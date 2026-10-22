Tesla lance la production de son robot Optimus malgré une chute de 43 % de ses bénéfices

Qu’en penser ?



Tesla investit massivement dans son avenir, quitte à sacrifier une partie de sa rentabilité immédiate. Le lancement de la production d’Optimus constitue une avancée industrielle, mais le constructeur doit encore démontrer qu’il pourra fabriquer et commercialiser ses robots à grande échelle. Pour le moment, les voitures électriques restent sa principale source de revenus, tandis que l’IA et la robotique représentent surtout des dépenses considérables. Elon Musk parie sur une transformation profonde de Tesla, mais les résultats financiers montrent que cette transition a un coût.