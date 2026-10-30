Rassvet, le "Starlink russe" : Poutine flatte Musk pour éviter les collisions en orbite
Par Vincent Lautier - Publié le
Vladimir Poutine a couvert Elon Musk d'éloges en marge du sommet Russie-Afrique de Moscou, pendant la présentation de Rassvet, la constellation internet que la Russie commence à peine à déployer. Le président russe assure que Moscou est en contact étroit avec les partenaires américains, Musk compris, pour que les satellites des deux camps ne se gênent pas en orbite.
La scène s'est jouée le 28 octobre, pendant que Maksut Shadayev, le ministre russe du Développement numérique, détaillait devant le président l'avancement de Rassvet, le Starlink maison dont Moscou revendique une trentaine de satellites lancés. Poutine a reconnu que son pays n'en est qu'aux premiers pas, avant de saluer le patron de SpaceX :
Derrière le compliment, Poutine dit surtout vouloir de l'ordre là-haut. Moscou et Washington se parleraient régulièrement, Musk compris, pour que les engins des uns et des autres
Ces amabilités tombent quelques jours après un épisode qui a beaucoup agité Kiev. Fin octobre, l'armée ukrainienne a vu ses connexions Starlink ralentir, alors qu'elle s'appuie sur ce réseau pour ses communications au front depuis 2022. Elon Musk a fini par s'expliquer : le service civil a été verrouillé parce que des frappes de drones offensives passaient par lui, un usage qui n'a selon lui jamais été autorisé. Donald Trump est intervenu, l'accès est revenu. Starshield, la déclinaison militaire du réseau, avait subi le même genre de restriction à la mi-octobre. Une enquête du Wall Street Journal évoque d'ailleurs des contacts réguliers entre Musk et le pouvoir russe depuis fin 2022, ce que le Kremlin a toujours démenti.
Pour le coup, l'éloge ne s'adresse pas vraiment à l'ingénieur. Poutine parle au milliardaire qui a bridé le réseau d'une armée en pleine guerre avant de le rouvrir sur un simple appel de la Maison-Blanche, et qui garde l'oreille de Donald Trump. Un canal pareil, ça s'entretient. Les mots gentils ne coûtent rien à Moscou, surtout quand sa propre constellation démarre à peine.
Un compliment appuyé
La scène s'est jouée le 28 octobre, pendant que Maksut Shadayev, le ministre russe du Développement numérique, détaillait devant le président l'avancement de Rassvet, le Starlink maison dont Moscou revendique une trentaine de satellites lancés. Poutine a reconnu que son pays n'en est qu'aux premiers pas, avant de saluer le patron de SpaceX :
C'est un génie, un vrai génie.Rien que ça. Il a aussi évoqué plus de 5 000 satellites Starlink en orbite, alors que SpaceX en a lancé environ 13 000 depuis 2019. Même en flattant son rival, le maître du Kremlin sous-estime donc l'avance américaine de moitié.
De la discipline en orbite
Derrière le compliment, Poutine dit surtout vouloir de l'ordre là-haut. Moscou et Washington se parleraient régulièrement, Musk compris, pour que les engins des uns et des autres
ne se gênent pas mutuellementet gardent
un certain niveau de discipline et d'ordre. Les deux pays y tiennent et travaillent dur malgré toutes les questions politiques, toujours selon le président russe. SpaceX venait justement de se plaindre publiquement de certains opérateurs dont les satellites frôlent les siens d'un peu trop près. Le détail amusant, c'est que Starlink n'est même pas censé fonctionner sur le territoire russe, ce qui n'a pas empêché l'armée de Moscou d'utiliser des terminaux en Ukraine, jusqu'à leur désactivation début 2025.
Les coupures en Ukraine
Ces amabilités tombent quelques jours après un épisode qui a beaucoup agité Kiev. Fin octobre, l'armée ukrainienne a vu ses connexions Starlink ralentir, alors qu'elle s'appuie sur ce réseau pour ses communications au front depuis 2022. Elon Musk a fini par s'expliquer : le service civil a été verrouillé parce que des frappes de drones offensives passaient par lui, un usage qui n'a selon lui jamais été autorisé. Donald Trump est intervenu, l'accès est revenu. Starshield, la déclinaison militaire du réseau, avait subi le même genre de restriction à la mi-octobre. Une enquête du Wall Street Journal évoque d'ailleurs des contacts réguliers entre Musk et le pouvoir russe depuis fin 2022, ce que le Kremlin a toujours démenti.
On en dit quoi ?
Pour le coup, l'éloge ne s'adresse pas vraiment à l'ingénieur. Poutine parle au milliardaire qui a bridé le réseau d'une armée en pleine guerre avant de le rouvrir sur un simple appel de la Maison-Blanche, et qui garde l'oreille de Donald Trump. Un canal pareil, ça s'entretient. Les mots gentils ne coûtent rien à Moscou, surtout quand sa propre constellation démarre à peine.