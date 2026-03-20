Starlink revoit ses forfaits en France : trois offres et des débits plafonnés

On en dit quoi ?



L'entrée de gamme reste très correcte pour du web classique en zone blanche. Mais les anciens abonnés Résidentiel se retrouvent avec un service bridé, à moins de payer 50 % de plus pour le Max. Starlink profite de sa position quasi unique sur le satellite grand public pour appliquer une logique de paliers, toujours sans débit garanti. Bref, le forfait unique et généreux, c'est terminé.