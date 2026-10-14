Vu le prix délirant des réparations, Apple pousse-t-elle à souscrire AppleCare+ ?

Qu’en penser ?



Avec une réparation facturée 279 dollars pour un appareil vendu 299 dollars, Apple soulève une nouvelle fois la question de sa politique en matière de réparabilité. Si la firme multiplie les initiatives pour faciliter les réparations, encore faut-il que celles-ci restent financièrement accessibles. Car à quoi bon concevoir des appareils réparables si le coût d’une intervention pousse finalement à les remplacer ?



L’écart avec les 39 dollars demandés aux abonnés AppleCare+ interroge également sur la place grandissante de cette assurance dans l’écosystème Apple. Sans présumer d’une stratégie délibérée, la réparabilité ne devrait pas devenir un argument marketing réservé à ceux qui acceptent de payer une protection supplémentaire. À l’heure où Apple multiplie ses engagements environnementaux, prolonger la durée de vie de ses produits devrait aussi passer par des réparations à des tarifs raisonnables.