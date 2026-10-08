Le loup d’Intermarché arrive officiellement en peluche : attention aux arnaques en ligne !

Qu’en penser ?



Avec cette peluche, Intermarché transforme un succès publicitaire en véritable produit dérivé. Le choix d’une fabrication majoritairement française et d’un prix inférieur à 20 € devrait séduire les consommateurs. Reste à savoir si les 700 000 exemplaires annoncés seront suffisants. Après la folie autour de la publicité, le petit loup pourrait bien devenir l’un des cadeaux les plus recherchés de Noël.