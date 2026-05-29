Ce drone supersonique a passé le mur du son

On en dit quoi ?



C'est un gros pas en avant pour une boîte qui n'existait pas il y a sept ans et qui aligne déjà des records de vitesse sur un drone à l'échelle d'un vrai chasseur. La vraie question maintenant, dans tout ce travail, c'est de savoir si un jour, tout ceci aura ou non des reperctutions civiles, en plus des avancées militaires évidentes.