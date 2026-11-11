Tim Cook aurait craqué pour un tapis à 15 000 euros au Grand Bazar d'Istanbul
Par Vincent Lautier - Publié le
Tim Cook a passé son week-end en Turquie, sans keynote ni annonce à la clé. Entre une balade au Grand Bazar d'Istanbul, un tapis payé au prix fort d'après la presse locale et une collection de mode dessinée sur iPad Pro pour les quinze ans de la marque Les Benjamins, le nouveau président du conseil d'Apple s'invente une vie d'ambassadeur de luxe. Et ça a l'air de plutôt bien lui aller.
Dimanche 8 novembre, l'ancien CEO d'Apple a surgi sans prévenir dans les allées du Grand Bazar, accompagné du créateur de contenu turc Cem Başak, avant de publier sur X un message en turc : « Bonjour Istanbul ». D'après la presse turque, et en particulier Haberler, il serait reparti avec un tapis payé 18 000 dollars, soit dans les 15 000 euros, trouvé dans une des boutiques du marché couvert. Rien n'a filtré sur la pièce elle-même. Ni sa région d'origine, ni sa technique de fabrication, et le principal intéressé n'a pas commenté cette emplette.
Le vrai programme du voyage se jouait de l'autre côté du Bosphore, à l'Apple Bağdat Caddesi, où Tim Cook a retrouvé les équipes locales et le créateur Bünyamin Aydın, fondateur de la marque Les Benjamins. Pour ses quinze ans, le label stambouliote s'est associé à Apple autour du projet From Earth to Sky, une collection inspirée de la Cappadoce et dessinée sur iPad Pro avec l'Apple Pencil Pro. Le défilé a été organisé au lever du soleil dans la vallée de Güllüdere, en Cappadoce donc, et filmé avec un iPhone 18 Pro Max par le réalisateur français Neels Castillon.
Ce déplacement est le premier du genre depuis que Tim Cook a quitté son poste de CEO en septembre, remplacé par John Ternus, pour prendre la présidence du conseil d'administration d'Apple. Le lendemain de son passage stambouliote, il s'est rendu à Ankara pour déposer une gerbe au mausolée d'Atatürk, à la veille de la journée de commémoration du 10 novembre. Pas d'annonce, pas d'investissement, pas de rendez-vous officiel au programme, en tout cas rien de public. En 2014 déjà, c'était lui qui avait fait le déplacement pour l'ouverture du premier Apple Store du pays, à Istanbul là aussi.
Ce Tim Cook sans résultats trimestriels à défendre a l'air de savourer sa nouvelle vie, et on le comprend. Apple y gagne une communication toute en douceur, avec un iPad Pro et un iPhone placés au coeur d'un défilé de mode plutôt, et des images bien plus chaleureuses qu'un communiqué. Pour le tapis, on espère simplement qu'il a pensé à marchander.
Merhaba Istanbul
Dimanche 8 novembre, l'ancien CEO d'Apple a surgi sans prévenir dans les allées du Grand Bazar, accompagné du créateur de contenu turc Cem Başak, avant de publier sur X un message en turc : « Bonjour Istanbul ». D'après la presse turque, et en particulier Haberler, il serait reparti avec un tapis payé 18 000 dollars, soit dans les 15 000 euros, trouvé dans une des boutiques du marché couvert. Rien n'a filtré sur la pièce elle-même. Ni sa région d'origine, ni sa technique de fabrication, et le principal intéressé n'a pas commenté cette emplette.
Une collection dessinée sur iPad Pro
Le vrai programme du voyage se jouait de l'autre côté du Bosphore, à l'Apple Bağdat Caddesi, où Tim Cook a retrouvé les équipes locales et le créateur Bünyamin Aydın, fondateur de la marque Les Benjamins. Pour ses quinze ans, le label stambouliote s'est associé à Apple autour du projet From Earth to Sky, une collection inspirée de la Cappadoce et dessinée sur iPad Pro avec l'Apple Pencil Pro. Le défilé a été organisé au lever du soleil dans la vallée de Güllüdere, en Cappadoce donc, et filmé avec un iPhone 18 Pro Max par le réalisateur français Neels Castillon.
Un agenda de président du conseil
Ce déplacement est le premier du genre depuis que Tim Cook a quitté son poste de CEO en septembre, remplacé par John Ternus, pour prendre la présidence du conseil d'administration d'Apple. Le lendemain de son passage stambouliote, il s'est rendu à Ankara pour déposer une gerbe au mausolée d'Atatürk, à la veille de la journée de commémoration du 10 novembre. Pas d'annonce, pas d'investissement, pas de rendez-vous officiel au programme, en tout cas rien de public. En 2014 déjà, c'était lui qui avait fait le déplacement pour l'ouverture du premier Apple Store du pays, à Istanbul là aussi.
On en dit quoi ?
Ce Tim Cook sans résultats trimestriels à défendre a l'air de savourer sa nouvelle vie, et on le comprend. Apple y gagne une communication toute en douceur, avec un iPad Pro et un iPhone placés au coeur d'un défilé de mode plutôt, et des images bien plus chaleureuses qu'un communiqué. Pour le tapis, on espère simplement qu'il a pensé à marchander.