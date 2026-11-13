Drones DJI bannis, BYD au parking : l'Allemagne craint les capteurs chinois
Par Vincent Lautier - Publié le
La Bundeswehr se sépare de ses drones chinois, DJI en tête, et plusieurs casernes demandent aux militaires de garer leur voiture connectée chinoise hors de l'enceinte. Le ministère jure pourtant ses grands dieux qu'il n'y a aucune interdiction générale, Pékin dénonce déjà une pratique discriminatoire. Après les États-Unis et la Pologne, l'Allemagne se méfie à son tour du made in China.
Les drones commerciaux chinois achetés ces dernières années pour former les troupes au pilotage vont quitter la Bundeswehr. Le ministère de la Défense l'a confirmé très clairement après les révélations du Spiegel : ces appareils ne seront plus utilisés, et ils laisseront leur place à des produits allemands ou européens, au nom de la souveraineté technologique. Les initiés cités par le magazine parlent de plusieurs milliers d'appareils sur le départ. Berlin, de son côté, ne confirme rien, ne dément rien, et dégaine le secret militaire dès qu'on réclame un chiffre. Quant aux traces de transferts de données suspects que le contre-espionnage militaire aurait repérées sur certains appareils, elles n'ont jamais été confirmées officiellement non plus.
La Bundeswehr avait pourtant déjà tenté le coup. Un ordre interne interdisait ces mêmes drones dès novembre 2023, avant qu'une liste blanche ne réintroduise huit modèles DJI et que l'armée ne finisse par commander 500 Matrice M30T en contrat-cadre, avec une clause no-spy pour se rassurer. Autant dire que l'interdiction n'a pas tenu un an. Du coup, plus personne ne prononce le mot interdiction au ministère. Son porte-parole évoque une simple sortie progressive des appareils concernés et se garde bien de viser un pays ou une marque, le tout sans calendrier.
Pour les voitures, le Spiegel décrit des listes de modèles BYD, Geely et NIO qui circulent dans la troupe, et des sites qui demandent aux soldats de se garer à l'extérieur, parce que les caméras et les capteurs de ces véhicules sont jugés trop bavards. Le ministère ne confirme pas de mesure visant la Chine : chaque responsable de site peut écarter des types de voitures connectées, quelle que soit leur origine, et une allemande bourrée de capteurs peut donc rester dehors elle aussi. L'épisode norvégien de septembre n'a pas aidé, des voitures de location d'origine chinoise avaient filmé des soldats et des codes d'accès pendant un exercice autour d'Oslo. Fin octobre, la base américaine de Kadena au Japon a interdit toutes les BYD, jusqu'aux taxis, et la Pologne ferme ses sites militaires aux voitures chinoises depuis février.
La loi chinoise de 2017 oblige toute entreprise du pays à coopérer avec les services de renseignement, et aucune clause contractuelle ne pèse bien lourd face à ça. On comprend donc la prudence. Mais le dossier public reste mince, rien n'a été prouvé en Norvège, et DJI brandit un audit indépendant qui n'a rien trouvé. L'armée norvégienne a d'ailleurs gardé ses voitures de location, faute d'alternative. La méfiance se défend, mais tant qu'il n'existera pas d'équivalent européen au prix du matériel chinois, ces grandes décisions seront compliquées à tenir.
Les drones DJI sur la touche
Les drones commerciaux chinois achetés ces dernières années pour former les troupes au pilotage vont quitter la Bundeswehr. Le ministère de la Défense l'a confirmé très clairement après les révélations du Spiegel : ces appareils ne seront plus utilisés, et ils laisseront leur place à des produits allemands ou européens, au nom de la souveraineté technologique. Les initiés cités par le magazine parlent de plusieurs milliers d'appareils sur le départ. Berlin, de son côté, ne confirme rien, ne dément rien, et dégaine le secret militaire dès qu'on réclame un chiffre. Quant aux traces de transferts de données suspects que le contre-espionnage militaire aurait repérées sur certains appareils, elles n'ont jamais été confirmées officiellement non plus.
C'est déjà la deuxième fois que Berlin essaye
La Bundeswehr avait pourtant déjà tenté le coup. Un ordre interne interdisait ces mêmes drones dès novembre 2023, avant qu'une liste blanche ne réintroduise huit modèles DJI et que l'armée ne finisse par commander 500 Matrice M30T en contrat-cadre, avec une clause no-spy pour se rassurer. Autant dire que l'interdiction n'a pas tenu un an. Du coup, plus personne ne prononce le mot interdiction au ministère. Son porte-parole évoque une simple sortie progressive des appareils concernés et se garde bien de viser un pays ou une marque, le tout sans calendrier.
Les BYD restent au parking
Pour les voitures, le Spiegel décrit des listes de modèles BYD, Geely et NIO qui circulent dans la troupe, et des sites qui demandent aux soldats de se garer à l'extérieur, parce que les caméras et les capteurs de ces véhicules sont jugés trop bavards. Le ministère ne confirme pas de mesure visant la Chine : chaque responsable de site peut écarter des types de voitures connectées, quelle que soit leur origine, et une allemande bourrée de capteurs peut donc rester dehors elle aussi. L'épisode norvégien de septembre n'a pas aidé, des voitures de location d'origine chinoise avaient filmé des soldats et des codes d'accès pendant un exercice autour d'Oslo. Fin octobre, la base américaine de Kadena au Japon a interdit toutes les BYD, jusqu'aux taxis, et la Pologne ferme ses sites militaires aux voitures chinoises depuis février.
On en dit quoi ?
La loi chinoise de 2017 oblige toute entreprise du pays à coopérer avec les services de renseignement, et aucune clause contractuelle ne pèse bien lourd face à ça. On comprend donc la prudence. Mais le dossier public reste mince, rien n'a été prouvé en Norvège, et DJI brandit un audit indépendant qui n'a rien trouvé. L'armée norvégienne a d'ailleurs gardé ses voitures de location, faute d'alternative. La méfiance se défend, mais tant qu'il n'existera pas d'équivalent européen au prix du matériel chinois, ces grandes décisions seront compliquées à tenir.