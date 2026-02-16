Le Pentagone ajoute brièvement Alibaba et BYD à sa liste d'entreprises liées à l'armée chinoise

On en dit quoi ?



C'est en fait assez difficile à suivre. Le Pentagone publie une liste, la retire dans la foulée sans rien dire, puis promet de la republier la semaine suivante. Côté conséquences directes, il n'y en a pas pour la plupart des entreprises visées qui ne sont pas vraiment présentes sur le marché US, mais le signal envoyé est clair : Washington resserre l'étau autour des géants tech chinois, même quand les relations commerciales se détendent. Pour BYD, qui pousse très fort en Europe et qui pourrait avoir la volonté de débarquer aux US, ça peut être un problème à long terme.