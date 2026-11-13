Drones DJI bannis, BYD au parking : l'Allemagne craint les capteurs chinois

On en dit quoi ?



La loi chinoise de 2017 oblige toute entreprise du pays à coopérer avec les services de renseignement, et aucune clause contractuelle ne pèse bien lourd face à ça. On comprend donc la prudence. Mais le dossier public reste mince, rien n'a été prouvé en Norvège, et DJI brandit un audit indépendant qui n'a rien trouvé. L'armée norvégienne a d'ailleurs gardé ses voitures de location, faute d'alternative. La méfiance se défend, mais tant qu'il n'existera pas d'équivalent européen au prix du matériel chinois, ces grandes décisions seront compliquées à tenir.