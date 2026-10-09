L'après Tim Cook : pourquoi John Ternus est parfait pour lui succéder ?
Par Laurence - Publié le
Un mois après avoir quitté la direction générale d’Apple, Tim Cook revient sur les coulisses de sa succession. Il explique pourquoi il a choisi de passer le relais à John Ternus juste avant la présentation de l’iPhone Duo. Une transition préparée depuis plusieurs années, avec un conseil directement inspiré de Steve Jobs.
Depuis le 1er septembre 2026, John Ternus a officiellement remplacé Tim Cook au poste de CEO, tandis que ce dernier est devenu président exécutif du conseil d’administration. À l’occasion d’un déplacement au Royaume-Uni, Tim Cook a accordé un entretien au quotidien britannique The Independent, dans les locaux londoniens d’Apple, installés dans l’ancienne centrale électrique de Battersea.
L’occasion de revenir sur une succession qui, contrairement aux apparences, ne s’est pas décidée en quelques semaines.
Tim Cook a officiellement quitté ses fonctions le 1er septembre, soit huit jours seulement avant la présentation de l’iPhone Duo, le premier smartphone pliable d’Apple. Mais ce n'est certainement pas un hasard. Il dit en effet avoir volontairement choisi cette période pour permettre à son successeur de démarrer son mandat avec une annonce majeure.
Pour Tim Cook, la vie d’Apple est intimement liée à celui de ses lancements de produits. Et cette année, le constructeur dispose d’un argument de poids avec son nouvel iPhone pliable.
Tim Cook sait mieux que quiconque ce que représente une succession à la tête d’Apple. En 2011, il avait lui-même dû prendre la relève de Steve Jobs, une figure particulièrement difficile à remplacer. À l’époque, ce dernier lui avait donné un conseil : ne pas chercher à prendre ses décisions en imaginant ce qu'il aurait fait à sa place.
Quinze ans plus tard, Tim Cook a transmis une recommandation similaire à John Ternus.
La phrase n'est pas anodine, puisque John Ternus, ancien responsable de l’ingénierie matérielle, possède un profil davantage tourné vers le développement des produits.
Dans son nouveau rôle de président exécutif du conseil d’administration, il assure également ne pas vouloir empiéter sur les prérogatives de John Ternus. Désormais, l’ancien CEO entend surtout se consacrer aux relations avec les gouvernements du monde entier et aux questions de politique publique, tout en restant disponible pour épauler son successeur lorsque celui-ci le souhaite.
Car Tim Cook reste très impliqué dans certaines activités de la Pomme, comme le montre son déplacement à Londres. Pour lui, il s’agit d’une manière de contribuer à une cause en mobilisant directement les compétences des salariés d’Apple.
Tim Cook semble avoir particulièrement soigné sa sortie, en laissant à John Ternus l’occasion d’incarner immédiatement une nouvelle étape de l’histoire d’Apple. Le choix de l’iPhone Duo comme premier grand lancement de son successeur n’a donc rien d’anodin. Reste désormais à savoir si John Ternus saura imposer sa propre vision, comme Tim Cook avait réussi à le faire après Steve Jobs. Une chose est certaine : l’ancien CEO ne semble pas avoir l’intention de disparaître complètement du paysage Apple.
Une succession préparée depuis des années
Depuis le 1er septembre 2026, John Ternus a officiellement remplacé Tim Cook au poste de CEO, tandis que ce dernier est devenu président exécutif du conseil d’administration. À l’occasion d’un déplacement au Royaume-Uni, Tim Cook a accordé un entretien au quotidien britannique The Independent, dans les locaux londoniens d’Apple, installés dans l’ancienne centrale électrique de Battersea.
L’occasion de revenir sur une succession qui, contrairement aux apparences, ne s’est pas décidée en quelques semaines.
Nous voulions vraiment réussir la meilleure transition possible, un exemple dont les autres pourraient s’inspirer. L’ex-patron précise que le processus avait commencé plusieurs années auparavant, avec l’objectif d’assurer une continuité à la tête de l’entreprise. Et visiblement, il ne regrette pas son choix.
Tout s’est déroulé à peu près exactement comme je l’avais imaginé../.. Car Apple mérite ce qu’il y a de mieux.
Pourquoi avoir quitté son poste juste avant l’iPhone Duo ?
Tim Cook a officiellement quitté ses fonctions le 1er septembre, soit huit jours seulement avant la présentation de l’iPhone Duo, le premier smartphone pliable d’Apple. Mais ce n'est certainement pas un hasard. Il dit en effet avoir volontairement choisi cette période pour permettre à son successeur de démarrer son mandat avec une annonce majeure.
Je voulais que John ait le vent en poupe
Pour Tim Cook, la vie d’Apple est intimement liée à celui de ses lancements de produits. Et cette année, le constructeur dispose d’un argument de poids avec son nouvel iPhone pliable.
Ce cycle de produits est incroyable. Le Duo arrive dans quelques semaines et il est juste extraordinaire.
Le conseil de Steve Jobs
Tim Cook sait mieux que quiconque ce que représente une succession à la tête d’Apple. En 2011, il avait lui-même dû prendre la relève de Steve Jobs, une figure particulièrement difficile à remplacer. À l’époque, ce dernier lui avait donné un conseil : ne pas chercher à prendre ses décisions en imaginant ce qu'il aurait fait à sa place.
Quinze ans plus tard, Tim Cook a transmis une recommandation similaire à John Ternus.
Fais de ce poste le tien. Il dit l'avoir notamment encouragé à consacrer son temps aux domaines dans lesquels il peut apporter le plus de valeur à l’entreprise.
Ne m’imite pas. Tout comme je n’ai pas imité Steve. Nous avons tous des forces différentes.
La phrase n'est pas anodine, puisque John Ternus, ancien responsable de l’ingénierie matérielle, possède un profil davantage tourné vers le développement des produits.
Tim Cook n’a pas pour autant quitté Apple
Dans son nouveau rôle de président exécutif du conseil d’administration, il assure également ne pas vouloir empiéter sur les prérogatives de John Ternus. Désormais, l’ancien CEO entend surtout se consacrer aux relations avec les gouvernements du monde entier et aux questions de politique publique, tout en restant disponible pour épauler son successeur lorsque celui-ci le souhaite.
Car Tim Cook reste très impliqué dans certaines activités de la Pomme, comme le montre son déplacement à Londres. Pour lui, il s’agit d’une manière de contribuer à une cause en mobilisant directement les compétences des salariés d’Apple.
Il existe beaucoup de façons de mener des actions philanthropiques, mais je pense qu’il faut privilégier celles dans lesquelles on peut donner une partie de soi-même, pas seulement ses ressources.
Qu’en penser ?
Tim Cook semble avoir particulièrement soigné sa sortie, en laissant à John Ternus l’occasion d’incarner immédiatement une nouvelle étape de l’histoire d’Apple. Le choix de l’iPhone Duo comme premier grand lancement de son successeur n’a donc rien d’anodin. Reste désormais à savoir si John Ternus saura imposer sa propre vision, comme Tim Cook avait réussi à le faire après Steve Jobs. Une chose est certaine : l’ancien CEO ne semble pas avoir l’intention de disparaître complètement du paysage Apple.