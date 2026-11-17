Microsoft explique sa panne géante : un bug dormait depuis juillet
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a publié son rapport préliminaire sur la panne qui a privé des millions d'utilisateurs d'Outlook, d'Exchange Online et de Teams les 12 et 13 novembre. En cause, un défaut logiciel introduit en juillet sur ses serveurs de passerelle réseau, resté invisible plus de trois mois. Au pire de la crise, plus de 80 % des serveurs ne répondaient plus.
Tout part d'une mise à jour déployée en juillet 2026 sur les passerelles réseau de Microsoft 365. Elle avait passé les tests de charge et cachait pourtant une contention de verrous dans un processus interne de Windows, qui épuise le processeur et la mémoire dès que le trafic grimpe trop. Détail ironique, le bug frappe d'autant plus fort que le serveur est récent et bourré de coeurs, alors que Microsoft reconnaît avoir surtout testé sur du matériel modeste. Le 12 novembre, Teams a basculé sur la passerelle principale, celle qui porte Exchange, au moment où environ 14 % de la capacité était déjà hors service. La charge a réveillé le défaut, et en moins de deux heures toute la flotte est tombée, le trafic renvoyé d'un serveur à l'autre les faisait tomber en cascade.
Impossible d'annuler proprement un changement vieux de quatre mois, et les procédures de récupération automatiques n'étaient pas prévues pour une panne de cette ampleur. Les serveurs remis en ligne étaient aussitôt submergés et retombaient. Microsoft a donc écrit un correctif du correctif, déployé groupe par groupe. Teams, OneDrive et SharePoint ont pu être basculés sur une autre infrastructure, mais pas Exchange Online, trop gros pour déménager. Résultat, près de 40 heures entre le basculement initial et le retour à la normale, confirmé le vendredi 13 en fin d'après-midi. Microsoft jure qu'il ne s'agit ni d'une cyberattaque ni d'une conséquence des licenciements récents. Le rapport final est attendu le 20 novembre.
La panne a eu des conséquences bien réelles à l'hôtel Ling Bao du parc Phantasialand, près de Cologne. Vendredi, le doseur automatique de la piscine s'est mis à envoyer beaucoup trop de chlore dans le bassin. Le système de maintenance a détecté l'anomalie et a envoyé son alerte par email... sur Exchange. Le message n'est jamais arrivé, et le surdosage a continué jusqu'à ce que des baigneurs aient du mal à respirer. D'après la télévision allemande WDR, une quinzaine de clients ont été incommodés et quatre ont fini à l'hôpital, dont un gardé en observation. Le bassin a été vidé, puis a rouvert dès le samedi.
Microsoft joue la transparence, avec un rapport détaillé publié en quelques jours et un vrai mea culpa sur ses tests de charge. Par contre, apprendre qu'Exchange ne peut pas être déplacé en cas de pépin, ça n'est pas très rassurant pour la suite. Et l'histoire de la piscine devrait faire réfléchir tous ceux qui font transiter leurs alertes de sécurité par un simple email dans le cloud. Une boîte mail en panne, c'est agaçant. Un bassin surchloré, c'est nettement plus grave.
Un correctif de juillet qui a très mal vieilli
Tout part d'une mise à jour déployée en juillet 2026 sur les passerelles réseau de Microsoft 365. Elle avait passé les tests de charge et cachait pourtant une contention de verrous dans un processus interne de Windows, qui épuise le processeur et la mémoire dès que le trafic grimpe trop. Détail ironique, le bug frappe d'autant plus fort que le serveur est récent et bourré de coeurs, alors que Microsoft reconnaît avoir surtout testé sur du matériel modeste. Le 12 novembre, Teams a basculé sur la passerelle principale, celle qui porte Exchange, au moment où environ 14 % de la capacité était déjà hors service. La charge a réveillé le défaut, et en moins de deux heures toute la flotte est tombée, le trafic renvoyé d'un serveur à l'autre les faisait tomber en cascade.
C'est Exchange qui a le plus trinqué
Impossible d'annuler proprement un changement vieux de quatre mois, et les procédures de récupération automatiques n'étaient pas prévues pour une panne de cette ampleur. Les serveurs remis en ligne étaient aussitôt submergés et retombaient. Microsoft a donc écrit un correctif du correctif, déployé groupe par groupe. Teams, OneDrive et SharePoint ont pu être basculés sur une autre infrastructure, mais pas Exchange Online, trop gros pour déménager. Résultat, près de 40 heures entre le basculement initial et le retour à la normale, confirmé le vendredi 13 en fin d'après-midi. Microsoft jure qu'il ne s'agit ni d'une cyberattaque ni d'une conséquence des licenciements récents. Le rapport final est attendu le 20 novembre.
Une piscine, du chlore et quatre hospitalisations
La panne a eu des conséquences bien réelles à l'hôtel Ling Bao du parc Phantasialand, près de Cologne. Vendredi, le doseur automatique de la piscine s'est mis à envoyer beaucoup trop de chlore dans le bassin. Le système de maintenance a détecté l'anomalie et a envoyé son alerte par email... sur Exchange. Le message n'est jamais arrivé, et le surdosage a continué jusqu'à ce que des baigneurs aient du mal à respirer. D'après la télévision allemande WDR, une quinzaine de clients ont été incommodés et quatre ont fini à l'hôpital, dont un gardé en observation. Le bassin a été vidé, puis a rouvert dès le samedi.
On en dit quoi ?
Microsoft joue la transparence, avec un rapport détaillé publié en quelques jours et un vrai mea culpa sur ses tests de charge. Par contre, apprendre qu'Exchange ne peut pas être déplacé en cas de pépin, ça n'est pas très rassurant pour la suite. Et l'histoire de la piscine devrait faire réfléchir tous ceux qui font transiter leurs alertes de sécurité par un simple email dans le cloud. Une boîte mail en panne, c'est agaçant. Un bassin surchloré, c'est nettement plus grave.