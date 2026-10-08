New Balance rend hommage à Steve Jobs sans un mot

On en dit quoi ?



C'est quand même la façon la plus élégante de rendre hommage à quelqu'un : pas de communiqué larmoyant, pas d'édition limitée avec une pomme brodée sur la languette, juste une photo que seuls ceux qui savent remarqueront. On a vu tellement de marques transformer la mémoire de Steve Jobs en argument marketing que cette discrétion fait du bien. Et puis il faut le dire, quinze ans après, une simple silhouette dans un fauteuil suffit encore à identifier l'homme en une seconde, et ça n'arrive à peu près qu'à lui.