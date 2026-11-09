BYD défie Rolls-Royce avec l'Altior, sa limousine aux phares sertis de 138 diamants
Par Vincent Lautier - Publié le
La Yangwang Altior a été présentée à Abu Dhabi, et BYD ne cache pas ses cibles : Rolls-Royce, Bentley et Maybach. Au programme de cette limousine, du jade, de la soie, des diamants dans les phares, 1 000 km d'autonomie annoncés et un prix qui tournerait autour de 280 000 euros. L'ultra-luxe chinois arrive, et il ne fait pas dans la demi-mesure.
Yangwang est la marque ultra-luxe de BYD, lancée fin 2022, et elle n'a pas perdu de temps avec son SUV U8, sa grande berline U7 et sa supercar U9, dont la version Xtreme a dépassé les 500 km/h. L'Altior se place au-dessus de tout ça. Le prototype est arrivé sous une bâche dorée à l'Emirates Palace, devant un parterre de journalistes et d'influenceurs, avec un nom latin qui veut dire
L'habitacle ressemble à un inventaire de métiers d'art chinois. Les aérateurs sont taillés dans du jade de Hetian, la sellerie reçoit des broderies de Suzhou sur de la soie, les tapis sont en laine, et un flacon rétractable diffuse un parfum maison. Un rideau rouge sépare même les places arrière du reste de la voiture, BYD assume l'idée que le privé est devenu un luxe. Les deux sièges arrière s'inclinent complètement, face à un écran de 21,4 pouces et un système Dynaudio de 39 haut-parleurs, dont certains logés dans les appuie-tête. Dehors, les portes antagonistes s'ouvrent presque à angle droit, des parapluies se cachent dans les portières, et les projecteurs embarquent 138 vrais diamants pour refléter le faisceau, parce que pourquoi pas.
Côté technique, BYD annonce une batterie Blade 2.0 donnée pour 1 000 km d'autonomie sur le cycle chinois CLTC, toujours très optimiste, et une compatibilité avec sa recharge flash de 1 500 kW, avec des temps de charge annoncés proches d'un plein d'essence. La plateforme e4 embarque quatre moteurs, un par roue, ce qui permet à la limousine de pivoter sur elle-même et même de flotter en cas d'inondation, une spécialité maison déjà vue sur l'U8. Par contre, le constructeur n'a toujours pas confirmé une motorisation 100 % électrique, une version hybride n'est pas écartée. Aucun prix officiel non plus, les 280 000 euros circulent dans la presse sans confirmation, et rien n'est annoncé pour l'Europe, ni même une date de commercialisation en Chine.
Cette Altior est à moitié une démonstration et à moitié une provocation. Rolls-Royce et Bentley vendent un siècle d'histoire, BYD répond avec du jade, des diamants et une promesse de recharge en quelques minutes. On peut glousser devant le rideau rouge, mais les records et le rythme de sortie de Yangwang parlent pour elle. Mais bon, tant que la motorisation n'est pas tranchée et que le prix n'est pas officiel, les limousines anglaises et allemandes peuvent dormir tranquilles encore un moment.
Le sommet de la gamme Yangwang
Yangwang est la marque ultra-luxe de BYD, lancée fin 2022, et elle n'a pas perdu de temps avec son SUV U8, sa grande berline U7 et sa supercar U9, dont la version Xtreme a dépassé les 500 km/h. L'Altior se place au-dessus de tout ça. Le prototype est arrivé sous une bâche dorée à l'Emirates Palace, devant un parterre de journalistes et d'influenceurs, avec un nom latin qui veut dire
plus haut. Le dessin est signé Wolfgang Egger, passé par Audi et Lamborghini, et la silhouette de presque 5,5 mètres évoque directement une Rolls-Royce Phantom, calandre massive et capot interminable compris.
Du jade et un rideau rouge
L'habitacle ressemble à un inventaire de métiers d'art chinois. Les aérateurs sont taillés dans du jade de Hetian, la sellerie reçoit des broderies de Suzhou sur de la soie, les tapis sont en laine, et un flacon rétractable diffuse un parfum maison. Un rideau rouge sépare même les places arrière du reste de la voiture, BYD assume l'idée que le privé est devenu un luxe. Les deux sièges arrière s'inclinent complètement, face à un écran de 21,4 pouces et un système Dynaudio de 39 haut-parleurs, dont certains logés dans les appuie-tête. Dehors, les portes antagonistes s'ouvrent presque à angle droit, des parapluies se cachent dans les portières, et les projecteurs embarquent 138 vrais diamants pour refléter le faisceau, parce que pourquoi pas.
Beaucoup de chiffres, peu de certitudes
Côté technique, BYD annonce une batterie Blade 2.0 donnée pour 1 000 km d'autonomie sur le cycle chinois CLTC, toujours très optimiste, et une compatibilité avec sa recharge flash de 1 500 kW, avec des temps de charge annoncés proches d'un plein d'essence. La plateforme e4 embarque quatre moteurs, un par roue, ce qui permet à la limousine de pivoter sur elle-même et même de flotter en cas d'inondation, une spécialité maison déjà vue sur l'U8. Par contre, le constructeur n'a toujours pas confirmé une motorisation 100 % électrique, une version hybride n'est pas écartée. Aucun prix officiel non plus, les 280 000 euros circulent dans la presse sans confirmation, et rien n'est annoncé pour l'Europe, ni même une date de commercialisation en Chine.
On en dit quoi ?
Cette Altior est à moitié une démonstration et à moitié une provocation. Rolls-Royce et Bentley vendent un siècle d'histoire, BYD répond avec du jade, des diamants et une promesse de recharge en quelques minutes. On peut glousser devant le rideau rouge, mais les records et le rythme de sortie de Yangwang parlent pour elle. Mais bon, tant que la motorisation n'est pas tranchée et que le prix n'est pas officiel, les limousines anglaises et allemandes peuvent dormir tranquilles encore un moment.