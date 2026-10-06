Mistral, seule IA européenne dans l'espace : vraiment si française ?

On en dit quoi ?



Mistral a trouvé là un débouché que personne n'attendait vraiment, bien loin du chatbot à qui vous demandez une recette de lasagnes, et aucune autre société d'IA européenne ne peut se vanter de faire tourner ses modèles dans l'espace. C'est quand même un beau coup. L'étiquette française, par contre, est à relativiser, l'argent et l'usine sont émiratis, une partie des satellites est américaine. Mais bon, on va essayer de ne pas être trop rabat-joie.