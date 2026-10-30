Rassvet, le "Starlink russe" : Poutine flatte Musk pour éviter les collisions en orbite

On en dit quoi ?



Pour le coup, l'éloge ne s'adresse pas vraiment à l'ingénieur. Poutine parle au milliardaire qui a bridé le réseau d'une armée en pleine guerre avant de le rouvrir sur un simple appel de la Maison-Blanche, et qui garde l'oreille de Donald Trump. Un canal pareil, ça s'entretient. Les mots gentils ne coûtent rien à Moscou, surtout quand sa propre constellation démarre à peine.