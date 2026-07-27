Amazon défie Starlink avec un projet de plus de 5 000 satellites

SMS, données et appels d'urgence sans réseau

Un projet qui repose sur Globalstar

Plus de 5 000 satellites en orbite basse

La concurrence s'intensifie

Qu’en penser ?



La bataille des constellations ne se limite plus à l’accès à Internet. Après Starlink, les principaux acteurs cherchent désormais à connecter directement les smartphones, sans antenne ni terminal spécifique. Pour les utilisateurs d’iPhone comme de smartphones Android, ces réseaux pourraient progressivement offrir une couverture quasi mondiale pour les messages, les appels d’urgence et certaines connexions de données. La dernière question est de voir si Amazon parviendra à déployer cette constellation suffisamment rapidement pour rattraper l’avance prise par SpaceX sur ce marché stratégique.

Le futur réseau, baptisé, utilisera le principe du Direct-to-Device (D2D). Contrairement aux constellations traditionnelles qui nécessitent une antenne spécifique, ces satellites communiqueront directement avec des smartphones compatibles.Amazon évoque plusieurs usages : messagerie, accès aux données mobiles, communications d’urgence, connectivité embarquée dans les véhicules et objets connectés (IoT). Il s'agit ici. Voilà bien qui n'est pas sans évoquer Starlink.Cette nouvelle constellation s’appuiera sur les fréquences de Globalstar, l’opérateur américain dont Amazon a annoncé le rachat en avril dernier pour environ 11 milliards de dollars. L’opération devrait être finalisée en 2027.Ce choix n’est pas anodin., notamment les fonctions d’urgence disponibles sur les iPhone récents. Amazon prévoit de faire fonctionner ce nouveau réseau en complément des satellites déjà exploités par Globalstar ainsi que de sa future constellation haut débit Amazon Leo.Les satellites évolueront entre, avec une durée de vie estimée entre six et huit ans. À la fin de leur mission, ils redescendront progressivement vers une orbite plus basse avant de se consumer naturellement dans l’atmosphère, limitant ainsi la création de débris spatiaux., même si Amazon précise que la constellation ne dépassera pas 5 105 unités.Le marché des communications satellitaires connaît une accélération spectaculaire.De son côté, Rocket Lab a récemment annoncé le rachat d’Iridium pour environ 8 milliards de dollars, laissant entrevoir de nouveaux services exploitant également les fréquences satellitaires.Amazon estime que son projet respecte pleinement les règles récemment établies par la FCC concernant les communications Direct-to-Device, alors que