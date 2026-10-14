iOS 27.2 bêta 4 : toutes les nouveautés en approche !

Qu’en penser ?



Cette quatrième bêta d’iOS 27.2 réserve finalement deux surprises assez différentes. D’un côté, Apple poursuit la modernisation d’Apple Music avec une identité graphique beaucoup plus minimaliste, qui tranche avec les couleurs historiques du service. De l’autre, le retrait de la nouvelle application Santé constitue un véritable contretemps, alors que cette refonte figurait parmi les nouveautés les plus intéressantes de la mise à jour. Apple promet toujours son arrivée avant la fin de l’année, mais il faudra probablement patienter encore quelques semaines pour découvrir sa version définitive.