AST SpaceMobile défie SpaceX et paie 1,3 milliard pour sa propre fusée
Par Vincent Lautier - Publié le
L'opérateur texan AST SpaceMobile a signé un accord de plus de 1,3 milliard de dollars avec Firefly Aerospace pour développer Blacklift, un lanceur lourd réutilisable maison. La société veut placer 20 tonnes en orbite basse d'ici fin 2028, et lancer elle-même les satellites BlueBird de sa constellation au lieu d'attendre une place chez SpaceX.
AST SpaceMobile ne développe pas sa propulsion, elle l'achète déjà prête chez Firefly Aerospace. L'accord annoncé le 6 novembre comprend une licence perpétuelle sur les moteurs, facturée environ 800 millions de dollars, à laquelle s'ajoutent 500 millions de livraisons et d'ingénierie étalés sur trois ans. Firefly fournira 27 moteurs Miranda pour les premiers étages et 9 moteurs Vira, leur déclinaison conçue pour s'allumer dans le vide, de quoi équiper les trois vols d'essai. Le Miranda a déjà encaissé plus de 4 200 secondes d'allumage au banc, à 110 % de son régime nominal. AST récupère donc une propulsion qui fonctionne et s'épargne les années de recherche qui plombent habituellement ce genre de programme. La société pourra même fabriquer les moteurs suivants dans sa propre usine américaine.
Blacklift est pensé pour emporter 20 tonnes en orbite terrestre basse, et les premiers vols doivent débuter fin 2028. Chaque tir logera cinq satellites BlueBird Block 2 sous la coiffe, et ce ne sont pas des petits engins, chacun déploie une antenne de 223 m² pour se connecter directement à nos smartphones. La constellation complète doit compter 248 satellites. Il reste quand même pas mal de travail, AST n'a toujours pas choisi son pas de tir et doit encore monter ses ateliers d'intégration, même si les bancs d'essai texans tournent déjà.
La situation actuelle d'AST SpaceMobile est inconfortable. La société dépend de lanceurs tiers, SpaceX en tête, pour plus d'une centaine de tirs prévus d'ici 2028. Or SpaceX est aussi son concurrent direct avec la connexion satellite de Starlink vers les smartphones, et l'entreprise d'Elon Musk donne de plus en plus la priorité à ses propres projets, jusqu'à un futur datacenter spatial. AST a aussi subi des retards chez ses partenaires et a même perdu un satellite en avril, retombé dans l'atmosphère après un incident de trajectoire. Firefly continue de son côté de vendre son lanceur Eclipse aux agences et aux clients tiers, et la Bourse a adoré, avec un titre en hausse de 18 % le jour de l'annonce.
Payer 1,3 milliard de dollars pour ne plus faire la queue chez son concurrent direct, l'idée se défend très bien. Les moteurs existent, l'argent aussi, et quasiment tout le secteur se dispute les mêmes pas de tir. Mais un lanceur lourd réutilisable opérationnel en deux ans, personne n'a jamais réussi ça, pas même SpaceX. Le calendrier de fin 2028 nous semble du coup très optimiste, et AST devra probablement continuer à acheter des vols chez les autres encore un bon moment.
Des moteurs déjà testés
AST SpaceMobile ne développe pas sa propulsion, elle l'achète déjà prête chez Firefly Aerospace. L'accord annoncé le 6 novembre comprend une licence perpétuelle sur les moteurs, facturée environ 800 millions de dollars, à laquelle s'ajoutent 500 millions de livraisons et d'ingénierie étalés sur trois ans. Firefly fournira 27 moteurs Miranda pour les premiers étages et 9 moteurs Vira, leur déclinaison conçue pour s'allumer dans le vide, de quoi équiper les trois vols d'essai. Le Miranda a déjà encaissé plus de 4 200 secondes d'allumage au banc, à 110 % de son régime nominal. AST récupère donc une propulsion qui fonctionne et s'épargne les années de recherche qui plombent habituellement ce genre de programme. La société pourra même fabriquer les moteurs suivants dans sa propre usine américaine.
Cinq satellites par vol
Blacklift est pensé pour emporter 20 tonnes en orbite terrestre basse, et les premiers vols doivent débuter fin 2028. Chaque tir logera cinq satellites BlueBird Block 2 sous la coiffe, et ce ne sont pas des petits engins, chacun déploie une antenne de 223 m² pour se connecter directement à nos smartphones. La constellation complète doit compter 248 satellites. Il reste quand même pas mal de travail, AST n'a toujours pas choisi son pas de tir et doit encore monter ses ateliers d'intégration, même si les bancs d'essai texans tournent déjà.
Le problème SpaceX
La situation actuelle d'AST SpaceMobile est inconfortable. La société dépend de lanceurs tiers, SpaceX en tête, pour plus d'une centaine de tirs prévus d'ici 2028. Or SpaceX est aussi son concurrent direct avec la connexion satellite de Starlink vers les smartphones, et l'entreprise d'Elon Musk donne de plus en plus la priorité à ses propres projets, jusqu'à un futur datacenter spatial. AST a aussi subi des retards chez ses partenaires et a même perdu un satellite en avril, retombé dans l'atmosphère après un incident de trajectoire. Firefly continue de son côté de vendre son lanceur Eclipse aux agences et aux clients tiers, et la Bourse a adoré, avec un titre en hausse de 18 % le jour de l'annonce.
On en dit quoi ?
Payer 1,3 milliard de dollars pour ne plus faire la queue chez son concurrent direct, l'idée se défend très bien. Les moteurs existent, l'argent aussi, et quasiment tout le secteur se dispute les mêmes pas de tir. Mais un lanceur lourd réutilisable opérationnel en deux ans, personne n'a jamais réussi ça, pas même SpaceX. Le calendrier de fin 2028 nous semble du coup très optimiste, et AST devra probablement continuer à acheter des vols chez les autres encore un bon moment.