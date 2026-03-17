Meta met fin au chiffrement sur Instagram : vos messages désormais accessibles !

Une date limite : téléchargez vos messages avant le 8 mai Curieusement, Meta invite les utilisateurs concernés à exporter leurs conversations avant la suppression de la fonctionnalité . Les utilisateurs ayant activé le chiffrement doivent accéder à leur boîte de réception sécurisée, télécharger ou exporter leurs discussions et mettre à jour l’application si nécessaire. Sans cette démarche, certaines données pourraient devenir difficilement accessibles une fois la transition effectuée.

Qu'en penser ?



La fin du chiffrement sur Instagram marque un tournant important dans la stratégie de Meta. Derrière des arguments de sécurité et de régulation, c’est aussi une évolution vers une exploitation plus large des données qui se dessine. Pour les utilisateurs, le choix devient plus clair : accepter une messagerie moins privée, ou migrer vers des alternatives comme WhatsApp — voire d’autres services — pour préserver la confidentialité de leurs échanges.