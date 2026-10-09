L'après Tim Cook : pourquoi John Ternus est parfait pour lui succéder ?

Une succession préparée depuis des années

Nous voulions vraiment réussir la meilleure transition possible, un exemple dont les autres pourraient s’inspirer

Tout s’est déroulé à peu près exactement comme je l’avais imaginé../.. Car Apple mérite ce qu’il y a de mieux

Pourquoi avoir quitté son poste juste avant l’iPhone Duo ?

Je voulais que John ait le vent en poupe

Ce cycle de produits est incroyable. Le Duo arrive dans quelques semaines et il est juste extraordinaire

Le conseil de Steve Jobs

Fais de ce poste le tien

Ne m’imite pas. Tout comme je n’ai pas imité Steve. Nous avons tous des forces différentes

Tim Cook n’a pas pour autant quitté Apple

Il existe beaucoup de façons de mener des actions philanthropiques, mais je pense qu’il faut privilégier celles dans lesquelles on peut donner une partie de soi-même, pas seulement ses ressources

Qu’en penser ?



Tim Cook semble avoir particulièrement soigné sa sortie, en laissant à John Ternus l’occasion d’incarner immédiatement une nouvelle étape de l’histoire d’Apple. Le choix de l’iPhone Duo comme premier grand lancement de son successeur n’a donc rien d’anodin. Reste désormais à savoir si John Ternus saura imposer sa propre vision, comme Tim Cook avait réussi à le faire après Steve Jobs. Une chose est certaine : l’ancien CEO ne semble pas avoir l’intention de disparaître complètement du paysage Apple.

Depuis le 1er septembre 2026,À l’occasion d’un déplacement au Royaume-Uni, Tim Cook a accordé un entretien au quotidien britannique, dans les locaux londoniens d’Apple, installés dans l’ancienne centrale électrique de Battersea.L’occasion de revenir sur une succession qui, contrairement aux apparences, ne s’est pas décidée en quelques semaines.. L’ex-patron précise que le processus avait commencéMais ce n'est certainement pas un hasard. Il dit en effet avoir volontairement choisi cette période pour permettre à son successeur de démarrer son mandat avec une annonce majeure.Pour Tim Cook,. Et cette année, le constructeur dispose d’un argument de poids avec son nouvel iPhone pliable.Tim Cook sait mieux que quiconque ce que représente une succession à la tête d’Apple. En 2011,À l’époque, ce dernier lui avait donné un conseil : ne pas chercher à prendre ses décisions en imaginant ce qu'il aurait fait à sa place.Quinze ans plus tard, Tim Cook a transmis une recommandation similaire à John Ternus.. Il dit l'avoir notamment encouragé à consacrer son temps aux domaines dans lesquels il peut apporter le plus de valeur à l’entreprise., puisque John Ternus, ancien responsable de l’ingénierie matérielle, possède un profil davantage tourné vers le développement des produits.Dans son nouveau rôle de président exécutif du conseil d’administration,. Désormais, l’ancien CEO entend surtout se consacrer aux relations avec les gouvernements du monde entier et aux questions de politique publique, tout en restant disponible pour épauler son successeur lorsque celui-ci le souhaite.Pour lui, il s’agit d’une manière de contribuer à une cause en mobilisant directement les compétences des salariés d’Apple.