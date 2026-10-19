Ce documentaire sur Elon Musk sème le trouble chez TikTok, Meta et YouTube

Un documentaire sur Elon Musk qui dérange ?

TikTok évoque finalement une erreur technique

le compte publicitaire a été rétabli après une erreur.

Meta, YouTube et X également concernés

Une sortie au cinéma, puis sur HBO

Qu’en penser ?



Entre TikTok, Meta, YouTube et X, la campagne promotionnelle de Musk aura rencontré un nombre inhabituel d’obstacles. Plusieurs plateformes évoquent des erreurs, et rien ne permet d’affirmer que ces refus résultent d’une volonté délibérée de protéger Elon Musk. Il reste que ces épisodes illustrent les difficultés rencontrées par certains contenus politiques ou controversés face aux systèmes de modération publicitaire. Lorsqu’une suspension annoncée comme permanente peut finalement être annulée en quelques heures, la question de la transparence des décisions se pose forcément.

Réalisé par Alex Gibney, cinéaste oscarisé connu pour ses documentaires d’investigation,. Mais avant même sa sortie à grande échelle, le documentaire rencontre quelques difficultés pour assurer sa promotion.Selon, le distributeur américain Bleecker Street avait récemment reçu une notification de TikTok lui annonçant. Forcément, cette décision était particulièrement malvenue pour un film, dont la campagne promotionnelle repose notamment sur la diffusion de sa bande-annonce.Mais l’interdiction n’aura finalement pas duré. Dans une déclaration transmise à, Mahsau Cullinane, porte-parole de TikTok aux États-Unis, a confirmé que, précisant queSelon TikTok, il s’agissait d’un problème techniquedétaillé les circonstances exactes ayant conduit à cette suspension initialement présentée comme définitive., même si cet épisode soulève des questions sur les mécanismes de modération des plateformes.TikTok n’est pas le premier réseau social à compliquer la promotion du film., avant de revenir sur leur décision. Meta avait également expliqué que ce refus résultait d’une(décidément).. Ces décisions interviennent dans un contexte où les relations entre les dirigeants des grandes plateformes technologiques et le pouvoir politique américain sont particulièrement scrutées.. Il serait néanmoins prématuré d’établir un lien entre ces relations et les décisions de modération, aucune preuve d’une intervention politique n’ayant été apportée.Malgré ces obstacles, Musk poursuit donc sa distribution.Sa distribution internationale a également connu quelques incertitudes. Alex Gibney avait récemment indiqué qu’Universal avait hésité à maintenir ses projets de sortie, avant de finalement poursuivre la commercialisation du film.. Notons que la situation est assez particulière puisque HBO appartient désormais au groupe Paramount/Skydance, dirigé par David Ellison, le fils de Larry Ellison.