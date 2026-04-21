WhatsApp Plus : voilà à quoi servira cet abonnement payant

On en dit quoi ?



Payer 2,49 euros par mois pour changer la couleur de WhatsApp en violet et épingler 17 conversations de plus, c'est quand même un peu léger. On est loin d'un vrai abonnement premium avec des fonctionnalités qui changent l'usage au quotidien. Mais bon, Meta sait que des millions de personnes paient déjà pour des thèmes sur d'autres applications, et à 2,49 euros le geste, ça peut vite rapporter gros sur 2 milliards d'utilisateurs. L'important, c'est que la messagerie de base reste gratuite.