Starlink revoit ses forfaits en France : trois offres et des débits plafonnés
Par Vincent Lautier - Publié le
SpaceX réorganise la grille tarifaire de Starlink en France avec trois forfaits résidentiels au lieu de deux, un alignement sur ce qui se pratique déjà aux Etats-Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni. L'entrée de gamme reste à 29 euros par mois, mais pour ceux qui veulent les meilleurs débits, la note s'alourdit sérieusement, avec un nouveau forfait Max à 59 euros.
Starlink passe de deux à trois offres résidentielles en France. Le premier forfait, à 29 euros par mois, promet jusqu'à 100 Mb/s en téléchargement avec un upload entre 15 et 35 Mb/s. Le modem Mini X est fourni avec l'abonnement. Le deuxième forfait monte à 39 euros par mois pour un débit annoncé à 200 Mb/s, avec l'antenne standard.
Le forfait Résidentiel Max s'affiche à 59 euros par mois. SpaceX annonce
Le Résidentiel Max ne se limite pas à des débits supérieurs. L'offre inclut la priorité la plus élevée sur le réseau, un routeur Mini gratuit pour le maillage Wi-Fi (facturé 46 euros en temps normal) et un kit itinérance offert (valeur 199 euros).
Côté mobilité, les abonnés Max bénéficient d'une réduction de 50 % sur les forfaits itinérance : 40 euros par mois pour 100 Go ou 89 euros en illimité, utilisable dans plus de 150 pays. Pour ceux qui voyagent avec leur antenne, c'est plutôt pas mal.
Sauf que voilà, la bascule n'est pas indolore. Les anciens abonnés au forfait Résidentiel à 40 euros par mois vont migrer vers l'offre 200 Mb/s à 39 euros. Un euro de moins sur la facture, oui. Mais leur débit est désormais plafonné à 200 Mb/s et leur priorité passe en dessous du forfait Max. Avant, il n'y avait pas de plafond explicite.
Du coup, ceux qui profitaient de pics au-delà de 200 Mb/s vont devoir faire un choix : rester à 39 euros en acceptant la limitation, ou basculer vers le Max à 59 euros. Soit 19 euros de plus par mois. Starlink, qui revendiquait 9 millions d'abonnés dans le monde en décembre, n'a pas communiqué le nombre d'utilisateurs français concernés.
L'entrée de gamme reste très correcte pour du web classique en zone blanche. Mais les anciens abonnés Résidentiel se retrouvent avec un service bridé, à moins de payer 50 % de plus pour le Max. Starlink profite de sa position quasi unique sur le satellite grand public pour appliquer une logique de paliers, toujours sans débit garanti. Bref, le forfait unique et généreux, c'est terminé.
Trois forfaits, trois paliers de débit
Starlink passe de deux à trois offres résidentielles en France. Le premier forfait, à 29 euros par mois, promet jusqu'à 100 Mb/s en téléchargement avec un upload entre 15 et 35 Mb/s. Le modem Mini X est fourni avec l'abonnement. Le deuxième forfait monte à 39 euros par mois pour un débit annoncé à 200 Mb/s, avec l'antenne standard.
Le forfait Résidentiel Max s'affiche à 59 euros par mois. SpaceX annonce
jusqu'à 400 Mb/s, mais les débits typiques tournent plutôt entre 170 et 320 Mb/s, avec un upload de 20 à 40 Mb/s. Aucun de ces débits n'est garanti contractuellement. Ce sont donc des ordres de grandeur, pas des promesses. L'équipement est fourni sans frais de location mais est à restituer, avec 19 euros de frais de mise en service.
Le forfait Max et ses bonus itinérance
Le Résidentiel Max ne se limite pas à des débits supérieurs. L'offre inclut la priorité la plus élevée sur le réseau, un routeur Mini gratuit pour le maillage Wi-Fi (facturé 46 euros en temps normal) et un kit itinérance offert (valeur 199 euros).
Côté mobilité, les abonnés Max bénéficient d'une réduction de 50 % sur les forfaits itinérance : 40 euros par mois pour 100 Go ou 89 euros en illimité, utilisable dans plus de 150 pays. Pour ceux qui voyagent avec leur antenne, c'est plutôt pas mal.
Ce que ça change pour les anciens abonnés
Sauf que voilà, la bascule n'est pas indolore. Les anciens abonnés au forfait Résidentiel à 40 euros par mois vont migrer vers l'offre 200 Mb/s à 39 euros. Un euro de moins sur la facture, oui. Mais leur débit est désormais plafonné à 200 Mb/s et leur priorité passe en dessous du forfait Max. Avant, il n'y avait pas de plafond explicite.
Du coup, ceux qui profitaient de pics au-delà de 200 Mb/s vont devoir faire un choix : rester à 39 euros en acceptant la limitation, ou basculer vers le Max à 59 euros. Soit 19 euros de plus par mois. Starlink, qui revendiquait 9 millions d'abonnés dans le monde en décembre, n'a pas communiqué le nombre d'utilisateurs français concernés.
On en dit quoi ?
L'entrée de gamme reste très correcte pour du web classique en zone blanche. Mais les anciens abonnés Résidentiel se retrouvent avec un service bridé, à moins de payer 50 % de plus pour le Max. Starlink profite de sa position quasi unique sur le satellite grand public pour appliquer une logique de paliers, toujours sans débit garanti. Bref, le forfait unique et généreux, c'est terminé.