Réparer son iPhone 18 Pro soi-même : mais qui va vraiment le faire ?

Les iPhone 18 Pro passent à la réparation maison

Apple joue-t-elle vraiment le jeu ?

Qu’en penser ?



Apple élargit régulièrement son programme de réparation, mais joue-t-elle vraiment le jeu ? Certains produits trop compliqués à réparer restent notamment absents de Self Service Repair. Le service s’adresse par ailleurs à des utilisateurs expérimentés, capables de manipuler des composants parfois très délicats. Et finalement n'est ce pas encore un moyen de pousser vers l'Apple Care ?

Depuis 2022 (27 avril pour les USA, 6 décembre pour la France), Apple permet aux particuliers de réparer certains de leurs appareils grâce à son programme. Celui-ci donne accèsAu catalogue, on trouve ainsi lesde ses iPhone 18 Pro / Max : écran, batterie, vitre arrière, module photo, caméras frontales, haut-parleurs, le microphone, Taptic Engine et carte mère.... Certains éléments du châssis et les tiroirs SIM figurent aussi parmi les références disponibles.Notons au passageest toujours facturé 299 euros, sans hausse de prix, et ce, malgré l’arrivée du nouveau système à ouverture variable. De même, Apple encourage également le retour des composants remplacés. En renvoyant par exemple son ancien module photo, l’utilisateur peut récupérer 49,83 euros.Pour les, on pourra récupérer ventilateurs, haut-parleurs, modules SSD ou alimentations. Le catalogue comprend également les ports Thunderbolt et USB-C ainsi que les cartes mères.Apple poursuit certes l’élargissement de son programme de réparation à domicile, mais? Si le nombre d’appareils compatibles augmente régulièrement, certains produits restent particulièrement difficiles à réparer. C’est notamment le cas des AirPods et des Apple Watch, qui ne bénéficient toujours pas de ce programme. Leur conception compacte et l’accès compliqué à leurs composants, notamment aux batteries, limitent les possibilités d’intervention.. Apple précise elle-même qu’il est destiné aux utilisateurs possédant des connaissances et une expérience dans la réparation électronique. Entre le prix des pièces détachées, les outils spécifiques et la complexité des manipulations,Et finalement, une question demeure : combien de personnes utilisent réellement Self Service Repair ? Depuis son lancement en 2022, Apple communique sur l’extension du programme, mais ne publie aucun chiffre concernant le nombre de réparations effectuées par les particuliers. Il est donc