raisons médicales.
Malgré ces aléas, tous les voyants sont désormais au vert pour ce décollage depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, grâce à un lanceur Falcon 9 et à la capsule Dragon de SpaceX, devenue incontournable pour les missions habitées américaines.
Pendant huit à neuf mois à bord de l’ISS, Sophie Adenot participera à plus de 200 expériences scientifiques, touchant à des domaines aussi variés que la biologie, la physiologie humaine, la science des matériaux ou encore l’observation de la Terre. Ces recherches visent notamment à mieux comprendre les effets de l’apesanteur sur le corps humain et à préparer les futures missions de longue durée vers la Lune et Mars.
L’astronaute française interviendra également dans des actions de médiation scientifique, afin de partager son quotidien dans l’espace avec le grand public et les établissements scolaires. Ancienne pilote d’essai de l’armée de l’Air et de l’Espace, Sophie Adenot incarne une nouvelle génération d’astronautes européens.
Avec ce vol, Sophie Adenot devient la deuxième Française de l’histoire à aller dans l’espace, après Claudie Haigneré, qui avait participé à des missions en 1996 et 2001. Un parcours inspirant, qu’Adenot a elle-même souvent cité comme déterminant dans sa vocation. Rappelons qu'elle a été autorisée à embarquer son smartphone avec elle, ce qui lui permettra d'alimenter son compte Instagram...
Le lancement de Crew-12 confirme une nouvelle fois le rôle central de SpaceX dans le transport d’astronautes vers l’ISS. Depuis la fin du programme de navettes spatiales, la capsule Dragon est devenue l’un des piliers de l’accès américain à l’orbite basse, en partenariat étroit avec la NASA et les agences spatiales internationales.
Si tout se déroule comme prévu, l’amarrage à l’ISS interviendra quelques heures après le décollage, ouvrant un nouveau chapitre pour Sophie Adenot et pour la présence française dans l’espace.
Un décollage très attendu après plusieurs reports
Initialement prévu plus tôt dans l’année, le lancement de Crew-12 a été retardé à deux reprises pour des raisons techniques et opérationnelles. Ces dernières semaines, la NASA a également dû ajuster son calendrier en raison du retour anticipé de l’équipage précédent, une situation inédite provoquée par des raisons médicales.
Malgré ces aléas, tous les voyants sont désormais au vert pour ce décollage depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, grâce à un lanceur Falcon 9 et à la capsule Dragon de SpaceX, devenue incontournable pour les missions habitées américaines.
Une mission scientifique de longue durée
Pendant huit à neuf mois à bord de l’ISS, Sophie Adenot participera à plus de 200 expériences scientifiques, touchant à des domaines aussi variés que la biologie, la physiologie humaine, la science des matériaux ou encore l’observation de la Terre. Ces recherches visent notamment à mieux comprendre les effets de l’apesanteur sur le corps humain et à préparer les futures missions de longue durée vers la Lune et Mars.
L’astronaute française interviendra également dans des actions de médiation scientifique, afin de partager son quotidien dans l’espace avec le grand public et les établissements scolaires. Ancienne pilote d’essai de l’armée de l’Air et de l’Espace, Sophie Adenot incarne une nouvelle génération d’astronautes européens.
Avec ce vol, Sophie Adenot devient la deuxième Française de l’histoire à aller dans l’espace, après Claudie Haigneré, qui avait participé à des missions en 1996 et 2001. Un parcours inspirant, qu’Adenot a elle-même souvent cité comme déterminant dans sa vocation. Rappelons qu'elle a été autorisée à embarquer son smartphone avec elle, ce qui lui permettra d'alimenter son compte Instagram...
Qu'en penser ?
Le lancement de Crew-12 confirme une nouvelle fois le rôle central de SpaceX dans le transport d’astronautes vers l’ISS. Depuis la fin du programme de navettes spatiales, la capsule Dragon est devenue l’un des piliers de l’accès américain à l’orbite basse, en partenariat étroit avec la NASA et les agences spatiales internationales.
Si tout se déroule comme prévu, l’amarrage à l’ISS interviendra quelques heures après le décollage, ouvrant un nouveau chapitre pour Sophie Adenot et pour la présence française dans l’espace.