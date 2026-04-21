WhatsApp Plus : voilà à quoi servira cet abonnement payant
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta teste WhatsApp Plus, un abonnement payant à 2,49 euros par mois qui permet de changer les couleurs de l'interface, les icones et les sonneries de WhatsApp. Le gain fonctionnel le plus concret : la possibilité d'épingler 20 conversations au lieu de trois. Le test est en cours sur la version bêta Android dans quelques pays, avant un déploiement plus large sur iOS et Mac.
WhatsApp Plus est un abonnement mensuel qui donne accès à des options de personnalisation. Les abonnés peuvent choisir la couleur dominante de l'application parmi 18 teintes (violet, orange, vert et leurs variantes) qui remplacent le vert habituel dans toute l'interface. 14 icones d'application sont proposées, du pastel sobre aux designs avec effets scintillants ou dégradés. On peut aussi changer les sonneries et les tonalités de notification.
Côté fonctionnel, la différence la plus visible c'est le nombre de conversations épinglées qui passe de 3 à 20. C'est à peu près tout. Les messages, les appels, les statuts et le chiffrement de bout en bout restent gratuits et ne changent pas.
En Europe, l'abonnement est affiché à 2,49 euros par mois avec un mois d'essai gratuit. Dans d'autres régions, le prix descend beaucoup : environ 0,82 dollar au Pakistan, 1,50 dollar au Mexique. Le renouvellement est automatique chaque mois et il faut annuler manuellement si on veut arrêter. Pour l'instant, le test est limité à quelques pays sur la version bêta Android. L'arrivée sur iOS et Mac est prévue mais pas encore datée.
WhatsApp Plus arrive dans un contexte où Meta multiplie les offres payantes. Instagram propose déjà un abonnement de vérification, et Facebook a son offre Meta Verified. Le problème de Meta avec WhatsApp, c'est que l'application ne génère quasiment aucun revenu direct malgré ses 2 milliards d'utilisateurs. Pas de publicité dans les conversations, pas de marketplace intégrée. WhatsApp Plus est une première tentative de monétisation directe, même si les fonctionnalités proposées restent très cosmétiques.
Payer 2,49 euros par mois pour changer la couleur de WhatsApp en violet et épingler 17 conversations de plus, c'est quand même un peu léger. On est loin d'un vrai abonnement premium avec des fonctionnalités qui changent l'usage au quotidien. Mais bon, Meta sait que des millions de personnes paient déjà pour des thèmes sur d'autres applications, et à 2,49 euros le geste, ça peut vite rapporter gros sur 2 milliards d'utilisateurs. L'important, c'est que la messagerie de base reste gratuite.
Ce que propose WhatsApp Plus
WhatsApp Plus est un abonnement mensuel qui donne accès à des options de personnalisation. Les abonnés peuvent choisir la couleur dominante de l'application parmi 18 teintes (violet, orange, vert et leurs variantes) qui remplacent le vert habituel dans toute l'interface. 14 icones d'application sont proposées, du pastel sobre aux designs avec effets scintillants ou dégradés. On peut aussi changer les sonneries et les tonalités de notification.
Côté fonctionnel, la différence la plus visible c'est le nombre de conversations épinglées qui passe de 3 à 20. C'est à peu près tout. Les messages, les appels, les statuts et le chiffrement de bout en bout restent gratuits et ne changent pas.
Un prix variable selon les régions
En Europe, l'abonnement est affiché à 2,49 euros par mois avec un mois d'essai gratuit. Dans d'autres régions, le prix descend beaucoup : environ 0,82 dollar au Pakistan, 1,50 dollar au Mexique. Le renouvellement est automatique chaque mois et il faut annuler manuellement si on veut arrêter. Pour l'instant, le test est limité à quelques pays sur la version bêta Android. L'arrivée sur iOS et Mac est prévue mais pas encore datée.
Meta cherche de nouveaux revenus sur la messagerie
WhatsApp Plus arrive dans un contexte où Meta multiplie les offres payantes. Instagram propose déjà un abonnement de vérification, et Facebook a son offre Meta Verified. Le problème de Meta avec WhatsApp, c'est que l'application ne génère quasiment aucun revenu direct malgré ses 2 milliards d'utilisateurs. Pas de publicité dans les conversations, pas de marketplace intégrée. WhatsApp Plus est une première tentative de monétisation directe, même si les fonctionnalités proposées restent très cosmétiques.
On en dit quoi ?
Payer 2,49 euros par mois pour changer la couleur de WhatsApp en violet et épingler 17 conversations de plus, c'est quand même un peu léger. On est loin d'un vrai abonnement premium avec des fonctionnalités qui changent l'usage au quotidien. Mais bon, Meta sait que des millions de personnes paient déjà pour des thèmes sur d'autres applications, et à 2,49 euros le geste, ça peut vite rapporter gros sur 2 milliards d'utilisateurs. L'important, c'est que la messagerie de base reste gratuite.