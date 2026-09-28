SpaceX : Starship va tenter sa première véritable mission orbitale aujourd’hui. Comment la suivre ?

UNE PREMIÈRE VÉRITABLE MISE EN ORBITE POUR STARSHIP

PAS DE RÉCUPÉRATION PAR LA TOUR CETTE FOIS

26 NOUVEAUX STARLINK V3 À BORD

Image SpaceX

UN VOL IMPORTANT POUR LES PROJETS DE SPACEX

QU’EN PENSER ?



Ce Flight 14 marque surtout un changement de dimension pour Starship. SpaceX ne cherche plus seulement à prouver que son immense fusée peut décoller, voler et revenir sur Terre : elle doit désormais démontrer qu'elle peut remplir une véritable mission orbitale. Le déploiement des 26 Starlink V3 sera donc presque aussi important que la mise en orbite elle-même. En cas de succès, Starship franchirait une étape essentielle vers son utilisation régulière pour Starlink, mais aussi, à plus long terme, pour les missions lunaires et martiennes. Il restera toutefois un défi majeur : parvenir à récupérer et réutiliser rapidement les deux étages, condition indispensable pour concrétiser les promesses économiques du programme.

. Le Flight 14, prévu ce lundi 28 septembre depuis Starbase au Texas, doit permettre à Starship de tenter pour la première fois uneLa fenêtre de lancement doit s'ouvrir à 8 h 15 EDT, soitmétropolitaine, sous réserve évidemment de conditions météorologiques favorables et de l'absence de problème technique de dernière minute.Jusqu'ici, les différents prototypes de Starship avaient principalement suivi des trajectoires suborbitales.SpaceX considère cette étape comme. Une fois Starship capable d'atteindre régulièrement l'orbite, la firme pourra notamment travailler davantage sur les procédures de retour et de réutilisation.Starship se compose toujours de deux éléments :, chargé de fournir la poussée au décollage, etAprès la séparation des deux étages, Super Heavy doit effectuer une rentrée contrôlée avant de terminer sa course dans le golfe du Mexique. SpaceX ne tentera donc pas cette fois de récupérer le booster avec les bras de sa tour de lancement.Le Starship poursuivra de son côté sa route en orbite.. Là encore, aucune récupération n'est prévue. La FAA américaine a donné son feu vert le 26 septembre pour les opérations de lancement et de rentrée du Flight 14.Mais la principale nouveauté de ce vol se trouve dans la soute.Cette nouvelle génération doit offrir davantage de capacité et améliorer les débits et la fiabilité du réseau Internet satellitaire de SpaceX.: ses dimensions doivent permettre d'emporter des satellites plus imposants et des lots plus importants que ceux actuellement lancés à bord des Falcon 9.Le Flight 14 constituera donc également un. Il ne s'agit plus simplement de démontrer que la fusée peut voler, mais qu'elle est capable d'atteindre l'orbite avec une charge utile et de la déployer correctement.La réussite de cette mission constituerait unemais elle ne signifierait évidemment pas que Starship est prêt pour des opérations régulières.SpaceX doit encore démontrer la fiabilité du système, mais aussi s. À terme, Starship doit servir au déploiement massif de Starlink, mais également aux ambitions lunaires et martiennes de SpaceX.. Avant de viser la Lune ou Mars, Starship doit toutefois commencer par maîtriser l'orbite terrestre. Et c'est précisément ce que SpaceX va tenter aujourd'hui.