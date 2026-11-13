Comment ces hackers nord-coréens auraient volé 400 millions de dollars
Par Laurence - Publié le
Les pirates informatiques nord-coréens auraient dérobé plus de 400 millions de dollars en utilisant des appels vidéo truqués grâce à l'intelligence artificielle. Le FBI vient de dévoiler les détails de cette campagne de cyberattaques, qui aurait notamment permis de piéger des professionnels des cryptomonnaies en usurpant l'identité de leurs interlocuteurs.
L'intelligence artificielle est devenue un outil particulièrement efficace pour les cybercriminels. Jeudi 12 novembre, le FBI américain a révélé une vaste opération attribuée à des pirates informatiques liés à la Corée du Nord, qui auraient dérobé plus de 400 millions de dollars grâce à des techniques d'usurpation d'identité particulièrement élaborées. L'opération, associée au groupe Sapphire Sleet, également connu sous le nom d'UNC1069, reposait notamment sur l'utilisation de fausses visioconférences.
Les pirates se faisaient passer pour des interlocuteurs professionnels ou des contacts de confiance afin d'inciter leurs victimes à participer à des réunions en ligne. Grâce à des images et des vidéos manipulées par intelligence artificielle, ils pouvaient donner l'impression de communiquer avec une personne connue de leur cible. L'objectif était de gagner suffisamment de confiance pour pousser les victimes à installer des logiciels malveillants ou à divulguer des informations sensibles.
Les cybercriminels exploitaient notamment des services de visioconférence populaires, comme Zoom ou Microsoft Teams, pour rendre leurs échanges plus crédibles. Dans certains cas, les victimes étaient invitées à télécharger un logiciel ou à effectuer une manipulation technique présentée comme nécessaire au bon fonctionnement de la réunion. Une fois le programme malveillant installé, les pirates pouvaient tenter de récupérer des identifiants, des informations confidentielles ou des données permettant d'accéder à des portefeuilles de cryptomonnaies.
Les autorités américaines ont également annoncé avoir saisi plus de 900 vidéos utilisées dans le cadre de cette opération, illustrant l'ampleur des moyens déployés pour tromper les victimes. Cette campagne, qui aurait duré environ dix-huit mois, montre surtout comment l'intelligence artificielle peut renforcer des techniques de manipulation déjà bien connues des spécialistes de la cybersécurité.
Ces révélations interviennent dans un contexte particulièrement tendu autour des cyberattaques attribuées à Pyongyang. Fin octobre, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a été victime d'un piratage évalué à environ 6,3 milliards de dollars. Les autorités américaines attribuent cette opération au groupe TraderTraitor, également associé à la Corée du Nord. Pyongyang rejette ces accusations.
Il s'agit toutefois de deux affaires distinctes, même si elles illustrent l'intérêt des groupes de pirates nord-coréens pour les actifs numériques. Le département américain de la Justice a par ailleurs annoncé de nouvelles mesures visant à saisir ou bloquer une partie des fonds issus du piratage de Binance.
Avec les progrès de l'intelligence artificielle générative, les cybercriminels disposent désormais de moyens supplémentaires pour rendre leurs tentatives d'escroquerie plus convaincantes. Une voix familière, un visage connu ou une visioconférence apparemment authentique ne suffisent plus à garantir l'identité d'un interlocuteur. Cette affaire rappelle surtout que les attaques les plus efficaces ne reposent pas nécessairement sur une faille informatique : elles exploitent souvent la confiance des utilisateurs, désormais renforcée par des images et des voix artificielles difficiles à distinguer des originales.
De faux appels vidéo pour tromper les victimes
L'intelligence artificielle est devenue un outil particulièrement efficace pour les cybercriminels. Jeudi 12 novembre, le FBI américain a révélé une vaste opération attribuée à des pirates informatiques liés à la Corée du Nord, qui auraient dérobé plus de 400 millions de dollars grâce à des techniques d'usurpation d'identité particulièrement élaborées. L'opération, associée au groupe Sapphire Sleet, également connu sous le nom d'UNC1069, reposait notamment sur l'utilisation de fausses visioconférences.
Les pirates se faisaient passer pour des interlocuteurs professionnels ou des contacts de confiance afin d'inciter leurs victimes à participer à des réunions en ligne. Grâce à des images et des vidéos manipulées par intelligence artificielle, ils pouvaient donner l'impression de communiquer avec une personne connue de leur cible. L'objectif était de gagner suffisamment de confiance pour pousser les victimes à installer des logiciels malveillants ou à divulguer des informations sensibles.
Une campagne de piratage particulièrement sophistiquée
Les cybercriminels exploitaient notamment des services de visioconférence populaires, comme Zoom ou Microsoft Teams, pour rendre leurs échanges plus crédibles. Dans certains cas, les victimes étaient invitées à télécharger un logiciel ou à effectuer une manipulation technique présentée comme nécessaire au bon fonctionnement de la réunion. Une fois le programme malveillant installé, les pirates pouvaient tenter de récupérer des identifiants, des informations confidentielles ou des données permettant d'accéder à des portefeuilles de cryptomonnaies.
Les autorités américaines ont également annoncé avoir saisi plus de 900 vidéos utilisées dans le cadre de cette opération, illustrant l'ampleur des moyens déployés pour tromper les victimes. Cette campagne, qui aurait duré environ dix-huit mois, montre surtout comment l'intelligence artificielle peut renforcer des techniques de manipulation déjà bien connues des spécialistes de la cybersécurité.
La Corée du Nord également accusée du piratage de Binance
Ces révélations interviennent dans un contexte particulièrement tendu autour des cyberattaques attribuées à Pyongyang. Fin octobre, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a été victime d'un piratage évalué à environ 6,3 milliards de dollars. Les autorités américaines attribuent cette opération au groupe TraderTraitor, également associé à la Corée du Nord. Pyongyang rejette ces accusations.
Il s'agit toutefois de deux affaires distinctes, même si elles illustrent l'intérêt des groupes de pirates nord-coréens pour les actifs numériques. Le département américain de la Justice a par ailleurs annoncé de nouvelles mesures visant à saisir ou bloquer une partie des fonds issus du piratage de Binance.
Qu'en penser ?
Avec les progrès de l'intelligence artificielle générative, les cybercriminels disposent désormais de moyens supplémentaires pour rendre leurs tentatives d'escroquerie plus convaincantes. Une voix familière, un visage connu ou une visioconférence apparemment authentique ne suffisent plus à garantir l'identité d'un interlocuteur. Cette affaire rappelle surtout que les attaques les plus efficaces ne reposent pas nécessairement sur une faille informatique : elles exploitent souvent la confiance des utilisateurs, désormais renforcée par des images et des voix artificielles difficiles à distinguer des originales.