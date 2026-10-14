iOS 27.2 bêta 4 : toutes les nouveautés en approche !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de déployer la quatrième bêta d’iOS 27.2 auprès des développeurs. Au programme, une nouvelle identité visuelle pour Apple Music, avec une interface qui abandonne progressivement ses couleurs emblématiques. Mais la principale surprise vient de l’application Santé : après plusieurs semaines de tests, Apple a finalement décidé de retirer sa nouvelle version de cette bêta. Un report qui pourrait repousser son lancement à iOS 27.3.
Alors que la nouvelle application Santé avait fait son apparition dès la première version de test d’iOS 27.2, Apple vient tout simplement de la retirer. Présentée en septembre, cette refonte devait apporter plusieurs fonctionnalités inédites, à commencer par une nouvelle organisation des données de santé et des outils davantage tournés vers la prévention.
Parmi les nouveautés figurait notamment l’âge de santé, un indicateur destiné à donner une vision plus globale de l’état de santé de l’utilisateur. Apple avait également ajouté la possibilité de programmer des analyses médicales auprès de Quest Diagnostics, un service destiné (encore) au seul marché américain.
Ces fonctionnalités étaient déjà accessibles dans les premières bêtas développeurs, mais également dans les deux premières bêtas publiques. Avec iOS 27.2 bêta 4, retour en arrière : l’ancienne interface de Santé fait son retour, tandis que la rubrique consacrée à la longévité disparaît au profit de l’ancien onglet de partage.
Apple précise toutefois que les données ajoutées pendant les tests seront conservées et pourront être consultées dans les Réglages. La firme maintient officiellement son objectif de lancer cette refonte avant la fin de l’année. Mais son retrait à ce stade du développement laisse penser qu’elle ne sera finalement pas intégrée à la version publique d’iOS 27.2. Un retour dans iOS 27.3, dont les premières bêtas pourraient arriver fin octobre ou début novembre, semble désormais envisageable. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse.
À l’inverse, Apple Music poursuit sa transformation visuelle qu'elle avait entamée lors du lancement d'Apple Music Hall. Après l’apparition d’un nouveau logo dans la troisième bêta d’iOS 27.2, cette quatrième version introduit désormais une nouvelle icône pour l’application Musique. Et le changement est assez visible. Exit les traditionnels dégradés rouges et roses qui accompagnaient le service depuis plusieurs années. Apple adopte désormais une identité entièrement noire et blanche.
En mode clair, l’icône affiche un fond blanc avec une note de musique noire. En mode sombre, les couleurs sont inversées, avec un fond noir et un logo blanc. Cette nouvelle direction graphique ne concerne d’ailleurs pas uniquement l’icône de l’application.
À l’intérieur d’Apple Music, plusieurs éléments changent également de couleur. La barre d’onglets utilise désormais du bleu pour identifier la section active, en remplacement du rouge et du rose précédemment employés.
Les widgets adoptent eux aussi une présentation plus sobre, avec des fonds noirs. Enfin, dans la bibliothèque musicale, les différentes rubriques — Playlists, Albums, Artistes ou encore Morceaux — abandonnent leurs éléments colorés au profit d’une interface en noir et blanc. Ces changements semblent confirmer une refonte progressive de l’identité visuelle d’Apple Music, amorcée avec son nouveau logo.
Cette quatrième bêta d’iOS 27.2 réserve finalement deux surprises assez différentes. D’un côté, Apple poursuit la modernisation d’Apple Music avec une identité graphique beaucoup plus minimaliste, qui tranche avec les couleurs historiques du service. De l’autre, le retrait de la nouvelle application Santé constitue un véritable contretemps, alors que cette refonte figurait parmi les nouveautés les plus intéressantes de la mise à jour. Apple promet toujours son arrivée avant la fin de l’année, mais il faudra probablement patienter encore quelques semaines pour découvrir sa version définitive.
La nouvelle application Santé disparaît de la bêta
Alors que la nouvelle application Santé avait fait son apparition dès la première version de test d’iOS 27.2, Apple vient tout simplement de la retirer. Présentée en septembre, cette refonte devait apporter plusieurs fonctionnalités inédites, à commencer par une nouvelle organisation des données de santé et des outils davantage tournés vers la prévention.
Parmi les nouveautés figurait notamment l’âge de santé, un indicateur destiné à donner une vision plus globale de l’état de santé de l’utilisateur. Apple avait également ajouté la possibilité de programmer des analyses médicales auprès de Quest Diagnostics, un service destiné (encore) au seul marché américain.
Ces fonctionnalités étaient déjà accessibles dans les premières bêtas développeurs, mais également dans les deux premières bêtas publiques. Avec iOS 27.2 bêta 4, retour en arrière : l’ancienne interface de Santé fait son retour, tandis que la rubrique consacrée à la longévité disparaît au profit de l’ancien onglet de partage.
Apple précise toutefois que les données ajoutées pendant les tests seront conservées et pourront être consultées dans les Réglages. La firme maintient officiellement son objectif de lancer cette refonte avant la fin de l’année. Mais son retrait à ce stade du développement laisse penser qu’elle ne sera finalement pas intégrée à la version publique d’iOS 27.2. Un retour dans iOS 27.3, dont les premières bêtas pourraient arriver fin octobre ou début novembre, semble désormais envisageable. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse.
Apple Music change d'identité visuelle!
À l’inverse, Apple Music poursuit sa transformation visuelle qu'elle avait entamée lors du lancement d'Apple Music Hall. Après l’apparition d’un nouveau logo dans la troisième bêta d’iOS 27.2, cette quatrième version introduit désormais une nouvelle icône pour l’application Musique. Et le changement est assez visible. Exit les traditionnels dégradés rouges et roses qui accompagnaient le service depuis plusieurs années. Apple adopte désormais une identité entièrement noire et blanche.
En mode clair, l’icône affiche un fond blanc avec une note de musique noire. En mode sombre, les couleurs sont inversées, avec un fond noir et un logo blanc. Cette nouvelle direction graphique ne concerne d’ailleurs pas uniquement l’icône de l’application.
À l’intérieur d’Apple Music, plusieurs éléments changent également de couleur. La barre d’onglets utilise désormais du bleu pour identifier la section active, en remplacement du rouge et du rose précédemment employés.
Les widgets adoptent eux aussi une présentation plus sobre, avec des fonds noirs. Enfin, dans la bibliothèque musicale, les différentes rubriques — Playlists, Albums, Artistes ou encore Morceaux — abandonnent leurs éléments colorés au profit d’une interface en noir et blanc. Ces changements semblent confirmer une refonte progressive de l’identité visuelle d’Apple Music, amorcée avec son nouveau logo.
Qu’en penser ?
Cette quatrième bêta d’iOS 27.2 réserve finalement deux surprises assez différentes. D’un côté, Apple poursuit la modernisation d’Apple Music avec une identité graphique beaucoup plus minimaliste, qui tranche avec les couleurs historiques du service. De l’autre, le retrait de la nouvelle application Santé constitue un véritable contretemps, alors que cette refonte figurait parmi les nouveautés les plus intéressantes de la mise à jour. Apple promet toujours son arrivée avant la fin de l’année, mais il faudra probablement patienter encore quelques semaines pour découvrir sa version définitive.
iOS 27.2 : nouveautés de la bêta 1
iOS 27.2 : nouveautés de la bêta 2
iOS 27.2 : nouveautés de la bêta 3