Amazon défie Starlink avec un projet de plus de 5 000 satellites
Par Laurence - Publié le
Amazon ne compte pas laisser SpaceX occuper seul le terrain des communications par satellite. Jeff Bezos vient de déposer un dossier auprès de la Federal Communications Commission (FCC) afin d’obtenir l’autorisation de déployer une constellation de 5 105 satellites capables de communiquer directement avec des smartphones et des objets connectés, même en l’absence totale de réseau mobile. Ce projet marque une nouvelle étape dans la stratégie spatiale d’Amazon, déjà engagée avec sa constellation Kuiper destinée à concurrencer Starlink.
Le futur réseau, baptisé Amazon Leo D2D, utilisera le principe du Direct-to-Device (D2D). Contrairement aux constellations traditionnelles qui nécessitent une antenne spécifique, ces satellites communiqueront directement avec des smartphones compatibles.
Amazon évoque plusieurs usages : messagerie, accès aux données mobiles, communications d’urgence, connectivité embarquée dans les véhicules et objets connectés (IoT). Il s'agit ici d'offrir une couverture mondiale, y compris dans les zones blanches où aucun réseau terrestre n’est disponible. Voilà bien qui n'est pas sans évoquer Starlink.
Cette nouvelle constellation s’appuiera sur les fréquences de Globalstar, l’opérateur américain dont Amazon a annoncé le rachat en avril dernier pour environ 11 milliards de dollars. L’opération devrait être finalisée en 2027.
Ce choix n’est pas anodin. Globalstar fournit déjà une partie des services de communication par satellite d’Apple, notamment les fonctions d’urgence disponibles sur les iPhone récents. Amazon prévoit de faire fonctionner ce nouveau réseau en complément des satellites déjà exploités par Globalstar ainsi que de sa future constellation haut débit Amazon Leo.
Les satellites évolueront entre 510 et 580 kilomètres d’altitude, avec une durée de vie estimée entre six et huit ans. À la fin de leur mission, ils redescendront progressivement vers une orbite plus basse avant de se consumer naturellement dans l’atmosphère, limitant ainsi la création de débris spatiaux. Le dossier transmis à la FCC prévoit des emplacements orbitaux pour plus de 11 000 satellites, même si Amazon précise que la constellation ne dépassera pas 5 105 unités.
Le marché des communications satellitaires connaît une accélération spectaculaire. SpaceX développe déjà Starlink Direct to Cell, tandis qu’Apple continue d’étendre ses services via Globalstar. De son côté, Rocket Lab a récemment annoncé le rachat d’Iridium pour environ 8 milliards de dollars, laissant entrevoir de nouveaux services exploitant également les fréquences satellitaires.
Amazon estime que son projet respecte pleinement les règles récemment établies par la FCC concernant les communications Direct-to-Device, alors que plusieurs opérateurs, dont SpaceX, contestent encore la répartition de certaines bandes de fréquences.
La bataille des constellations ne se limite plus à l’accès à Internet. Après Starlink, les principaux acteurs cherchent désormais à connecter directement les smartphones, sans antenne ni terminal spécifique. Pour les utilisateurs d’iPhone comme de smartphones Android, ces réseaux pourraient progressivement offrir une couverture quasi mondiale pour les messages, les appels d’urgence et certaines connexions de données. La dernière question est de voir si Amazon parviendra à déployer cette constellation suffisamment rapidement pour rattraper l’avance prise par SpaceX sur ce marché stratégique.
SMS, données et appels d'urgence sans réseau
Le futur réseau, baptisé Amazon Leo D2D, utilisera le principe du Direct-to-Device (D2D). Contrairement aux constellations traditionnelles qui nécessitent une antenne spécifique, ces satellites communiqueront directement avec des smartphones compatibles.
Amazon évoque plusieurs usages : messagerie, accès aux données mobiles, communications d’urgence, connectivité embarquée dans les véhicules et objets connectés (IoT). Il s'agit ici d'offrir une couverture mondiale, y compris dans les zones blanches où aucun réseau terrestre n’est disponible. Voilà bien qui n'est pas sans évoquer Starlink.
Un projet qui repose sur Globalstar
Cette nouvelle constellation s’appuiera sur les fréquences de Globalstar, l’opérateur américain dont Amazon a annoncé le rachat en avril dernier pour environ 11 milliards de dollars. L’opération devrait être finalisée en 2027.
Ce choix n’est pas anodin. Globalstar fournit déjà une partie des services de communication par satellite d’Apple, notamment les fonctions d’urgence disponibles sur les iPhone récents. Amazon prévoit de faire fonctionner ce nouveau réseau en complément des satellites déjà exploités par Globalstar ainsi que de sa future constellation haut débit Amazon Leo.
Plus de 5 000 satellites en orbite basse
Les satellites évolueront entre 510 et 580 kilomètres d’altitude, avec une durée de vie estimée entre six et huit ans. À la fin de leur mission, ils redescendront progressivement vers une orbite plus basse avant de se consumer naturellement dans l’atmosphère, limitant ainsi la création de débris spatiaux. Le dossier transmis à la FCC prévoit des emplacements orbitaux pour plus de 11 000 satellites, même si Amazon précise que la constellation ne dépassera pas 5 105 unités.
La concurrence s'intensifie
Le marché des communications satellitaires connaît une accélération spectaculaire. SpaceX développe déjà Starlink Direct to Cell, tandis qu’Apple continue d’étendre ses services via Globalstar. De son côté, Rocket Lab a récemment annoncé le rachat d’Iridium pour environ 8 milliards de dollars, laissant entrevoir de nouveaux services exploitant également les fréquences satellitaires.
Amazon estime que son projet respecte pleinement les règles récemment établies par la FCC concernant les communications Direct-to-Device, alors que plusieurs opérateurs, dont SpaceX, contestent encore la répartition de certaines bandes de fréquences.
Qu’en penser ?
La bataille des constellations ne se limite plus à l’accès à Internet. Après Starlink, les principaux acteurs cherchent désormais à connecter directement les smartphones, sans antenne ni terminal spécifique. Pour les utilisateurs d’iPhone comme de smartphones Android, ces réseaux pourraient progressivement offrir une couverture quasi mondiale pour les messages, les appels d’urgence et certaines connexions de données. La dernière question est de voir si Amazon parviendra à déployer cette constellation suffisamment rapidement pour rattraper l’avance prise par SpaceX sur ce marché stratégique.