Robot Apple : le matériel est prêt depuis deux ans, mais Siri bloque tout
Par Vincent Lautier - Publié le
Un écran de 9 pouces posé sur un bras motorisé, capable de pivoter à 360 degrés pour garder votre visage dans le cadre pendant un appel FaceTime : le premier robot domestique d'Apple se précise. La machine coûterait autour de 1 000 dollars et n'arriverait pas avant 2027, peut-être même 2028.
D'après The Information, le projet répond au nom de code J595 et traîne dans les labos d'Apple depuis 2019, d'abord sous la houlette de Kevin Lynch et de son équipe des projets spéciaux. L'objet se poserait sur un meuble, son bras articulé rappelle pas mal l'iMac G4 ou la lampe de Pixar, et une caméra épaulée par une série de capteurs lui permettrait de suivre vos déplacements dans la pièce sans rien percuter au passage. Quant au nom, HomeView Ultra ou HomeView Max selon les sources, mais ça ne serait qu'un intitulé provisoire.
Le matériel, lui, serait bouclé depuis près de deux ans. C'est le logiciel qui coince : les équipes se disputeraient encore sur les fonctions à réserver à la première génération et celles à garder pour la suivante, et les déboires du Siri dopé à l'IA ont déjà fait glisser tout le planning. John Ternus, le nouveau patron d'Apple, pousserait personnellement le dossier et voudrait que la marque prenne la robotique au sérieux.
Dans la vision décrite par le rapport, l'engin allumerait la lumière quand quelqu'un entre dans une pièce, servirait de caméra de sécurité et irait jusqu'à rappeler à l'ordre le chat installé sur la table de la cuisine. Apple explorerait d'ailleurs des pistes bien plus lointaines, comme un robot sur roues qui vous suit dans l'appartement ou une machine à plier le linge, encore au stade du concept. Rien n'a filtré par contre sur une éventuelle commercialisation en Europe, et vu la prudence d'Apple sur tout ce qui touche à Siri par chez nous, mieux vaut ne pas s'emballer. D'ailleurs le HomeView ne sera pas commercialisé par chez nous à son lancement.
Pour le coup, ce bras à la lampe Pixar a plus de personnalité que n'importe quelle enceinte connectée posée dans un coin, et un écran qui vous suit pendant un appel FaceTime, ç apeut-être sympa. Mais tout dépend de Siri, pile ce qu'Apple a de plus problématique en ce moment, et un matériel prêt depuis deux ans qui patiente en attendant son logiciel, c'est devenu une habitude à Cupertino.
Un air de lampe Pixar
D'après The Information, le projet répond au nom de code J595 et traîne dans les labos d'Apple depuis 2019, d'abord sous la houlette de Kevin Lynch et de son équipe des projets spéciaux. L'objet se poserait sur un meuble, son bras articulé rappelle pas mal l'iMac G4 ou la lampe de Pixar, et une caméra épaulée par une série de capteurs lui permettrait de suivre vos déplacements dans la pièce sans rien percuter au passage. Quant au nom, HomeView Ultra ou HomeView Max selon les sources, mais ça ne serait qu'un intitulé provisoire.
Un calendrier qui glisse
Le matériel, lui, serait bouclé depuis près de deux ans. C'est le logiciel qui coince : les équipes se disputeraient encore sur les fonctions à réserver à la première génération et celles à garder pour la suivante, et les déboires du Siri dopé à l'IA ont déjà fait glisser tout le planning. John Ternus, le nouveau patron d'Apple, pousserait personnellement le dossier et voudrait que la marque prenne la robotique au sérieux.
Un petit majordome autonome
Dans la vision décrite par le rapport, l'engin allumerait la lumière quand quelqu'un entre dans une pièce, servirait de caméra de sécurité et irait jusqu'à rappeler à l'ordre le chat installé sur la table de la cuisine. Apple explorerait d'ailleurs des pistes bien plus lointaines, comme un robot sur roues qui vous suit dans l'appartement ou une machine à plier le linge, encore au stade du concept. Rien n'a filtré par contre sur une éventuelle commercialisation en Europe, et vu la prudence d'Apple sur tout ce qui touche à Siri par chez nous, mieux vaut ne pas s'emballer. D'ailleurs le HomeView ne sera pas commercialisé par chez nous à son lancement.
On en dit quoi ?
Pour le coup, ce bras à la lampe Pixar a plus de personnalité que n'importe quelle enceinte connectée posée dans un coin, et un écran qui vous suit pendant un appel FaceTime, ç apeut-être sympa. Mais tout dépend de Siri, pile ce qu'Apple a de plus problématique en ce moment, et un matériel prêt depuis deux ans qui patiente en attendant son logiciel, c'est devenu une habitude à Cupertino.