Vu le prix délirant des réparations, Apple pousse-t-elle à souscrire AppleCare+ ?
Par Laurence - Publié le
À peine présenté, le nouvel Apple HomeView fait déjà parler de lui pour ses tarifs de réparation. Alors que l'écran connecté est vendu 299 dollars, Apple annonce une facture pouvant atteindre 279 dollars en cas de dommage hors garantie. Soit presque le prix d'un appareil neuf ! Une politique tarifaire qui rend l'abonnement AppleCare+ particulièrement intéressant, mais qui interroge également sur la réparabilité du produit.
Apple a dévoilé hier son écran connecté HomeView, destiné à devenir le centre de contrôle de la maison connectée. Avec un écran de 7 pouces, d'une caméra FaceTime et de Siri AI, deux versions sont proposées : un modèle à poser, équipé d'un pied et d'un système audio plus puissant, et une version murale. il sera commercialisé à partir du 13 novembre à 299 dollars, et ce, dans certains endroits du globe (mais pas en Europe).
Mais Apple vient également de publier les premiers tarifs de réparation. Et ils sont loin d'être abordable. Sans AppleCare+, une intervention pour un dommage non couvert par la garantie est estimée à 279 dollars, quel que soit le modèle. Autrement dit, la réparation représente plus de 93 % du prix d'achat. Pour seulement 20 dollars supplémentaires, l'utilisateur pourrait tout simplement acheter un HomeView neuf.
Le tarif est d'autant plus surprenant qu'Apple ne distingue pas les différents types de dommages. Sur sa page consacrée à l'entretien et à la réparation de HomeView, Apple ne propose pour le moment qu'une seule catégorie :
Cette présentation pourrait laisser penser qu'Apple privilégie le remplacement complet de l'appareil plutôt que la réparation de certains composants. Il faut toutefois rester prudent : la firme n'a pas précisé si les 279 dollars correspondent systématiquement à un échange standard ou si certaines interventions pourront être effectuées sur les appareils existants. Dans tous les cas, le montant annoncé pose la question de l'intérêt économique d'une réparation hors garantie.
La différence devient énorme lorsque l'appareil bénéficie d'une couverture AppleCare+. Dans ce cas, les frais de service pour un dommage accidentel passent de 279 à seulement... 39 dollars, pour les deux versions de HomeView. Apple propose cette protection sous forme d'abonnement, à raison de 2,49 dollars par mois, soit 29,88 dollars par an, 24,99 dollars par an avec la formule annuelle.
L'écart dépasse donc 215 dollars, ce qui rend la formule d'assurance particulièrement attractive pour les utilisateurs craignant une casse accidentelle. Attention toutefois : AppleCare+ ne signifie pas que toutes les réparations deviennent gratuites. La franchise de 39 dollars reste applicable aux dommages accidentels couverts, en plus du coût de l'abonnement.
Ce n’est pas la première fois qu’Apple affiche des frais de réparation particulièrement élevés sur ses produits. Mais avec HomeView, le rapport entre le prix d’achat et le coût d’une intervention est frappant. Lorsqu’une réparation hors garantie approche le tarif d’un appareil neuf, une question se pose : Apple encourage-t-elle réellement la réparation de ses appareils ou pousse-t-elle indirectement ses clients vers le remplacement et la souscription à AppleCare+ ?
La question dépasse d’ailleurs largement le cas de HomeView. Depuis plusieurs années, Apple multiplie les initiatives en faveur de la réparabilité, notamment avec son programme de réparation en libre-service, la mise à disposition de pièces détachées et les évolutions apportées à la conception de certains produits. Des efforts réels, qui s’inscrivent également dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, particulièrement en Europe.
Mais rendre un appareil techniquement réparable ne signifie pas nécessairement que sa réparation soit économiquement intéressante. Si le remplacement d’un composant représente une part considérable du prix d’achat, le consommateur peut légitimement hésiter à faire réparer son produit. Une situation qui interroge aussi sur la durée de vie des appareils et les engagements environnementaux régulièrement mis en avant par Apple.
Avec une réparation facturée 279 dollars pour un appareil vendu 299 dollars, Apple soulève une nouvelle fois la question de sa politique en matière de réparabilité. Si la firme multiplie les initiatives pour faciliter les réparations, encore faut-il que celles-ci restent financièrement accessibles. Car à quoi bon concevoir des appareils réparables si le coût d’une intervention pousse finalement à les remplacer ?
L’écart avec les 39 dollars demandés aux abonnés AppleCare+ interroge également sur la place grandissante de cette assurance dans l’écosystème Apple. Sans présumer d’une stratégie délibérée, la réparabilité ne devrait pas devenir un argument marketing réservé à ceux qui acceptent de payer une protection supplémentaire. À l’heure où Apple multiplie ses engagements environnementaux, prolonger la durée de vie de ses produits devrait aussi passer par des réparations à des tarifs raisonnables.
279 dollars de réparation pour un appareil à 299 dollars !
Apple a dévoilé hier son écran connecté HomeView, destiné à devenir le centre de contrôle de la maison connectée. Avec un écran de 7 pouces, d'une caméra FaceTime et de Siri AI, deux versions sont proposées : un modèle à poser, équipé d'un pied et d'un système audio plus puissant, et une version murale. il sera commercialisé à partir du 13 novembre à 299 dollars, et ce, dans certains endroits du globe (mais pas en Europe).
Mais Apple vient également de publier les premiers tarifs de réparation. Et ils sont loin d'être abordable. Sans AppleCare+, une intervention pour un dommage non couvert par la garantie est estimée à 279 dollars, quel que soit le modèle. Autrement dit, la réparation représente plus de 93 % du prix d'achat. Pour seulement 20 dollars supplémentaires, l'utilisateur pourrait tout simplement acheter un HomeView neuf.
Une seule catégorie de réparation, quel que soit le problème
Le tarif est d'autant plus surprenant qu'Apple ne distingue pas les différents types de dommages. Sur sa page consacrée à l'entretien et à la réparation de HomeView, Apple ne propose pour le moment qu'une seule catégorie :
Other damage. Qu'il s'agisse d'un écran fissuré, d'un problème matériel ou d'un élément endommagé, aucune grille tarifaire détaillée n'est actuellement disponible.
Cette présentation pourrait laisser penser qu'Apple privilégie le remplacement complet de l'appareil plutôt que la réparation de certains composants. Il faut toutefois rester prudent : la firme n'a pas précisé si les 279 dollars correspondent systématiquement à un échange standard ou si certaines interventions pourront être effectuées sur les appareils existants. Dans tous les cas, le montant annoncé pose la question de l'intérêt économique d'une réparation hors garantie.
Avec AppleCare+, la facture tombe à 39 dollars
La différence devient énorme lorsque l'appareil bénéficie d'une couverture AppleCare+. Dans ce cas, les frais de service pour un dommage accidentel passent de 279 à seulement... 39 dollars, pour les deux versions de HomeView. Apple propose cette protection sous forme d'abonnement, à raison de 2,49 dollars par mois, soit 29,88 dollars par an, 24,99 dollars par an avec la formule annuelle.
L'écart dépasse donc 215 dollars, ce qui rend la formule d'assurance particulièrement attractive pour les utilisateurs craignant une casse accidentelle. Attention toutefois : AppleCare+ ne signifie pas que toutes les réparations deviennent gratuites. La franchise de 39 dollars reste applicable aux dommages accidentels couverts, en plus du coût de l'abonnement.
AppleCare+ et réparabilité : Apple joue-t-elle vraiment le jeu ?
Ce n’est pas la première fois qu’Apple affiche des frais de réparation particulièrement élevés sur ses produits. Mais avec HomeView, le rapport entre le prix d’achat et le coût d’une intervention est frappant. Lorsqu’une réparation hors garantie approche le tarif d’un appareil neuf, une question se pose : Apple encourage-t-elle réellement la réparation de ses appareils ou pousse-t-elle indirectement ses clients vers le remplacement et la souscription à AppleCare+ ?
La question dépasse d’ailleurs largement le cas de HomeView. Depuis plusieurs années, Apple multiplie les initiatives en faveur de la réparabilité, notamment avec son programme de réparation en libre-service, la mise à disposition de pièces détachées et les évolutions apportées à la conception de certains produits. Des efforts réels, qui s’inscrivent également dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, particulièrement en Europe.
Mais rendre un appareil techniquement réparable ne signifie pas nécessairement que sa réparation soit économiquement intéressante. Si le remplacement d’un composant représente une part considérable du prix d’achat, le consommateur peut légitimement hésiter à faire réparer son produit. Une situation qui interroge aussi sur la durée de vie des appareils et les engagements environnementaux régulièrement mis en avant par Apple.
Qu’en penser ?
Avec une réparation facturée 279 dollars pour un appareil vendu 299 dollars, Apple soulève une nouvelle fois la question de sa politique en matière de réparabilité. Si la firme multiplie les initiatives pour faciliter les réparations, encore faut-il que celles-ci restent financièrement accessibles. Car à quoi bon concevoir des appareils réparables si le coût d’une intervention pousse finalement à les remplacer ?
L’écart avec les 39 dollars demandés aux abonnés AppleCare+ interroge également sur la place grandissante de cette assurance dans l’écosystème Apple. Sans présumer d’une stratégie délibérée, la réparabilité ne devrait pas devenir un argument marketing réservé à ceux qui acceptent de payer une protection supplémentaire. À l’heure où Apple multiplie ses engagements environnementaux, prolonger la durée de vie de ses produits devrait aussi passer par des réparations à des tarifs raisonnables.