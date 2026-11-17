On en dit quoi ?



Microsoft joue la transparence, avec un rapport détaillé publié en quelques jours et un vrai mea culpa sur ses tests de charge. Par contre, apprendre qu'Exchange ne peut pas être déplacé en cas de pépin, ça n'est pas très rassurant pour la suite. Et l'histoire de la piscine devrait faire réfléchir tous ceux qui font transiter leurs alertes de sécurité par un simple email dans le cloud. Une boîte mail en panne, c'est agaçant. Un bassin surchloré, c'est nettement plus grave.