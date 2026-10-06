Apple One augmente dans 12 pays d'Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Les abonnements Apple poursuivent leur petite escalade. Depuis hier, la formule Apple One Family coûte l'équivalent de 2 euros de plus par mois dans douze pays européens, dont la Belgique, l'Espagne et la Suisse. Le forfait Premier grimpe aussi chez trois d'entre eux. La France n'est pas sur la liste cette fois, et on croise les doigts pour que ça dure.
La hausse concerne la formule Apple One Family, celle qui regroupe Apple Music, Apple TV, Apple Arcade et 200 Go d'iCloud+ pour toute la famille, dans douze pays : la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, la Hongrie, la Lettonie, Malte, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et la Suisse. En Espagne, le forfait familial passe donc de 25,95 à 27,95 euros par mois, alors que le Portugal monte à 23,95 euros. La formule Premier, qui ajoute Fitness+ et News+ au bouquet avec 2 To d'iCloud+, prend elle aussi 2 euros en Espagne (36,95 euros) et au Portugal (32,95 euros), et suit le même chemin en Suisse, en francs suisses cette fois. La formule individuelle ne bouge pas, pour le moment en tous cas.
Côté calendrier, les nouveaux abonnés paient le nouveau tarif immédiatement, et les clients déjà abonnés verront la hausse appliquée à leur prochain renouvellement. Apple prévient les intéressés par mail depuis lundi.
L'été avait donné le ton. En juillet, Apple relevait les prix d'Apple Music sur la plupart de ses marchés, France comprise, en invoquant des coûts de licences musicales en hausse, ce qui avait fait passer l'abonnement individuel de 10,99 à 11,99 euros et la formule familiale de 16,99 à 19,99 euros. Apple One prenait dans la foulée 2 dollars aux États-Unis sur les formules Family et Premier, et la vague d'octobre vient simplement étendre ce mouvement à une partie de l'Europe. Si on remonte au lancement du bouquet en 2020, le forfait individuel américain s'est renchéri de plus de 45 % et le familial d'environ 40 %, ce qui donne une bonne idée de la pente générale.
Rien ne change pour les abonnés français, qui paient toujours 19,95 euros en individuel, 25,95 euros en famille et 34,95 euros en Premier, alors que les Belges et les Suisses verront leur facture familiale gonfler dès le prochain renouvellement. On a quand même du mal à croire que cette exception tienne très longtemps, vu la manière dont Apple avance depuis un an, par petits groupes de pays et à quelques mois d'intervalle.
Ces hausses en pointillé sont devenues une habitude chez Apple, et la méthode marche plutôt bien pour elle, puisque 2 euros de plus sur un prélèvement mensuel passent inaperçus dans la plupart des foyers, alors qu'à l'échelle de millions d'abonnés la division services engrange un joli paquet d'argent supplémentaire sans rien produire de neuf. C'est agaçant, mais c'est bien joué. En attendant le mail qui finira probablement par arriver aussi dans les boîtes françaises, les abonnés Apple One d'ici profitent d'un tarif encore intact, et c'est déjà ça.
Deux euros de plus, pays par pays
La hausse concerne la formule Apple One Family, celle qui regroupe Apple Music, Apple TV, Apple Arcade et 200 Go d'iCloud+ pour toute la famille, dans douze pays : la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, la Hongrie, la Lettonie, Malte, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et la Suisse. En Espagne, le forfait familial passe donc de 25,95 à 27,95 euros par mois, alors que le Portugal monte à 23,95 euros. La formule Premier, qui ajoute Fitness+ et News+ au bouquet avec 2 To d'iCloud+, prend elle aussi 2 euros en Espagne (36,95 euros) et au Portugal (32,95 euros), et suit le même chemin en Suisse, en francs suisses cette fois. La formule individuelle ne bouge pas, pour le moment en tous cas.
Côté calendrier, les nouveaux abonnés paient le nouveau tarif immédiatement, et les clients déjà abonnés verront la hausse appliquée à leur prochain renouvellement. Apple prévient les intéressés par mail depuis lundi.
Mais pourquoi encore une hausse ?
L'été avait donné le ton. En juillet, Apple relevait les prix d'Apple Music sur la plupart de ses marchés, France comprise, en invoquant des coûts de licences musicales en hausse, ce qui avait fait passer l'abonnement individuel de 10,99 à 11,99 euros et la formule familiale de 16,99 à 19,99 euros. Apple One prenait dans la foulée 2 dollars aux États-Unis sur les formules Family et Premier, et la vague d'octobre vient simplement étendre ce mouvement à une partie de l'Europe. Si on remonte au lancement du bouquet en 2020, le forfait individuel américain s'est renchéri de plus de 45 % et le familial d'environ 40 %, ce qui donne une bonne idée de la pente générale.
Et en France ?
Rien ne change pour les abonnés français, qui paient toujours 19,95 euros en individuel, 25,95 euros en famille et 34,95 euros en Premier, alors que les Belges et les Suisses verront leur facture familiale gonfler dès le prochain renouvellement. On a quand même du mal à croire que cette exception tienne très longtemps, vu la manière dont Apple avance depuis un an, par petits groupes de pays et à quelques mois d'intervalle.
On en dit quoi ?
Ces hausses en pointillé sont devenues une habitude chez Apple, et la méthode marche plutôt bien pour elle, puisque 2 euros de plus sur un prélèvement mensuel passent inaperçus dans la plupart des foyers, alors qu'à l'échelle de millions d'abonnés la division services engrange un joli paquet d'argent supplémentaire sans rien produire de neuf. C'est agaçant, mais c'est bien joué. En attendant le mail qui finira probablement par arriver aussi dans les boîtes françaises, les abonnés Apple One d'ici profitent d'un tarif encore intact, et c'est déjà ça.