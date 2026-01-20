Renault va fabriquer des drones pour l'armée (en espérant qu'ils démarrent mieux que ma Zoé)

On en dit quoi ?

C'est franchement un virage inattendu pour Renault. Le constructeur français, qui bataille avec sa transition électrique et les restructurations, trouve dans cette nouvelle activité une. Un milliard d'euros ça ne se refuse clairement pas.Petite anecdote personnelle : ma Renault Zoé en LOA est en panne depuis ce week-end. Elle a beau toujours être sous garantie, avec toutes les assurances possibles, le garage Renault qui l'a prise en charge me réclame potentiellement 240 euros de "frais de diagnostic" avant même de regarder sous le capot. Je rédige donc cette actualité en me disant qu'au moins,. C'est toujours ça de pris pour la souveraineté nationale, vous me remercierez plus tard.Plus sérieusement côté défense, c'est un signal important : la France veut produire ses propres drones plutôt que de dépendre d'autres fournisseurs étrangers. C'est aussi un signal assez fort lancé à nous, citoyens. Voir une entreprise aussi iconique pour nous, fleuron français, sollicité pour fabriquer des armes,. Vous ne trouvez pas ?Reste à voir si Renault arrivera à tenir les cadences et les délais sur ce projet.