SpaceX : l’IA rapporte désormais plus à Elon Musk que Starlink 

Qu’en penser ?



Ces résultats illustrent bien la transformation de SpaceX, dont les activités dépassent désormais largement le secteur spatial. L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui son premier moteur de revenus, devant Starlink. Cette croissance s’accompagne toutefois d’investissements considérables, qui limitent les bénéfices. SpaceX devra donc transformer cette progression spectaculaire en rentabilité durable. Mais l'équilibre est complexe à trouver d'autant que les besoins en infrastructures pour l’IA continuent d’augmenter.