Avant une entrée en Bourse record, SpaceX rafle 6,45 milliards de l'armée américaine

On en dit quoi ?



Sur le papier, c'est un timing parfait : des milliards qui tombent pile avant l'IPO, de quoi gonfler le dossier et faire saliver les marchés. Mais à y regarder de plus près, ces contrats sont autant une force qu'une faiblesse. Une entreprise qui tire un cinquième de ses revenus de l'État, et dont le patron est aussi proche du pouvoir en place, vend en réalité aux investisseurs un pari politique autant qu'un pari technologique. Tant que Musk et Washington avancent main dans la main, la machine tourne. Le jour où la relation se tend, c'est une grosse part du chiffre d'affaires qui devient incertaine, et les actionnaires l'auront signé en connaissance de cause.