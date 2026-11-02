HomeView : du code cache une caméra de sécurité HomeKit dans l'écran d'Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Le logiciel 27.2 du HomeView décrit déjà une caméra de sécurité compatible avec la vidéo sécurisée HomeKit, alors que l'écran de salon présenté en octobre n'embarque sa caméra que pour FaceTime. pdfu a sorti ces formulations des fichiers de réglages, et la fonction n'est pas activée.
La page de configuration de cette 27.2 indique que le HomeView peut servir de caméra de sécurité avec la vidéo sécurisée HomeKit, et une fois la fonction allumée l'objectif intégré servirait à détecter une activité, à diffuser un flux et à enregistrer. On pourrait tout couper, se contenter d'une alerte quand quelque chose bouge, ouvrir le direct sans garder les images, ou laisser les membres du foyer diffuser et enregistrer. Ces préférences se moduleraient selon que des occupants sont là, que la maison est vide ou que le foyer dort, la présence étant tirée de la localisation des appareils des membres.
La reconnaissance des visages et les zones d'activité se régleraient dans l'application Maison de l'iPhone. Les fichiers de configuration parlent d'une entrée vidéo locale en 1080p à 30 images par seconde, avec le son des micros intégrés.
Les images ne seraient visibles que par les membres du foyer, Dieu merci. Un voyant vert s'afficherait à l'écran dès qu'un flux est consulté ou qu'un enregistrement démarre, y compris pour la capture qui rafraîchit l'aperçu dans l'application Maison, et un signal sonore retentirait dans les mêmes cas. Chaque changement des réglages de vidéo sécurisée enverrait une notification à tous les membres de la maison. Autoriser la diffusion ou l'enregistrement alors que quelqu'un est présent ne pourrait se faire qu'en touchant l'écran du HomeView, pas depuis un autre appareil.
Les premiers acheteurs américains, qui reçoivent l'appareil le 13 novembre, ouvriront un carton encore sous la version 26.5, vieille d'environ six mois, et la configuration leur demandera de télécharger tout de suite la 27.2, celle où ces chaînes ont été lues. Le matériel était donc prêt depuis des mois, et ce sont les retards du logiciel qui ont repoussé le lancement. L'écran est vendu 299 dollars aux États-Unis, en version à poser comme en version à fixer au mur, avec une dalle de 7 pouces, FaceTime et le pilotage de la maison, et il affiche déjà les flux d'autres caméras HomeKit, dont les modèles LG annoncés en octobre.
Apple n'a rien dit sur cette caméra interne. Une arrivée dans une 27.3 est imaginable, alors qu'une mise en service dans les semaines qui suivent la sortie a peu de chances.
Une caméra déjà acceptée pour les appels a plus de sens qu'une caméra Apple séparée, que la marque n'a toujours pas sortie. Mais bon, le HomeView ne se vend pas dans l'Union européenne, Siri AI n'étant pas disponible sur iOS par chez nous, on continue donc à regarder tout ça d'un peu loin.
Quatre modes dans les réglages
La page de configuration de cette 27.2 indique que le HomeView peut servir de caméra de sécurité avec la vidéo sécurisée HomeKit, et une fois la fonction allumée l'objectif intégré servirait à détecter une activité, à diffuser un flux et à enregistrer. On pourrait tout couper, se contenter d'une alerte quand quelque chose bouge, ouvrir le direct sans garder les images, ou laisser les membres du foyer diffuser et enregistrer. Ces préférences se moduleraient selon que des occupants sont là, que la maison est vide ou que le foyer dort, la présence étant tirée de la localisation des appareils des membres.
La reconnaissance des visages et les zones d'activité se régleraient dans l'application Maison de l'iPhone. Les fichiers de configuration parlent d'une entrée vidéo locale en 1080p à 30 images par seconde, avec le son des micros intégrés.
Un voyant, et un verrou physique
Les images ne seraient visibles que par les membres du foyer, Dieu merci. Un voyant vert s'afficherait à l'écran dès qu'un flux est consulté ou qu'un enregistrement démarre, y compris pour la capture qui rafraîchit l'aperçu dans l'application Maison, et un signal sonore retentirait dans les mêmes cas. Chaque changement des réglages de vidéo sécurisée enverrait une notification à tous les membres de la maison. Autoriser la diffusion ou l'enregistrement alors que quelqu'un est présent ne pourrait se faire qu'en touchant l'écran du HomeView, pas depuis un autre appareil.
La 26.5 des premiers cartons
Les premiers acheteurs américains, qui reçoivent l'appareil le 13 novembre, ouvriront un carton encore sous la version 26.5, vieille d'environ six mois, et la configuration leur demandera de télécharger tout de suite la 27.2, celle où ces chaînes ont été lues. Le matériel était donc prêt depuis des mois, et ce sont les retards du logiciel qui ont repoussé le lancement. L'écran est vendu 299 dollars aux États-Unis, en version à poser comme en version à fixer au mur, avec une dalle de 7 pouces, FaceTime et le pilotage de la maison, et il affiche déjà les flux d'autres caméras HomeKit, dont les modèles LG annoncés en octobre.
Apple n'a rien dit sur cette caméra interne. Une arrivée dans une 27.3 est imaginable, alors qu'une mise en service dans les semaines qui suivent la sortie a peu de chances.
On en dit quoi ?
Une caméra déjà acceptée pour les appels a plus de sens qu'une caméra Apple séparée, que la marque n'a toujours pas sortie. Mais bon, le HomeView ne se vend pas dans l'Union européenne, Siri AI n'étant pas disponible sur iOS par chez nous, on continue donc à regarder tout ça d'un peu loin.