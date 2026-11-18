W5000 : la Chine fait voler le premier avion-cargo sans pilote de 5 tonnes
Par Vincent Lautier - Publié le
La start-up chinoise Air White Whale vient de faire décoller le W5000, un avion-cargo entièrement autonome dont le nez n'a ni pare-brise ni poste de pilotage. L'engin doit emporter 5 tonnes de fret sur 2 600 km, et son constructeur promet de diviser par deux le coût du transport aérien de marchandises.
Samedi dernier, sur un petit aéroport de Mongolie-Intérieure, le W5000 a quitté le sol pour la première fois sans personne aux commandes. Il a filé sur 600 mètres de piste, est monté à mille mètres à 220 km/h, a enchaîné quatre virages inclinés puis s'est reposé au bout d'une petite demi-heure, pendant qu'une équipe au sol récupérait les données de vol par radio. Derrière l'appareil, on trouve Air White Whale, une jeune société née en 2021 d'anciens de Comac, d'Airbus Chine et de GE Aviation, installée à Changzhou et soutenue par de l'argent public. Le but du jour tenait en une ligne, vérifier que les moteurs, l'avionique et la liaison au sol tenaient la route. C'était le cas.
Tout, sur la fiche technique, a été pensé pour se passer d'humain. Le W5000 mesure près de 23 mètres de long pour autant d'envergure, embarque deux turbopropulseurs AEP100 conçus en Chine, pèse 10,8 tonnes au décollage et doit charger 5 tonnes de marchandises dans une soute de plus de 65 mètres cubes, soit deux conteneurs maritimes. Son constructeur annonce 2 600 km d'autonomie maximale et une vitesse de croisière qui grimpe jusqu'à 526 km/h, dans une cellule faite aux deux tiers de fibre de carbone et montée à partir de 220 000 pièces toutes produites localement. Pas de pare-brise, pas de sièges, pas de cabine pressurisée. Personne à bord, donc rien de tout ça.
L'argument qui fait mouche auprès des logisticiens, c'est le prix, un coût à la tonne-kilomètre réduit de plus de 60 % face à un cargo piloté du même gabarit, surtout grâce à l'absence de pilote et de tout ce qui va avec. Air White Whale dit avoir déjà récolté 835 lettres d'intention, du côté de transporteurs chinois mais aussi, visiblement, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite, et vise 120 appareils par an dans son usine de Changzhou. Le hic, c'est qu'aucune de ces commandes ne pèse lourd tant que l'aviation civile chinoise n'a pas délivré son certificat de navigabilité. On en est loin, et la mise en service commerciale n'arrivera pas avant fin 2027, avec déjà plus d'un an de retard.
Voir un cargo de cette taille voler seul et se poser proprement, c'est un vrai cap, et la Chine avance là où les Occidentaux en sont encore aux démonstrateurs. Après, prudence, parce que les chiffres de charge, d'autonomie et d'économies sortent tous du constructeur, sans aucun document indépendant pour les confirmer. 2 600 km avec 5 tonnes à bord ou 2 600 km à vide, ce n'est pas la même chanson, et personne n'a tranché. Le juge de paix, ce sera la certification, et c'est précisément la montagne que ces 835 promesses d'achat n'ont pas encore commencé à gravir.
Un premier vol sans personne à bord
Samedi dernier, sur un petit aéroport de Mongolie-Intérieure, le W5000 a quitté le sol pour la première fois sans personne aux commandes. Il a filé sur 600 mètres de piste, est monté à mille mètres à 220 km/h, a enchaîné quatre virages inclinés puis s'est reposé au bout d'une petite demi-heure, pendant qu'une équipe au sol récupérait les données de vol par radio. Derrière l'appareil, on trouve Air White Whale, une jeune société née en 2021 d'anciens de Comac, d'Airbus Chine et de GE Aviation, installée à Changzhou et soutenue par de l'argent public. Le but du jour tenait en une ligne, vérifier que les moteurs, l'avionique et la liaison au sol tenaient la route. C'était le cas.
Deux turbopropulseurs et pas de cockpit
Tout, sur la fiche technique, a été pensé pour se passer d'humain. Le W5000 mesure près de 23 mètres de long pour autant d'envergure, embarque deux turbopropulseurs AEP100 conçus en Chine, pèse 10,8 tonnes au décollage et doit charger 5 tonnes de marchandises dans une soute de plus de 65 mètres cubes, soit deux conteneurs maritimes. Son constructeur annonce 2 600 km d'autonomie maximale et une vitesse de croisière qui grimpe jusqu'à 526 km/h, dans une cellule faite aux deux tiers de fibre de carbone et montée à partir de 220 000 pièces toutes produites localement. Pas de pare-brise, pas de sièges, pas de cabine pressurisée. Personne à bord, donc rien de tout ça.
835 commandes, zéro certificat
L'argument qui fait mouche auprès des logisticiens, c'est le prix, un coût à la tonne-kilomètre réduit de plus de 60 % face à un cargo piloté du même gabarit, surtout grâce à l'absence de pilote et de tout ce qui va avec. Air White Whale dit avoir déjà récolté 835 lettres d'intention, du côté de transporteurs chinois mais aussi, visiblement, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite, et vise 120 appareils par an dans son usine de Changzhou. Le hic, c'est qu'aucune de ces commandes ne pèse lourd tant que l'aviation civile chinoise n'a pas délivré son certificat de navigabilité. On en est loin, et la mise en service commerciale n'arrivera pas avant fin 2027, avec déjà plus d'un an de retard.
On en dit quoi ?
Voir un cargo de cette taille voler seul et se poser proprement, c'est un vrai cap, et la Chine avance là où les Occidentaux en sont encore aux démonstrateurs. Après, prudence, parce que les chiffres de charge, d'autonomie et d'économies sortent tous du constructeur, sans aucun document indépendant pour les confirmer. 2 600 km avec 5 tonnes à bord ou 2 600 km à vide, ce n'est pas la même chanson, et personne n'a tranché. Le juge de paix, ce sera la certification, et c'est précisément la montagne que ces 835 promesses d'achat n'ont pas encore commencé à gravir.