On en dit quoi ?



Meta reprend la recette d'Apple avec iCloud+ : un petit espace gratuit pour installer l'habitude, puis du stockage par abonnement vendu à des gens qui ont des années d'historique à protéger. Le chiffrement imposé est un vrai bon point, et on ne va pas bouder une protection que Google laisse encore en option. Mais ça fait quand même un cloud payant de plus à gérer, et cette sauvegarde effacée 4 mois après la fin de l'abonnement ressemble surtout à une excellente raison de ne jamais résilier.