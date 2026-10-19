Elon Musk promet d'offrir une action SpaceX à... chaque enfant américain !

Une action SpaceX pour tous les enfants américains !

L’année prochaine, je donnerai une de mes actions SpaceX à chaque enfant en Amérique.

Ce sera la première d’une longue série.

Un cadeau qui pourrait dépasser les 10 milliards de dollars

Une annonce sans calendrier précis

l’année prochaine

Qu’en penser ?



L’annonce est évidemment spectaculaire. Offrir une action SpaceX à chaque enfant américain représenterait une opération financière et logistique hors norme, surtout pour une entreprise qui n’est pas cotée en Bourse. Mais à ce stade, il s’agit avant tout d’une déclaration publiée sur X. Sans calendrier détaillé, sans conditions d’attribution et sans dispositif officiel, difficile de savoir comment cette promesse pourrait se concrétiser. Rendez-vous en 2027 pour voir si les millions d’enfants américains recevront réellement leur action SpaceX.

. Dans une publication sur X, le patron de Tesla et SpaceX annonce une initiative particulièrement ambitieuse.Et d’ajouter :, histoire d'être bien visible. Mais derrière cette annonce spectaculaire, les questions sont nombreuses. En effet, Elon Musk ne précise ni la date de lancement de l’opération, ni les conditions d’attribution, ni les modalités permettant aux enfants de recevoir et de conserver ces actions.Et on est loin d'une opération de faible envergure puisqu'elle va concerner des dizaines de millions d’enfants, les montants deviennent rapidement considérables. Selon les estimations évoquées par les médias américains,Encore faudrait-il déterminer la valeur retenue pour chaque titre et les conditions dans lesquelles ces actions seraient transférées., notamment pour gérer leur détention et leur éventuelle revente.Pour l’instant, Elon Musk se contente d’évoquer, sans fournir davantage de détails. Aucun mécanisme de distribution n’a été présenté, et l’entreprise n’a pas annoncé publiquement de programme officiel correspondant à cette promesse dans les éléments disponibles.L’annonce rappelle aussi quequand ils n'ont pas été suspendus, ce qui invite à distinguer ses déclarations sur X des engagements effectivement mis en œuvre. Une autre interrogation demeure : pourquoi offrir des actions SpaceX plutôt qu’une somme d’argent ?. Mais cette valeur pourrait également évoluer à la baisse, et la liquidité des titres resterait limitée.