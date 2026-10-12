À la veille de la révolution domotique d’Apple, Tim Cook part faire un tour en Chine !

Qu’en penser ?



Cette troisième visite illustre parfaitement le nouveau rôle de Tim Cook. Désormais libéré de la gestion quotidienne d’Apple, il peut se consacrer davantage aux relations politiques et industrielles. La Chine reste un partenaire aussi indispensable que délicat pour Cupertino, entre production, ventes et tensions commerciales avec les États-Unis. Et avec un iPhone 18 Pro qui semble bien démarrer, Tim Cook a quelques arguments à faire valoir auprès de ses interlocuteurs chinois.