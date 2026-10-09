Starlink veut devenir un opérateur mobile, AT&T et Verizon dévissent en Bourse

On en dit quoi ?



SpaceX attaque les opérateurs sur leur cœur de métier avec la seule brique technique qui lui manquait, et le marché l'a parfaitement compris. En France, rien ne change : Starlink est toujours un abonnement internet par satellite, et décrocher des bandes équivalentes en Europe s'annonce très compliqué, entre régulateurs nationaux et fréquences déjà attribuées. Mais aux États-Unis, les géants du telecom ont du souci à se faire, et pour une fois ce n'est pas une menace lointaine.