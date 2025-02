Le premier vol supersonique civil depuis 20 ans a eu lieu (vidéo)

Boom

Pourquoi tout le monde ne vole pas déjà à Mach 2 ?

Boom Supersonic a-t-il trouvé la solution ?

Un avenir encore incertain

Le principe du vol supersonique est simple : dépasser la vitesse du son (soit environ 1 235 km/h). En théorie, ça permettrait de diviser le temps de vol par deux. Par exemple, un New York-Rome en 4h40 au lieu de 8h. Pratique.Sauf que dans la réalité, le vol supersonique pose plusieurs problèmes. D’abord, il consomme énormément de carburant Ensuite, il fait beaucoup de bruit, en particulier à cause du bang sonique. C’est ce phénomène qui a poussé les États-Unis à interdire les vols supersoniques au-dessus de leur territoire dans les années 70. Résultat : le Concorde n’a pu opérer que sur quelques routes transatlantiques. Boom Supersonic promet un avion plus économe et moins bruyant que le Concorde. Son futur modèle, l’Overture, devrait transporter entre 64 et 80 passagers à Mach 1.7. L’entreprise mise sur des matériaux plus légers comme la fibre de carbone et un moteur conçu pour fonctionner avec du carburant durable.Autre argument : contrairement au Concorde, qui coûtait une fortune à exploiter,Les compagnies aériennes y croient en tout cas : American Airlines, United Airlines et Japan Airlines ont déjà passé commande.Mais restons prudents. Avant sa mise en service, le Concorde aussi avait suscité beaucoup d’enthousiasme. Au final, seuls 20 exemplaires ont été construits, et l’avion n’a jamais vraiment été rentable.Si les problèmes techniques peuvent être surmontés, reste une question : y a-t-il encore un vrai marché pour ce type d’avion ? À l’époque du Concorde,pour des réunions. Aujourd’hui, avec le télétravail et les visioconférences, le besoin est moins évident.Pour l’instant, le vol supersonique semble réservé aux ultra-riches. Mais si Boom parvient à rendre son avion moins polluant et plus abordable, qui sait ?En attendant on va continuer à prendre le TER pour aller jusqu’à Limoges à vitesse raisonnable.