Apple One augmente dans 12 pays d'Europe

On en dit quoi ?



Ces hausses en pointillé sont devenues une habitude chez Apple, et la méthode marche plutôt bien pour elle, puisque 2 euros de plus sur un prélèvement mensuel passent inaperçus dans la plupart des foyers, alors qu'à l'échelle de millions d'abonnés la division services engrange un joli paquet d'argent supplémentaire sans rien produire de neuf. C'est agaçant, mais c'est bien joué. En attendant le mail qui finira probablement par arriver aussi dans les boîtes françaises, les abonnés Apple One d'ici profitent d'un tarif encore intact, et c'est déjà ça.