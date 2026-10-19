Elon Musk promet d'offrir une action SpaceX à... chaque enfant américain !
Par Laurence - Publié le
Elon Musk vient de faire une annonce pour le moins surprenante sur X : en 2027, il compte offrir une action SpaceX à chaque enfant américain. Une promesse qui pourrait représenter plus de 10 milliards de dollars, mais dont les modalités restent totalement inconnues. Et pour l’instant, le milliardaire n’a fourni aucune précision sur la manière dont il compte financer cette opération.
Elon Musk a encore trouvé le moyen de faire parler de lui. Dans une publication sur X, le patron de Tesla et SpaceX annonce une initiative particulièrement ambitieuse.
Le message a même été épinglé sur son profil, histoire d'être bien visible. Mais derrière cette annonce spectaculaire, les questions sont nombreuses. En effet, Elon Musk ne précise ni la date de lancement de l’opération, ni les conditions d’attribution, ni les modalités permettant aux enfants de recevoir et de conserver ces actions.
Et on est loin d'une opération de faible envergure puisqu'elle va concerner des dizaines de millions d’enfants, les montants deviennent rapidement considérables. Selon les estimations évoquées par les médias américains, une telle distribution pourrait représenter plus de 10 milliards de dollars d’actions SpaceX.
Encore faudrait-il déterminer la valeur retenue pour chaque titre et les conditions dans lesquelles ces actions seraient transférées. Distribuer des titres à des millions de mineurs nécessiterait ainsi une organisation juridique et financière particulièrement complexe, notamment pour gérer leur détention et leur éventuelle revente.
Pour l’instant, Elon Musk se contente d’évoquer
L’annonce rappelle aussi que plusieurs projets précédemment annoncés par Elon Musk ont connu des retards importants quand ils n'ont pas été suspendus ad vitam æternam, ce qui invite à distinguer ses déclarations sur X des engagements effectivement mis en œuvre. Une autre interrogation demeure : pourquoi offrir des actions SpaceX plutôt qu’une somme d’argent ?
L’idée pourrait permettre aux bénéficiaires de détenir une participation dans l’entreprise spatiale et de profiter d’une éventuelle hausse de sa valorisation. Mais cette valeur pourrait également évoluer à la baisse, et la liquidité des titres resterait limitée.
L’annonce est évidemment spectaculaire. Offrir une action SpaceX à chaque enfant américain représenterait une opération financière et logistique hors norme, surtout pour une entreprise qui n’est pas cotée en Bourse. Mais à ce stade, il s’agit avant tout d’une déclaration publiée sur X. Sans calendrier détaillé, sans conditions d’attribution et sans dispositif officiel, difficile de savoir comment cette promesse pourrait se concrétiser. Rendez-vous en 2027 pour voir si les millions d’enfants américains recevront réellement leur action SpaceX.
Une action SpaceX pour tous les enfants américains !
Elon Musk a encore trouvé le moyen de faire parler de lui. Dans une publication sur X, le patron de Tesla et SpaceX annonce une initiative particulièrement ambitieuse.
L’année prochaine, je donnerai une de mes actions SpaceX à chaque enfant en Amérique.Et d’ajouter :
Ce sera la première d’une longue série.
Le message a même été épinglé sur son profil, histoire d'être bien visible. Mais derrière cette annonce spectaculaire, les questions sont nombreuses. En effet, Elon Musk ne précise ni la date de lancement de l’opération, ni les conditions d’attribution, ni les modalités permettant aux enfants de recevoir et de conserver ces actions.
Un cadeau qui pourrait dépasser les 10 milliards de dollars
Et on est loin d'une opération de faible envergure puisqu'elle va concerner des dizaines de millions d’enfants, les montants deviennent rapidement considérables. Selon les estimations évoquées par les médias américains, une telle distribution pourrait représenter plus de 10 milliards de dollars d’actions SpaceX.
Encore faudrait-il déterminer la valeur retenue pour chaque titre et les conditions dans lesquelles ces actions seraient transférées. Distribuer des titres à des millions de mineurs nécessiterait ainsi une organisation juridique et financière particulièrement complexe, notamment pour gérer leur détention et leur éventuelle revente.
Une annonce sans calendrier précis
Pour l’instant, Elon Musk se contente d’évoquer
l’année prochaine, sans fournir davantage de détails. Aucun mécanisme de distribution n’a été présenté, et l’entreprise n’a pas annoncé publiquement de programme officiel correspondant à cette promesse dans les éléments disponibles.
L’annonce rappelle aussi que plusieurs projets précédemment annoncés par Elon Musk ont connu des retards importants quand ils n'ont pas été suspendus ad vitam æternam, ce qui invite à distinguer ses déclarations sur X des engagements effectivement mis en œuvre. Une autre interrogation demeure : pourquoi offrir des actions SpaceX plutôt qu’une somme d’argent ?
L’idée pourrait permettre aux bénéficiaires de détenir une participation dans l’entreprise spatiale et de profiter d’une éventuelle hausse de sa valorisation. Mais cette valeur pourrait également évoluer à la baisse, et la liquidité des titres resterait limitée.
Qu’en penser ?
L’annonce est évidemment spectaculaire. Offrir une action SpaceX à chaque enfant américain représenterait une opération financière et logistique hors norme, surtout pour une entreprise qui n’est pas cotée en Bourse. Mais à ce stade, il s’agit avant tout d’une déclaration publiée sur X. Sans calendrier détaillé, sans conditions d’attribution et sans dispositif officiel, difficile de savoir comment cette promesse pourrait se concrétiser. Rendez-vous en 2027 pour voir si les millions d’enfants américains recevront réellement leur action SpaceX.