On en dit quoi ?



Voir un cargo de cette taille voler seul et se poser proprement, c'est un vrai cap, et la Chine avance là où les Occidentaux en sont encore aux démonstrateurs. Après, prudence, parce que les chiffres de charge, d'autonomie et d'économies sortent tous du constructeur, sans aucun document indépendant pour les confirmer. 2 600 km avec 5 tonnes à bord ou 2 600 km à vide, ce n'est pas la même chanson, et personne n'a tranché. Le juge de paix, ce sera la certification, et c'est précisément la montagne que ces 835 promesses d'achat n'ont pas encore commencé à gravir.