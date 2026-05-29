Ce drone supersonique a passé le mur du son
Par Vincent Lautier - Publié le
La startup américaine Hermeus a franchi le mur du son le 26 mai avec son drone Quarterhorse Mk 2.1, qui a atteint Mach 1,21 lors de son troisième vol d'essai au-dessus du Nouveau-Mexique. Une étape de plus pour cette société qui vise un avion de combat hypersonique pour le Pentagone, et plus tard un appareil de transport à Mach 5.
L'essai s'est déroulé au-dessus de la White Sands Missile Range, depuis Spaceport America. Le Mk 2.1 est un drone de la taille d'un F-16, motorisé par un turbofan Pratt & Whitney F100, le même réacteur qui équipe les chasseurs américains depuis les années 70. C'est cette base éprouvée qui a permis à Hermeus de boucler ce vol à peine trois mois après le premier décollage de l'appareil en février 2026. Pour vous donner une idée du rythme de progression, 364 jours plus tôt seulement, c'était le Mk 1, la première itération du drone, qui prenait l'air pour la première fois. Hermeus revendique le titre de premier appareil sans pilote à dépasser Mach 1 en vol soutenu sur le territoire américain.
Quarterhorse est en réalité une famille de drones, conçus pour valider à chaque étape une brique technologique différente. Le Mk 2.1 vient de prouver la capacité à voler au-delà du mur du son. Le Mk 2.2 est déjà en construction, suivi du Mk 2.3, et chacun doit pousser un peu plus loin vers le régime hypersonique. Hermeus a un atout rare pour une startup, le soutien financier du capital-risque combiné à un client militaire identifié, le Pentagone, qui cherche des appareils rapides et peu coûteux capables d'opérer dans des zones contestées. L'idée est de réduire les délais de réaction sur des théâtres d'opérations sensibles, pendant que la Russie et la Chine investissent massivement dans leurs propres armes hypersoniques.
Le programme Quarterhorse n'est qu'une rampe de lancement. Hermeus prépare ensuite Darkhorse, un drone de combat hypersonique, puis Halcyon, un avion civil capable de transporter des passagers à Mach 5. La société espère livrer un premier appareil hypersonique opérationnel avant 2030, sans doute avec le futur Mk 3. Côté civil, le rêve d'un Paris-New York en moins de deux heures reste assez lointain, surtout après l'échec commercial du Concorde et les difficultés actuelles de Boom Supersonic à finaliser son propre projet. Mais Hermeus avance, vol après vol.
C'est un gros pas en avant pour une boîte qui n'existait pas il y a sept ans et qui aligne déjà des records de vitesse sur un drone à l'échelle d'un vrai chasseur. La vraie question maintenant, dans tout ce travail, c'est de savoir si un jour, tout ceci aura ou non des reperctutions civiles, en plus des avancées militaires évidentes.
Premier passage du mur du son sans pilote
L'essai s'est déroulé au-dessus de la White Sands Missile Range, depuis Spaceport America. Le Mk 2.1 est un drone de la taille d'un F-16, motorisé par un turbofan Pratt & Whitney F100, le même réacteur qui équipe les chasseurs américains depuis les années 70. C'est cette base éprouvée qui a permis à Hermeus de boucler ce vol à peine trois mois après le premier décollage de l'appareil en février 2026. Pour vous donner une idée du rythme de progression, 364 jours plus tôt seulement, c'était le Mk 1, la première itération du drone, qui prenait l'air pour la première fois. Hermeus revendique le titre de premier appareil sans pilote à dépasser Mach 1 en vol soutenu sur le territoire américain.
Trois appareils
Quarterhorse est en réalité une famille de drones, conçus pour valider à chaque étape une brique technologique différente. Le Mk 2.1 vient de prouver la capacité à voler au-delà du mur du son. Le Mk 2.2 est déjà en construction, suivi du Mk 2.3, et chacun doit pousser un peu plus loin vers le régime hypersonique. Hermeus a un atout rare pour une startup, le soutien financier du capital-risque combiné à un client militaire identifié, le Pentagone, qui cherche des appareils rapides et peu coûteux capables d'opérer dans des zones contestées. L'idée est de réduire les délais de réaction sur des théâtres d'opérations sensibles, pendant que la Russie et la Chine investissent massivement dans leurs propres armes hypersoniques.
De l'avion de combat au transport Mach 5
Le programme Quarterhorse n'est qu'une rampe de lancement. Hermeus prépare ensuite Darkhorse, un drone de combat hypersonique, puis Halcyon, un avion civil capable de transporter des passagers à Mach 5. La société espère livrer un premier appareil hypersonique opérationnel avant 2030, sans doute avec le futur Mk 3. Côté civil, le rêve d'un Paris-New York en moins de deux heures reste assez lointain, surtout après l'échec commercial du Concorde et les difficultés actuelles de Boom Supersonic à finaliser son propre projet. Mais Hermeus avance, vol après vol.
On en dit quoi ?
C'est un gros pas en avant pour une boîte qui n'existait pas il y a sept ans et qui aligne déjà des records de vitesse sur un drone à l'échelle d'un vrai chasseur. La vraie question maintenant, dans tout ce travail, c'est de savoir si un jour, tout ceci aura ou non des reperctutions civiles, en plus des avancées militaires évidentes.