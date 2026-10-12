À la veille de la révolution domotique d’Apple, Tim Cook part faire un tour en Chine !
Par Laurence - Publié le
Tim Cook est de retour en Chine pour la troisième fois depuis le début de l’année. Mais cette visite a une saveur particulière : c’est la première depuis qu’il a quitté son poste de CEO d’Apple pour devenir président exécutif. Au programme, des rencontres politiques, des discussions autour de la production et, bien sûr, un peu de promotion pour l’iPhone 18 Pro, qui semble particulièrement bien démarrer sur le marché chinois.
A peine parti de Londres, Tim Cook n’en a visiblement pas terminé avec les voyages officiels. Selon le South China Morning Post, l’ancien patron d’Apple effectue actuellement sa troisième visite en Chine depuis le début de l’année 2026.
Cette fois, il ne représente plus la firme en qualité de CEO. Faut-il le rappeler : depuis le 1er septembre, John Ternus a pris les commandes d’Apple, tandis que Tim Cook occupe désormais le poste de président exécutif.
Mais ce changement de fonction ne signifie pas pour autant une retraite anticipée. Apple avait d’ailleurs précisé que Tim Cook continuerait à entretenir les relations stratégiques avec les gouvernements et les responsables politiques. Cela tombe bien car c'est un rôle qu'il affectionne tout particulièrement. Et dans ce domaine, il est difficile de trouver un pays plus important que la Chine.
Le 11 octobre, Tim Cook aurait rencontré Meng Fanli, gouverneur de la province du Guangdong, dans le sud du pays. Cette région occupe une place essentielle dans l’écosystème industriel d’Apple. De nombreux fournisseurs et partenaires de la firme y sont implantés, notamment autour de Shenzhen, l’un des principaux centres mondiaux de fabrication électronique. Selon la presse chinoise, les discussions auraient porté sur le développement de la production, l’expansion des réseaux de distribution et de nouvelles possibilités d’investissement.
Tim Cook aurait notamment exprimé son intérêt pour un renforcement des activités locales d’Apple. De son côté, Meng Fanli aurait assuré que la province soutiendrait cette expansion, y compris dans les domaines de la recherche et du développement. Ces échanges interviennent alors qu’Apple cherche depuis plusieurs années à diversifier sa production, notamment vers l’Inde et le Vietnam. Pour autant, la Chine reste incontournable, aussi bien pour fabriquer ses appareils que pour les commercialiser.
Mais Tim Cook ne s’est pas contenté de rencontrer des responsables politiques. À Guangzhou, il a également assisté à une démonstration de tournage mettant en scène des arts martiaux, réalisée avec un iPhone 18 Pro.
Une manière de mettre en avant les capacités vidéo du dernier smartphone haut de gamme d’Apple, particulièrement importantes pour séduire les créateurs de contenu. Samedi, Tim Cook avait déjà annoncé son arrivée sur Weibo, le réseau social chinois.
Le lendemain, plusieurs clients ont également signalé sa présence dans un Apple Store de Guangzhou. Des apparitions publiques qui permettent, à chaque fois, à Apple d’entretenir sa proximité avec les consommateurs chinois, sur un marché où la concurrence des constructeurs locaux reste particulièrement intense.
Cette visite intervient quelques semaines seulement après le lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Et les premiers chiffres semblent plutôt encourageants. Selon Counterpoint Research, Apple aurait occupé la première place des ventes de smartphones en Chine durant la semaine du 14 au 20 septembre.
Plus intéressant encore, les nouveaux modèles Pro auraient enregistré, en seulement trois jours de commercialisation, 12 % de ventes supplémentaires par rapport à leurs prédécesseurs sur l’ensemble de leur première semaine de disponibilité. La comparaison est certes flatteuse, mais les périodes observées ne sont pas identiques et il faudra attendre les résultats sur plusieurs semaines pour mesurer réellement le succès de cette génération.
Tim Cook s’était déjà rendu en Chine en mars, notamment à Chengdu et Pékin, à l’occasion des célébrations du cinquantième anniversaire d’Apple et du China Development Forum. En mai, il avait également participé à des discussions avec le président chinois Xi Jinping, au sein d’une délégation de dirigeants accompagnant Donald Trump.
Cette troisième visite illustre parfaitement le nouveau rôle de Tim Cook. Désormais libéré de la gestion quotidienne d’Apple, il peut se consacrer davantage aux relations politiques et industrielles. La Chine reste un partenaire aussi indispensable que délicat pour Cupertino, entre production, ventes et tensions commerciales avec les États-Unis. Et avec un iPhone 18 Pro qui semble bien démarrer, Tim Cook a quelques arguments à faire valoir auprès de ses interlocuteurs chinois.
Une troisième visite en Chine, mais un nouveau rôle
A peine parti de Londres, Tim Cook n’en a visiblement pas terminé avec les voyages officiels. Selon le South China Morning Post, l’ancien patron d’Apple effectue actuellement sa troisième visite en Chine depuis le début de l’année 2026.
Cette fois, il ne représente plus la firme en qualité de CEO. Faut-il le rappeler : depuis le 1er septembre, John Ternus a pris les commandes d’Apple, tandis que Tim Cook occupe désormais le poste de président exécutif.
Mais ce changement de fonction ne signifie pas pour autant une retraite anticipée. Apple avait d’ailleurs précisé que Tim Cook continuerait à entretenir les relations stratégiques avec les gouvernements et les responsables politiques. Cela tombe bien car c'est un rôle qu'il affectionne tout particulièrement. Et dans ce domaine, il est difficile de trouver un pays plus important que la Chine.
Apple veut produire et vendre davantage en Chine
Le 11 octobre, Tim Cook aurait rencontré Meng Fanli, gouverneur de la province du Guangdong, dans le sud du pays. Cette région occupe une place essentielle dans l’écosystème industriel d’Apple. De nombreux fournisseurs et partenaires de la firme y sont implantés, notamment autour de Shenzhen, l’un des principaux centres mondiaux de fabrication électronique. Selon la presse chinoise, les discussions auraient porté sur le développement de la production, l’expansion des réseaux de distribution et de nouvelles possibilités d’investissement.
Tim Cook aurait notamment exprimé son intérêt pour un renforcement des activités locales d’Apple. De son côté, Meng Fanli aurait assuré que la province soutiendrait cette expansion, y compris dans les domaines de la recherche et du développement. Ces échanges interviennent alors qu’Apple cherche depuis plusieurs années à diversifier sa production, notamment vers l’Inde et le Vietnam. Pour autant, la Chine reste incontournable, aussi bien pour fabriquer ses appareils que pour les commercialiser.
Un peu de promotion pour l’iPhone 18 Pro
Mais Tim Cook ne s’est pas contenté de rencontrer des responsables politiques. À Guangzhou, il a également assisté à une démonstration de tournage mettant en scène des arts martiaux, réalisée avec un iPhone 18 Pro.
Une manière de mettre en avant les capacités vidéo du dernier smartphone haut de gamme d’Apple, particulièrement importantes pour séduire les créateurs de contenu. Samedi, Tim Cook avait déjà annoncé son arrivée sur Weibo, le réseau social chinois.
Le lendemain, plusieurs clients ont également signalé sa présence dans un Apple Store de Guangzhou. Des apparitions publiques qui permettent, à chaque fois, à Apple d’entretenir sa proximité avec les consommateurs chinois, sur un marché où la concurrence des constructeurs locaux reste particulièrement intense.
L’iPhone 18 Pro démarre fort en Chine
Cette visite intervient quelques semaines seulement après le lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Et les premiers chiffres semblent plutôt encourageants. Selon Counterpoint Research, Apple aurait occupé la première place des ventes de smartphones en Chine durant la semaine du 14 au 20 septembre.
Plus intéressant encore, les nouveaux modèles Pro auraient enregistré, en seulement trois jours de commercialisation, 12 % de ventes supplémentaires par rapport à leurs prédécesseurs sur l’ensemble de leur première semaine de disponibilité. La comparaison est certes flatteuse, mais les périodes observées ne sont pas identiques et il faudra attendre les résultats sur plusieurs semaines pour mesurer réellement le succès de cette génération.
Tim Cook s’était déjà rendu en Chine en mars, notamment à Chengdu et Pékin, à l’occasion des célébrations du cinquantième anniversaire d’Apple et du China Development Forum. En mai, il avait également participé à des discussions avec le président chinois Xi Jinping, au sein d’une délégation de dirigeants accompagnant Donald Trump.
Qu’en penser ?
Cette troisième visite illustre parfaitement le nouveau rôle de Tim Cook. Désormais libéré de la gestion quotidienne d’Apple, il peut se consacrer davantage aux relations politiques et industrielles. La Chine reste un partenaire aussi indispensable que délicat pour Cupertino, entre production, ventes et tensions commerciales avec les États-Unis. Et avec un iPhone 18 Pro qui semble bien démarrer, Tim Cook a quelques arguments à faire valoir auprès de ses interlocuteurs chinois.