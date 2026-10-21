Réparer son iPhone 18 Pro soi-même : mais qui va vraiment le faire ?
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’étendre son programme de réparation en libre-service. Désormais, les propriétaires bricoleurs d’un iPhone 18 Pro, d'un iPhone 18 Pro Max, d'un Mac mini M6 / M5 Pro ou d'un Mac Studio M5 Max et M5 Ultra pourront commander des pièces détachées officielles, ainsi que les outils nécessaires pour effectuer les réparations.
Depuis 2022 (27 avril pour les USA, 6 décembre pour la France), Apple permet aux particuliers de réparer certains de leurs appareils grâce à son programme Self Service Repair. Celui-ci donne accès aux pièces d’origine, mais aussi aux outils utilisés par les techniciens agréés et aux manuels officiels.
Au catalogue, on trouve ainsi les principaux composants de ses iPhone 18 Pro / Max : écran, batterie, vitre arrière, module photo, caméras frontales, haut-parleurs, le microphone, Taptic Engine et carte mère.... Certains éléments du châssis et les tiroirs SIM figurent aussi parmi les références disponibles.
Notons au passage le prix du module photo de l’iPhone 18 Pro est toujours facturé 299 euros, sans hausse de prix, et ce, malgré l’arrivée du nouveau système à ouverture variable. De même, Apple encourage également le retour des composants remplacés. En renvoyant par exemple son ancien module photo, l’utilisateur peut récupérer 49,83 euros.
Pour les Mac Studio M5 Max et M5 Ultra, on pourra récupérer ventilateurs, haut-parleurs, modules SSD ou alimentations. Le catalogue comprend également les ports Thunderbolt et USB-C ainsi que les cartes mères. La liste est sensiblement similaire pour les Mac mini M6 et M5 Pro.
Apple poursuit certes l’élargissement de son programme de réparation à domicile, mais peut-on réellement parler d’une avancée majeure pour le droit à la réparation ? Si le nombre d’appareils compatibles augmente régulièrement, certains produits restent particulièrement difficiles à réparer. C’est notamment le cas des AirPods et des Apple Watch, qui ne bénéficient toujours pas de ce programme. Leur conception compacte et l’accès compliqué à leurs composants, notamment aux batteries, limitent les possibilités d’intervention.
Le programme s’adresse également à une catégorie restreinte. Apple précise elle-même qu’il est destiné aux utilisateurs possédant des connaissances et une expérience dans la réparation électronique. Entre le prix des pièces détachées, les outils spécifiques et la complexité des manipulations, le service ne constitue pas vraiment une solution accessible au grand public.
Et finalement, une question demeure : combien de personnes utilisent réellement Self Service Repair ? Depuis son lancement en 2022, Apple communique sur l’extension du programme, mais ne publie aucun chiffre concernant le nombre de réparations effectuées par les particuliers. Il est donc difficile de mesurer son adoption et de savoir si cette initiative répond à une véritable demande ou si elle reste principalement destinée à une minorité expérimentée.
Apple élargit régulièrement son programme de réparation, mais joue-t-elle vraiment le jeu ? Certains produits trop compliqués à réparer restent notamment absents de Self Service Repair. Le service s’adresse par ailleurs à des utilisateurs expérimentés, capables de manipuler des composants parfois très délicats. Et finalement n'est ce pas encore un moyen de pousser vers l'Apple Care ?
Les iPhone 18 Pro passent à la réparation maison
Depuis 2022 (27 avril pour les USA, 6 décembre pour la France), Apple permet aux particuliers de réparer certains de leurs appareils grâce à son programme Self Service Repair. Celui-ci donne accès aux pièces d’origine, mais aussi aux outils utilisés par les techniciens agréés et aux manuels officiels.
Au catalogue, on trouve ainsi les principaux composants de ses iPhone 18 Pro / Max : écran, batterie, vitre arrière, module photo, caméras frontales, haut-parleurs, le microphone, Taptic Engine et carte mère.... Certains éléments du châssis et les tiroirs SIM figurent aussi parmi les références disponibles.
Notons au passage le prix du module photo de l’iPhone 18 Pro est toujours facturé 299 euros, sans hausse de prix, et ce, malgré l’arrivée du nouveau système à ouverture variable. De même, Apple encourage également le retour des composants remplacés. En renvoyant par exemple son ancien module photo, l’utilisateur peut récupérer 49,83 euros.
Pour les Mac Studio M5 Max et M5 Ultra, on pourra récupérer ventilateurs, haut-parleurs, modules SSD ou alimentations. Le catalogue comprend également les ports Thunderbolt et USB-C ainsi que les cartes mères. La liste est sensiblement similaire pour les Mac mini M6 et M5 Pro.
Apple joue-t-elle vraiment le jeu ?
Apple poursuit certes l’élargissement de son programme de réparation à domicile, mais peut-on réellement parler d’une avancée majeure pour le droit à la réparation ? Si le nombre d’appareils compatibles augmente régulièrement, certains produits restent particulièrement difficiles à réparer. C’est notamment le cas des AirPods et des Apple Watch, qui ne bénéficient toujours pas de ce programme. Leur conception compacte et l’accès compliqué à leurs composants, notamment aux batteries, limitent les possibilités d’intervention.
Le programme s’adresse également à une catégorie restreinte. Apple précise elle-même qu’il est destiné aux utilisateurs possédant des connaissances et une expérience dans la réparation électronique. Entre le prix des pièces détachées, les outils spécifiques et la complexité des manipulations, le service ne constitue pas vraiment une solution accessible au grand public.
Et finalement, une question demeure : combien de personnes utilisent réellement Self Service Repair ? Depuis son lancement en 2022, Apple communique sur l’extension du programme, mais ne publie aucun chiffre concernant le nombre de réparations effectuées par les particuliers. Il est donc difficile de mesurer son adoption et de savoir si cette initiative répond à une véritable demande ou si elle reste principalement destinée à une minorité expérimentée.
Qu’en penser ?
Apple élargit régulièrement son programme de réparation, mais joue-t-elle vraiment le jeu ? Certains produits trop compliqués à réparer restent notamment absents de Self Service Repair. Le service s’adresse par ailleurs à des utilisateurs expérimentés, capables de manipuler des composants parfois très délicats. Et finalement n'est ce pas encore un moyen de pousser vers l'Apple Care ?