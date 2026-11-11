Tim Cook aurait craqué pour un tapis à 15 000 euros au Grand Bazar d'Istanbul

On en dit quoi ?



Ce Tim Cook sans résultats trimestriels à défendre a l'air de savourer sa nouvelle vie, et on le comprend. Apple y gagne une communication toute en douceur, avec un iPad Pro et un iPhone placés au coeur d'un défilé de mode plutôt, et des images bien plus chaleureuses qu'un communiqué. Pour le tapis, on espère simplement qu'il a pensé à marchander.