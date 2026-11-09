AST SpaceMobile défie SpaceX et paie 1,3 milliard pour sa propre fusée

On en dit quoi ?



Payer 1,3 milliard de dollars pour ne plus faire la queue chez son concurrent direct, l'idée se défend très bien. Les moteurs existent, l'argent aussi, et quasiment tout le secteur se dispute les mêmes pas de tir. Mais un lanceur lourd réutilisable opérationnel en deux ans, personne n'a jamais réussi ça, pas même SpaceX. Le calendrier de fin 2028 nous semble du coup très optimiste, et AST devra probablement continuer à acheter des vols chez les autres encore un bon moment.