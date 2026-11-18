WhatsApp sauvegarde enfin vos discussions sans passer par Google Drive
Par Vincent Lautier - Publié le
La bêta Android de WhatsApp propose à certains testeurs d'envoyer la sauvegarde de leurs discussions directement sur les serveurs de la messagerie, avec 2 Go offerts et un chiffrement de bout en bout imposé. Google Drive, passage obligé depuis des années sur Android, devient un simple choix parmi deux. Et pour les gros volumes, il faudra passer par les abonnements maison de Meta.
Repérée par WABetaInfo dans la version bêta 2.26.46.4 distribuée sur le Play Store, l'option ajoute un second fournisseur sur l'écran de sauvegarde. Le stockage WhatsApp s'affiche juste à côté du stockage Google, et vous pouvez basculer de l'un à l'autre quand vous voulez. Depuis 2024, les sauvegardes Android comptent dans le quota Google du compte, ces fameux 15 Go gratuits partagés avec Gmail et Google Photos, et pas mal d'utilisateurs ont vu leur espace saturer à cause d'un historique un peu trop riche en vidéos. WhatsApp propose du coup d'héberger tout ça sur ses propres serveurs, avec 2 Go gratuits pour commencer.
Sur les serveurs de la messagerie, le chiffrement de bout en bout est obligatoire et ne peut pas être désactivé, alors qu'il est resté facultatif quand la sauvegarde part chez Google. La protection s'active avec une passkey par défaut, ou avec une clé de 64 chiffres à conserver précieusement, puisque ni WhatsApp ni Meta ne peuvent lire le contenu. Perdre cette clé revient à perdre des années de photos, de messages vocaux et de conversations privées. La contrainte se défend pour des données aussi personnelles, même si elle demandera un peu de pédagogie auprès des moins technophiles.
Au-delà des 2 Go offerts, il faudra sortir le portefeuille. L'abonnement WhatsApp Plus ajoute automatiquement 100 Go, les formules Meta One grimpent jusqu'à 4 To, et aucun tarif n'a été communiqué pour la France. Mais attention, si vous cessez de payer, la dernière sauvegarde n'est conservée que 4 mois avant une suppression définitive. Le déploiement concerne pour le moment une partie des testeurs de la bêta Android, avec un élargissement promis dans les prochaines semaines. La même mécanique arrive d'ailleurs sur iPhone d'après les dernières bêtas, où elle servira d'alternative à iCloud. Les utilisateurs Apple sont donc concernés eux aussi.
Meta reprend la recette d'Apple avec iCloud+ : un petit espace gratuit pour installer l'habitude, puis du stockage par abonnement vendu à des gens qui ont des années d'historique à protéger. Le chiffrement imposé est un vrai bon point, et on ne va pas bouder une protection que Google laisse encore en option. Mais ça fait quand même un cloud payant de plus à gérer, et cette sauvegarde effacée 4 mois après la fin de l'abonnement ressemble surtout à une excellente raison de ne jamais résilier.
Deux clouds au choix
Repérée par WABetaInfo dans la version bêta 2.26.46.4 distribuée sur le Play Store, l'option ajoute un second fournisseur sur l'écran de sauvegarde. Le stockage WhatsApp s'affiche juste à côté du stockage Google, et vous pouvez basculer de l'un à l'autre quand vous voulez. Depuis 2024, les sauvegardes Android comptent dans le quota Google du compte, ces fameux 15 Go gratuits partagés avec Gmail et Google Photos, et pas mal d'utilisateurs ont vu leur espace saturer à cause d'un historique un peu trop riche en vidéos. WhatsApp propose du coup d'héberger tout ça sur ses propres serveurs, avec 2 Go gratuits pour commencer.
Chiffré, sans discussion
Sur les serveurs de la messagerie, le chiffrement de bout en bout est obligatoire et ne peut pas être désactivé, alors qu'il est resté facultatif quand la sauvegarde part chez Google. La protection s'active avec une passkey par défaut, ou avec une clé de 64 chiffres à conserver précieusement, puisque ni WhatsApp ni Meta ne peuvent lire le contenu. Perdre cette clé revient à perdre des années de photos, de messages vocaux et de conversations privées. La contrainte se défend pour des données aussi personnelles, même si elle demandera un peu de pédagogie auprès des moins technophiles.
L'iPhone est aussi sur la liste
Au-delà des 2 Go offerts, il faudra sortir le portefeuille. L'abonnement WhatsApp Plus ajoute automatiquement 100 Go, les formules Meta One grimpent jusqu'à 4 To, et aucun tarif n'a été communiqué pour la France. Mais attention, si vous cessez de payer, la dernière sauvegarde n'est conservée que 4 mois avant une suppression définitive. Le déploiement concerne pour le moment une partie des testeurs de la bêta Android, avec un élargissement promis dans les prochaines semaines. La même mécanique arrive d'ailleurs sur iPhone d'après les dernières bêtas, où elle servira d'alternative à iCloud. Les utilisateurs Apple sont donc concernés eux aussi.
On en dit quoi ?
Meta reprend la recette d'Apple avec iCloud+ : un petit espace gratuit pour installer l'habitude, puis du stockage par abonnement vendu à des gens qui ont des années d'historique à protéger. Le chiffrement imposé est un vrai bon point, et on ne va pas bouder une protection que Google laisse encore en option. Mais ça fait quand même un cloud payant de plus à gérer, et cette sauvegarde effacée 4 mois après la fin de l'abonnement ressemble surtout à une excellente raison de ne jamais résilier.