Le loup d’Intermarché arrive officiellement en peluche : attention aux arnaques en ligne !
Par Laurence - Publié le
Après avoir fait craquer des millions d’internautes, le célèbre loup mal-aimé d’Intermarché va enfin devenir une peluche. Invité sur RTL ce jeudi 8 octobre, Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, a confirmé sa commercialisation fin novembre. Mais attention, malgré les 700 000 exemplaires prévus, les stocks pourraient rapidement s’épuiser.
Difficile d’être passé à côté du phénomène. Avec son petit loup au grand cœur, Intermarché avait réussi à créer l’un des plus gros succès publicitaires de ces dernières années. Le personnage, qui décide de devenir végétarien pour se faire accepter des autres animaux de la forêt, avait rapidement conquis les réseaux sociaux.
La publicité avait également fait parler d’elle pour une autre raison : elle avait été réalisée en France, sans recourir à l’intelligence artificielle, à une époque où les créations générées par IA se multiplient.
Très vite, les internautes avaient réclamé une peluche à l’effigie du personnage. Mais impossible pour Intermarché de répondre immédiatement à cette demande, au regard des délais de fabrication. Cette fois, c’est officiel : le loup mal-aimé sera commercialisé dans les magasins Intermarché dès la fin novembre 2026, juste à temps pour les fêtes de Noël.
Invité sur RTL ce jeudi 8 octobre, Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, a dévoilé les premiers détails de cette commercialisation. 700 000 peluches seront proposées à la vente, un chiffre conséquent, mais qui pourrait ne pas suffire à satisfaire la demande.
Le distributeur semble donc anticiper un véritable engouement, notamment à l’approche de Noël. Il faut dire que le personnage bénéficie déjà d’une importante popularité, et que sa transformation en peluche était réclamée depuis plusieurs mois.
Surfant toujours sur la vague de la tradition (pas d'IA pour le clip souvenez-vous). Intermarché avait initialement promis un produit entièrement français. Dans les faits, deux PME françaises ont été chargées de sa conception et de son assemblage. Toutefois, certains matériaux n’ont pas pu être fournis localement. Les entreprises ont donc dû faire appel à un sous-traitant asiatique pour une partie des matières premières.
Bonne nouvelle pour les amateurs du petit loup : Intermarché a décidé de proposer sa peluche à un tarif plutôt accessible de 19,90 € (avec une marge volontairement réduite). Pour chaque peluche vendue, un euro sera reversé à une association engagée dans la lutte contre le cancer des enfants. Si les 700 000 exemplaires trouvent preneur, l’opération pourrait ainsi permettre de récolter jusqu’à 700 000 € pour cette cause. Pour le moment, le nom de l’association bénéficiaire n’a pas encore été précisé.
Mais attention, cet engouement avait déjà attiré les escrocs. Dès décembre 2025, de nombreuses fausses boutiques avaient fleuri sur Facebook, Instagram et TikTok, proposant des peluches prétendument officielles à prix cassé. Certains sites, comme le-mal-aimé.fr, étaient allés jusqu’à reprendre le logo d’Intermarché et des extraits de la publicité pour tromper les acheteurs.
À l’arrivée, les victimes avaient parfois reçu une contrefaçon de mauvaise qualité, voire rien du tout. Intermarché avait d’ailleurs mis en garde les consommateurs contre ces pratiques. Avec l’annonce d’une commercialisation officielle fin novembre et les risques de pénurie déjà évoqués, la prudence reste donc de mise. Mieux vaut privilégier les magasins de l’enseigne et ses canaux officiels plutôt que les offres trop alléchantes sur les réseaux sociaux.
Avec cette peluche, Intermarché transforme un succès publicitaire en véritable produit dérivé. Le choix d’une fabrication majoritairement française et d’un prix inférieur à 20 € devrait séduire les consommateurs. Reste à savoir si les 700 000 exemplaires annoncés seront suffisants. Après la folie autour de la publicité, le petit loup pourrait bien devenir l’un des cadeaux les plus recherchés de Noël.
Le loup d’Intermarché bientôt sous le sapin
Difficile d’être passé à côté du phénomène. Avec son petit loup au grand cœur, Intermarché avait réussi à créer l’un des plus gros succès publicitaires de ces dernières années. Le personnage, qui décide de devenir végétarien pour se faire accepter des autres animaux de la forêt, avait rapidement conquis les réseaux sociaux.
La publicité avait également fait parler d’elle pour une autre raison : elle avait été réalisée en France, sans recourir à l’intelligence artificielle, à une époque où les créations générées par IA se multiplient.
Très vite, les internautes avaient réclamé une peluche à l’effigie du personnage. Mais impossible pour Intermarché de répondre immédiatement à cette demande, au regard des délais de fabrication. Cette fois, c’est officiel : le loup mal-aimé sera commercialisé dans les magasins Intermarché dès la fin novembre 2026, juste à temps pour les fêtes de Noël.
700 000 peluches, mais déjà un risque de pénurie
Invité sur RTL ce jeudi 8 octobre, Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, a dévoilé les premiers détails de cette commercialisation. 700 000 peluches seront proposées à la vente, un chiffre conséquent, mais qui pourrait ne pas suffire à satisfaire la demande.
On aurait voulu des millions, mais la capacité de production n’était pas là. Il y aura 700 000 peluches, j’ai peur qu’on soit en pénurie.
Le distributeur semble donc anticiper un véritable engouement, notamment à l’approche de Noël. Il faut dire que le personnage bénéficie déjà d’une importante popularité, et que sa transformation en peluche était réclamée depuis plusieurs mois.
Surfant toujours sur la vague de la tradition (pas d'IA pour le clip souvenez-vous). Intermarché avait initialement promis un produit entièrement français. Dans les faits, deux PME françaises ont été chargées de sa conception et de son assemblage. Toutefois, certains matériaux n’ont pas pu être fournis localement. Les entreprises ont donc dû faire appel à un sous-traitant asiatique pour une partie des matières premières.
Un prix de 19,90 € et un euro reversé à une association
Bonne nouvelle pour les amateurs du petit loup : Intermarché a décidé de proposer sa peluche à un tarif plutôt accessible de 19,90 € (avec une marge volontairement réduite). Pour chaque peluche vendue, un euro sera reversé à une association engagée dans la lutte contre le cancer des enfants. Si les 700 000 exemplaires trouvent preneur, l’opération pourrait ainsi permettre de récolter jusqu’à 700 000 € pour cette cause. Pour le moment, le nom de l’association bénéficiaire n’a pas encore été précisé.
Attention aux fausses peluches et aux arnaques en ligne !
Mais attention, cet engouement avait déjà attiré les escrocs. Dès décembre 2025, de nombreuses fausses boutiques avaient fleuri sur Facebook, Instagram et TikTok, proposant des peluches prétendument officielles à prix cassé. Certains sites, comme le-mal-aimé.fr, étaient allés jusqu’à reprendre le logo d’Intermarché et des extraits de la publicité pour tromper les acheteurs.
À l’arrivée, les victimes avaient parfois reçu une contrefaçon de mauvaise qualité, voire rien du tout. Intermarché avait d’ailleurs mis en garde les consommateurs contre ces pratiques. Avec l’annonce d’une commercialisation officielle fin novembre et les risques de pénurie déjà évoqués, la prudence reste donc de mise. Mieux vaut privilégier les magasins de l’enseigne et ses canaux officiels plutôt que les offres trop alléchantes sur les réseaux sociaux.
Qu’en penser ?
Avec cette peluche, Intermarché transforme un succès publicitaire en véritable produit dérivé. Le choix d’une fabrication majoritairement française et d’un prix inférieur à 20 € devrait séduire les consommateurs. Reste à savoir si les 700 000 exemplaires annoncés seront suffisants. Après la folie autour de la publicité, le petit loup pourrait bien devenir l’un des cadeaux les plus recherchés de Noël.