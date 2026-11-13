Comment ces hackers nord-coréens auraient volé 400 millions de dollars

Qu'en penser ?



Avec les progrès de l'intelligence artificielle générative, les cybercriminels disposent désormais de moyens supplémentaires pour rendre leurs tentatives d'escroquerie plus convaincantes. Une voix familière, un visage connu ou une visioconférence apparemment authentique ne suffisent plus à garantir l'identité d'un interlocuteur. Cette affaire rappelle surtout que les attaques les plus efficaces ne reposent pas nécessairement sur une faille informatique : elles exploitent souvent la confiance des utilisateurs, désormais renforcée par des images et des voix artificielles difficiles à distinguer des originales.