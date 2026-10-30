Tourisme spatial : Virgin Galactic relance la machine avec Apeiron en 2027

On en dit quoi ?



Pour peu qu'on soit à l'aise avec le concept général, on aimerait bien voir Apeiron voler, l'avenir du tourisme spatial se joue en bonne partie sous les ailes de ce programme, et un vaisseau baptisé par le public a en plus un petit côté sympathique. Mais on a vu trop de dates s'évaporer chez Virgin Galactic pour prendre cette échéance au pied de la lettre. Les 675 clients, eux, ont déjà prouvé qu'ils savaient attendre.