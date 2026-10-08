New Balance rend hommage à Steve Jobs sans un mot
Par Vincent Lautier - Publié le
Quinze ans après la disparition de Steve Jobs, New Balance a glissé dans la galerie photos de sa 992 une recréation de la célèbre pose du fondateur d'Apple lors de la présentation de l'iPad en 2010. Pas de communiqué, pas de collection spéciale, juste une image posée discrètement sur la fiche produit de la paire grise qu'il portait à chaque keynote.
Quinze ans jour pour jour après la mort de Steve Jobs, le leaker Ben Geskin a repéré une drôle d'image sur le site de New Balance. Dans la galerie de la 992 Made in USA grise, entre deux photos produit très classiques, on tombe sur un modèle assis dans un fauteuil club en cuir noir, jean brut, chaussettes sombres, jambes croisées. La mise en scène reprend trait pour trait celle du 27 janvier 2010, quand Jobs avait présenté le tout premier iPad installé dans ce même type de fauteuil, histoire de montrer qu'on utilisait sa tablette confortablement assis plutôt que penché sur un bureau. Il ne manque que l'iPad, et la communauté Apple a immédiatement reconnu la référence.
Si New Balance peut se permettre ce clin d'oeil, c'est que la 992 fait partie de l'uniforme le plus célèbre de la tech : col roulé noir signé Issey Miyake, Levi's 501 et baskets grises. La paire, lancée en 2006 pour les 100 ans de la marque de Boston, a accompagné Jobs sur scène pendant ses dernières grandes keynotes, celle de l'iPhone en 2007 comme celle de l'iPad trois ans plus tard. New Balance l'avait pourtant retirée du catalogue vers 2010, avant de la rééditer en 2020, en partie parce que cette association avec le patron d'Apple n'a jamais cessé de faire vendre.
La 992 grise est d'ailleurs toujours au catalogue, quasi inchangée depuis l'époque, et elle est vendue 230 euros sur le site français de New Balance. L'hommage tombe aussi en pleine actualité pour le modèle, puisque la paire imaginée avec le rappeur Aminé, une 992 brune baptisée Outdoor School, est sortie le 2 octobre aux États-Unis à 220 dollars, avec une distribution élargie prévue le 9 octobre.
C'est quand même la façon la plus élégante de rendre hommage à quelqu'un : pas de communiqué larmoyant, pas d'édition limitée avec une pomme brodée sur la languette, juste une photo que seuls ceux qui savent remarqueront. On a vu tellement de marques transformer la mémoire de Steve Jobs en argument marketing que cette discrétion fait du bien. Et puis il faut le dire, quinze ans après, une simple silhouette dans un fauteuil suffit encore à identifier l'homme en une seconde, et ça n'arrive à peu près qu'à lui.
Mais c'est quoi cette photo ?
Quinze ans jour pour jour après la mort de Steve Jobs, le leaker Ben Geskin a repéré une drôle d'image sur le site de New Balance. Dans la galerie de la 992 Made in USA grise, entre deux photos produit très classiques, on tombe sur un modèle assis dans un fauteuil club en cuir noir, jean brut, chaussettes sombres, jambes croisées. La mise en scène reprend trait pour trait celle du 27 janvier 2010, quand Jobs avait présenté le tout premier iPad installé dans ce même type de fauteuil, histoire de montrer qu'on utilisait sa tablette confortablement assis plutôt que penché sur un bureau. Il ne manque que l'iPad, et la communauté Apple a immédiatement reconnu la référence.
La paire fétiche de Jobs
Si New Balance peut se permettre ce clin d'oeil, c'est que la 992 fait partie de l'uniforme le plus célèbre de la tech : col roulé noir signé Issey Miyake, Levi's 501 et baskets grises. La paire, lancée en 2006 pour les 100 ans de la marque de Boston, a accompagné Jobs sur scène pendant ses dernières grandes keynotes, celle de l'iPhone en 2007 comme celle de l'iPad trois ans plus tard. New Balance l'avait pourtant retirée du catalogue vers 2010, avant de la rééditer en 2020, en partie parce que cette association avec le patron d'Apple n'a jamais cessé de faire vendre.
Toujours en vente
La 992 grise est d'ailleurs toujours au catalogue, quasi inchangée depuis l'époque, et elle est vendue 230 euros sur le site français de New Balance. L'hommage tombe aussi en pleine actualité pour le modèle, puisque la paire imaginée avec le rappeur Aminé, une 992 brune baptisée Outdoor School, est sortie le 2 octobre aux États-Unis à 220 dollars, avec une distribution élargie prévue le 9 octobre.
On en dit quoi ?
C'est quand même la façon la plus élégante de rendre hommage à quelqu'un : pas de communiqué larmoyant, pas d'édition limitée avec une pomme brodée sur la languette, juste une photo que seuls ceux qui savent remarqueront. On a vu tellement de marques transformer la mémoire de Steve Jobs en argument marketing que cette discrétion fait du bien. Et puis il faut le dire, quinze ans après, une simple silhouette dans un fauteuil suffit encore à identifier l'homme en une seconde, et ça n'arrive à peu près qu'à lui.