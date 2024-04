La plus grande caméra astronomique du monde bientôt en service ! #CNRS

3,2 milliards de pixels !

Legacy Survey of Space and Time

identifiée comme le moteur de l'expansion accélérée de l'Univers et à mener des recherches approfondies sur la matière noire, deux substances mystérieuses qui constituent plus de 95 % du cosmos

étudier et cartographier en 3D l’Univers observable dit « statique », mais aussi surveiller les phénomènes célestes dits « transitoires » …/… [afin de créer le] catalogue de données sur l’Univers le plus complet possible

quelle a été la participation du CNRS ?

Ce chargeur permettra de changer automatiquement 5 à 15 fois par nuit les cinq filtres de couleurs dont est dotée la LSST-caméra, pesant entre 24 et 38 kilos chacun. Les changer et les positionner à mieux que 100 microns en moins de 90 secondes est une prouesse technologique. À titre de comparaison, il faut 30 minutes pour changer les filtres plus petits de la caméra Hyper Suprime Cam du télescope Subaru.

Test du télescope Unistellar eQuinox 2

Aux côtés du(un laboratoire de physique dépendant du Département de l'Énergie des États-Unis et géré par l'Université Stanford), le Centre National de la Recherche Scientifique a participé à l’Fruit du travail de plusieurs centaines de scientifiques du monde entier (dont plusieurs équipes du CNRS), la(LSST) est désormais prête pour entamer son périple depuis le SLAC aux États-Unis versoù elle viendra prendre ses quartiers en mai 2024. Et déjà, les équipes attendent avec impatience les premières images qui n'arriveront qu'au printemps 2025.Plus largement, des avancées sont notamment attendues concernant. Elle détrône ainsi la caméra Hyper Suprime Cam installée sur le télescope Subaru -également au Chili- et en service depuis 2014, qui culmine à 900 millions de pixels pour un champ de vue de 1,5 degré., c'est-à-dire scanner le ciel étoilé chaque nuit. Et ce,, couvrant chacun une surface équivalente à 40 fois celle de la Lune, et ce, pendant les dix prochaines années. Sa mission : tout simplementDans le détail,. En effet, pour observer et prendre les meilleures photos possibles, il est nécessaire de capter la lumière que les objets célestes émettent à travers différents filtres afin de déterminer avec précision -une fois ces clichés combinés- leur position et distance par rapport à la Terre.(Pierre Antilogus, responsable scientifique de la collaboration LSST-France et chercheur au CNRS).Notons que le, stockera l'ensemble des images prises par la caméra et traitera ces images brutes conjointement avec un centre en Californie et au Royaume-Uni.Plus modestement, n'hésitez pas à relire notre test sur l' Unistellar eQuinox 2