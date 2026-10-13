BYD dévoile l'Atto 8, son SUV électrique 7 places rechargeable en 9 minutes
Par Vincent Lautier - Publié le
BYD a profité du Mondial de l'Auto pour présenter l'Atto 8, un grand SUV électrique de sept places qui inaugure en Europe sa technologie FLASH Charging, capable de faire passer la batterie de 10 à 97 % en neuf minutes. Avec ses 5,04 m de long et jusqu'à 653 km d'autonomie, ce vaisseau familial arrivera en France au premier trimestre 2027, à un prix encore mystère.
L'Atto 8 ne fait pas dans la demi-mesure, avec 5,04 m de long, presque 2 m de large et trois rangées de sièges pour embarquer sept personnes. Le coffre encaisse 270 litres avec tout le monde à bord et monte à 1 960 litres une fois les deux rangées arrière rabattues, sans compter les 136 litres du coffre avant. À l'intérieur, BYD a mis le paquet, avec un écran central de 15,6 pouces, un affichage tête haute, une climatisation trizone, des sièges chauffants, ventilés et massants sur les deux premières rangées, et même un réfrigérateur intégré. Google Built-in est bien sûr de la partie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la navigation.
Le gros morceau, c'est la recharge. L'Atto 8 est le premier modèle de la marque en Europe à utiliser le FLASH Charging, adossé à une batterie Blade de deuxième génération de 115 kWh. BYD annonce un 10 à 70 % en cinq minutes et un 10 à 97 % en neuf minutes, soit à peu près la durée d'un plein d'essence avec le passage en caisse. Même par -30 °C, la voiture récupérerait de 20 à 97 % en douze minutes. Ces chiffres sont évidemment à vérifier en conditions réelles, et il faudra surtout des bornes capables d'encaisser une telle puissance. BYD veut du coup en installer 3 000 en Europe d'ici fin 2027.
La Design se contente d'une propulsion de 462 ch, expédie le 0 à 100 km/h en 8 secondes et revendique 653 km d'autonomie WLTP. L'Excellence ajoute un moteur à l'avant pour un total de 775 ch, abat l'exercice en 4,6 secondes et conserve quand même 602 km d'autonomie. Le lancement français est calé au premier trimestre 2027, et BYD n'a pour le moment communiqué aucun tarif, même si la grille actuelle de la marque laisse espérer un positionnement agressif face aux grands SUV électriques européens.
Un SUV familial de sept places avec 775 ch, c'est beaucoup, peut-être même trop, mais le vrai sujet est ailleurs. Si la recharge en neuf minutes tient ses promesses, l'argument numéro un contre l'électrique en vacances tombe, tout simplement. Sauf que voilà, nos bornes les plus puissantes plafonnent aujourd'hui autour de 350 kW, très loin de ce qu'exige ce genre de prouesse. Tout dépendra donc du réseau que BYD promet de déployer d'ici fin 2027. D'ici là, ces neuf minutes vaudront surtout sur le papier.
Un gabarit américain
L'Atto 8 ne fait pas dans la demi-mesure, avec 5,04 m de long, presque 2 m de large et trois rangées de sièges pour embarquer sept personnes. Le coffre encaisse 270 litres avec tout le monde à bord et monte à 1 960 litres une fois les deux rangées arrière rabattues, sans compter les 136 litres du coffre avant. À l'intérieur, BYD a mis le paquet, avec un écran central de 15,6 pouces, un affichage tête haute, une climatisation trizone, des sièges chauffants, ventilés et massants sur les deux premières rangées, et même un réfrigérateur intégré. Google Built-in est bien sûr de la partie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la navigation.
97 % en neuf minutes
Le gros morceau, c'est la recharge. L'Atto 8 est le premier modèle de la marque en Europe à utiliser le FLASH Charging, adossé à une batterie Blade de deuxième génération de 115 kWh. BYD annonce un 10 à 70 % en cinq minutes et un 10 à 97 % en neuf minutes, soit à peu près la durée d'un plein d'essence avec le passage en caisse. Même par -30 °C, la voiture récupérerait de 20 à 97 % en douze minutes. Ces chiffres sont évidemment à vérifier en conditions réelles, et il faudra surtout des bornes capables d'encaisser une telle puissance. BYD veut du coup en installer 3 000 en Europe d'ici fin 2027.
Deux versions au catalogue
La Design se contente d'une propulsion de 462 ch, expédie le 0 à 100 km/h en 8 secondes et revendique 653 km d'autonomie WLTP. L'Excellence ajoute un moteur à l'avant pour un total de 775 ch, abat l'exercice en 4,6 secondes et conserve quand même 602 km d'autonomie. Le lancement français est calé au premier trimestre 2027, et BYD n'a pour le moment communiqué aucun tarif, même si la grille actuelle de la marque laisse espérer un positionnement agressif face aux grands SUV électriques européens.
On en dit quoi ?
Un SUV familial de sept places avec 775 ch, c'est beaucoup, peut-être même trop, mais le vrai sujet est ailleurs. Si la recharge en neuf minutes tient ses promesses, l'argument numéro un contre l'électrique en vacances tombe, tout simplement. Sauf que voilà, nos bornes les plus puissantes plafonnent aujourd'hui autour de 350 kW, très loin de ce qu'exige ce genre de prouesse. Tout dépendra donc du réseau que BYD promet de déployer d'ici fin 2027. D'ici là, ces neuf minutes vaudront surtout sur le papier.