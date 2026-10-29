Reflect Orbital veut vendre du soleil la nuit : 4 300 euros l'heure

On en dit quoi ?



Pour le coup, la mise en scène avec les secouristes ne trompe pas grand monde. Des bénévoles n'auront jamais les moyens de s'offrir la moindre heure de soleil, et des habitants de Lone Pine parlent déjà d'opération d'image. Le vrai sujet, c'est quand même une entreprise privée qui s'apprête à revendre la nuit de tout le monde, sans que personne n'ait voté pour quoi que ce soit.