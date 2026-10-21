SpaceX : l’IA rapporte désormais plus à Elon Musk que Starlink
Par Laurence - Publié le
SpaceX n’est plus seulement une entreprise spécialisée dans les fusées et les satellites. Les derniers résultats financiers montrent que l’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans ses activités. Au troisième trimestre 2026, les revenus ont bondi de 161 %, atteignant 14,6 milliards de dollars.
SpaceX vient de publier ses résultats trimestriels, avec des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Le chiffre d’affaires atteint 14,6 milliards de dollars, contre 12,86 milliards attendus, soit une progression de 161 % sur un an.
Mais c’est surtout la division Super Intelligence (ex xAI), qui se distingue. Depuis l’intégration de xAI à SpaceX en février 2026, puis le rachat de Cursor, cette division comprend quatre grands domaines : le réseau social X, Grok et ses modèles d’intelligence artificielle, les logiciels et agents IA (GrokBot et Cursor), mais aussi les centres de données et la location de puissance de calcul (pour rappel, Elon Musk en loue une partie à plusieurs entreprises, dont Anthropic et Google).
Ses revenus atteignent 7,56 milliards de dollars, contre 2,56 milliards au trimestre précédent. Ils ont donc presque triplé en seulement trois mois. L’intelligence artificielle représente désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires trimestriel de SpaceX.
Mais cette ascension n'empêche pas Starlink de conserver une croissance importante. Les activités de connectivité, essentiellement liées au réseau satellitaire, ont généré 5,25 milliards de dollars, soit une hausse de 69 % sur un an. Leur résultat opérationnel atteint 2,37 milliards de dollars, presque deux fois plus qu’auparavant.
Starlink a également gagné 1,6 million d’abonnés particuliers supplémentaires. Le résultat est toutefois inférieur aux 2,29 millions anticipés par les analystes. Les activités spatiales traditionnelles progressent plus modestement, avec 1,77 milliard de dollars de revenus, en hausse de 6 %.
Pour ce trimestre, l'entité affiche un résultat opérationnel positif de 2,79 milliards de dollars, contre une perte de 143 millions au trimestre précédent. Son bénéfice net atteint toutefois seulement 4,4 millions de dollars, après une perte de 541 millions au deuxième trimestre.
SpaceX a surtout investi 19,6 milliards de dollars en trois mois. Et les dépenses pourraient encore augmenter. Selon les projections, les investissements annuels pourraient approcher la somme folle de 197 milliards de dollars en 2028. Par conséquent, l’endettement pourrait aussi progresser fortement pour accompagner cette expansion.
Parallèlement, SpaceX poursuit le développement de Starlink Mobile. L’entreprise a récemment conclu un accord portant sur des fréquences de 800 MHz, afin d’améliorer la couverture mobile à l’intérieur des bâtiments. Cette opération, estimée à 8 milliards de dollars, doit encore obtenir l’autorisation du régulateur américain.
Ces résultats illustrent bien la transformation de SpaceX, dont les activités dépassent désormais largement le secteur spatial. L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui son premier moteur de revenus, devant Starlink. Cette croissance s’accompagne toutefois d’investissements considérables, qui limitent les bénéfices. SpaceX devra donc transformer cette progression spectaculaire en rentabilité durable. Mais l'équilibre est complexe à trouver d'autant que les besoins en infrastructures pour l’IA continuent d’augmenter.
L’intelligence artificielle dépasse Starlink
SpaceX vient de publier ses résultats trimestriels, avec des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Le chiffre d’affaires atteint 14,6 milliards de dollars, contre 12,86 milliards attendus, soit une progression de 161 % sur un an.
Mais c’est surtout la division Super Intelligence (ex xAI), qui se distingue. Depuis l’intégration de xAI à SpaceX en février 2026, puis le rachat de Cursor, cette division comprend quatre grands domaines : le réseau social X, Grok et ses modèles d’intelligence artificielle, les logiciels et agents IA (GrokBot et Cursor), mais aussi les centres de données et la location de puissance de calcul (pour rappel, Elon Musk en loue une partie à plusieurs entreprises, dont Anthropic et Google).
Ses revenus atteignent 7,56 milliards de dollars, contre 2,56 milliards au trimestre précédent. Ils ont donc presque triplé en seulement trois mois. L’intelligence artificielle représente désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires trimestriel de SpaceX.
Starlink continue de progresser
Mais cette ascension n'empêche pas Starlink de conserver une croissance importante. Les activités de connectivité, essentiellement liées au réseau satellitaire, ont généré 5,25 milliards de dollars, soit une hausse de 69 % sur un an. Leur résultat opérationnel atteint 2,37 milliards de dollars, presque deux fois plus qu’auparavant.
Starlink a également gagné 1,6 million d’abonnés particuliers supplémentaires. Le résultat est toutefois inférieur aux 2,29 millions anticipés par les analystes. Les activités spatiales traditionnelles progressent plus modestement, avec 1,77 milliard de dollars de revenus, en hausse de 6 %.
SpaceX retrouve les bénéfices, mais dépense énormément
Pour ce trimestre, l'entité affiche un résultat opérationnel positif de 2,79 milliards de dollars, contre une perte de 143 millions au trimestre précédent. Son bénéfice net atteint toutefois seulement 4,4 millions de dollars, après une perte de 541 millions au deuxième trimestre.
SpaceX a surtout investi 19,6 milliards de dollars en trois mois. Et les dépenses pourraient encore augmenter. Selon les projections, les investissements annuels pourraient approcher la somme folle de 197 milliards de dollars en 2028. Par conséquent, l’endettement pourrait aussi progresser fortement pour accompagner cette expansion.
Parallèlement, SpaceX poursuit le développement de Starlink Mobile. L’entreprise a récemment conclu un accord portant sur des fréquences de 800 MHz, afin d’améliorer la couverture mobile à l’intérieur des bâtiments. Cette opération, estimée à 8 milliards de dollars, doit encore obtenir l’autorisation du régulateur américain.
Qu’en penser ?
Ces résultats illustrent bien la transformation de SpaceX, dont les activités dépassent désormais largement le secteur spatial. L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui son premier moteur de revenus, devant Starlink. Cette croissance s’accompagne toutefois d’investissements considérables, qui limitent les bénéfices. SpaceX devra donc transformer cette progression spectaculaire en rentabilité durable. Mais l'équilibre est complexe à trouver d'autant que les besoins en infrastructures pour l’IA continuent d’augmenter.