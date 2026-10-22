Tesla lance la production de son robot Optimus malgré une chute de 43 % de ses bénéfices
Par Laurence - Publié le
Tesla poursuit sa transformation, mais celle-ci commence à peser lourd sur ses finances. À l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le constructeur a annoncé le lancement de la production de son robot humanoïde Optimus dans son usine de Fremont, en Californie.
Tesla vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de son robot humanoïde. L’entreprise a commencé à produire ses premiers exemplaires d’Optimus dans son usine californienne, sur une ligne autrefois consacrée à la fabrication de véhicules électriques.
Elle précise que les robots qui sortent actuellement de cette ligne sont les premiers exemplaires répondant à ses critères de qualité pour une production commerciale. Mais le matériel et les procédés de fabrication continueront d’évoluer. Il s'agit désormais de passer de la démonstration de prototypes à une fabrication susceptible d’être déployée à plus grande échelle. Mais cette annonce ne signifie cependant pas qu’Optimus est déjà disponible à la vente. Tesla n’a communiqué ni calendrier de commercialisation ni volumes de production.
Si Optimus progresse, les résultats financiers de Tesla sont nettement moins réjouissants. Au troisième trimestre 2026, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 28,04 milliards de dollars, contre 28,09 milliards un an auparavant. Les ventes automobiles restent relativement stables, avec 20 milliards de dollars de revenus. Tesla a toutefois livré 486 532 véhicules sur le trimestre, soit environ 6 000 de plus qu’au trimestre précédent, mais moins qu’un an plus tôt.
Le bénéfice net accuse en revanche une forte baisse. Il atteint 787 millions de dollars, contre 1,37 milliard au troisième trimestre 2025, soit un recul de 43 %. Cette diminution s’explique notamment par la hausse des dépenses consacrées à l’intelligence artificielle, à la conduite autonome et au développement d’Optimus. La baisse des revenus issus des crédits réglementaires a également pesé sur la rentabilité.
Toutes les activités du groupe ne connaissent cependant pas les mêmes difficultés. La division énergie, qui comprend notamment le stockage et le solaire, voit son chiffre d’affaires reculer de 16 %, à 2,8 milliards de dollars. Tesla attribue cette baisse à des remboursements accordés à ses clients en raison des droits de douane.
À l’inverse, les services progressent de 33 %, avec 4,6 milliards de dollars de revenus. Cette catégorie comprend notamment les abonnements au système d’aide à la conduite Full Self-Driving (FSD). Elle a généré un bénéfice brut record de 734 millions de dollars, contribuant à maintenir Tesla dans le vert.
Tesla investit massivement dans son avenir, quitte à sacrifier une partie de sa rentabilité immédiate. Le lancement de la production d’Optimus constitue une avancée industrielle, mais le constructeur doit encore démontrer qu’il pourra fabriquer et commercialiser ses robots à grande échelle. Pour le moment, les voitures électriques restent sa principale source de revenus, tandis que l’IA et la robotique représentent surtout des dépenses considérables. Elon Musk parie sur une transformation profonde de Tesla, mais les résultats financiers montrent que cette transition a un coût.
Optimus entre officiellement en production
Tesla vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de son robot humanoïde. L’entreprise a commencé à produire ses premiers exemplaires d’Optimus dans son usine californienne, sur une ligne autrefois consacrée à la fabrication de véhicules électriques.
Elle précise que les robots qui sortent actuellement de cette ligne sont les premiers exemplaires répondant à ses critères de qualité pour une production commerciale. Mais le matériel et les procédés de fabrication continueront d’évoluer. Il s'agit désormais de passer de la démonstration de prototypes à une fabrication susceptible d’être déployée à plus grande échelle. Mais cette annonce ne signifie cependant pas qu’Optimus est déjà disponible à la vente. Tesla n’a communiqué ni calendrier de commercialisation ni volumes de production.
Des bénéfices en chute libre
Si Optimus progresse, les résultats financiers de Tesla sont nettement moins réjouissants. Au troisième trimestre 2026, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 28,04 milliards de dollars, contre 28,09 milliards un an auparavant. Les ventes automobiles restent relativement stables, avec 20 milliards de dollars de revenus. Tesla a toutefois livré 486 532 véhicules sur le trimestre, soit environ 6 000 de plus qu’au trimestre précédent, mais moins qu’un an plus tôt.
Le bénéfice net accuse en revanche une forte baisse. Il atteint 787 millions de dollars, contre 1,37 milliard au troisième trimestre 2025, soit un recul de 43 %. Cette diminution s’explique notamment par la hausse des dépenses consacrées à l’intelligence artificielle, à la conduite autonome et au développement d’Optimus. La baisse des revenus issus des crédits réglementaires a également pesé sur la rentabilité.
Tesla mise de plus en plus sur les services
Toutes les activités du groupe ne connaissent cependant pas les mêmes difficultés. La division énergie, qui comprend notamment le stockage et le solaire, voit son chiffre d’affaires reculer de 16 %, à 2,8 milliards de dollars. Tesla attribue cette baisse à des remboursements accordés à ses clients en raison des droits de douane.
À l’inverse, les services progressent de 33 %, avec 4,6 milliards de dollars de revenus. Cette catégorie comprend notamment les abonnements au système d’aide à la conduite Full Self-Driving (FSD). Elle a généré un bénéfice brut record de 734 millions de dollars, contribuant à maintenir Tesla dans le vert.
Qu’en penser ?
Tesla investit massivement dans son avenir, quitte à sacrifier une partie de sa rentabilité immédiate. Le lancement de la production d’Optimus constitue une avancée industrielle, mais le constructeur doit encore démontrer qu’il pourra fabriquer et commercialiser ses robots à grande échelle. Pour le moment, les voitures électriques restent sa principale source de revenus, tandis que l’IA et la robotique représentent surtout des dépenses considérables. Elon Musk parie sur une transformation profonde de Tesla, mais les résultats financiers montrent que cette transition a un coût.