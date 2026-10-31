Des « Mac mini » assemblés dans un petit atelier chinois, la vidéo qui intrigue les réseaux
Par Vincent Lautier - Publié le
Des piles de boîtiers argentés, des établis encombrés et des employés qui montent des Mac mini à la chaîne : cette séquence s'est répandue en quelques jours de Weibo jusqu'à X. Personne ne sait d'où elle sort, ni de quelle marque sont vraiment les machines qu'on y voit naître.
La vidéo montre une rangée d'ouvriers qui emboîtent des cartes, ferment des coques et emballent des machines reprenant le format carré du Mac mini, dans un local qui ressemble plus à une arrière-boutique qu'à une usine. Le compte Weibo BugOS, un collectif de blogueurs tech suivi en Chine, l'a relayée il y a quelques jours en avouant ne pas savoir de quelle marque sont ces
Le quartier s'est fait une spécialité des iPhone reconstruits à partir de pièces détachées et des machines dites « re-scellées », des ordinateurs d'occasion remis en état puis replacés sous film plastique pour être revendus comme neufs sur les places de marché chinoises. Plusieurs commentaires sous la vidéo évoquent justement ces appareils qui gardent parfois des traces d'utilisation une fois déballés. L'autre piste, c'est le clone, un mini PC quelconque glissé dans une copie du boîtier dessiné par Apple. Les deux industries existent, les deux tournent bien, et aucune des deux n'a quoi que ce soit à voir avec Cupertino.
Côté Apple justement, la production du Mac mini n'a rien d'artisanale. Les machines sont assemblées par Foxconn sur des lignes autrement plus industrielles, et une partie de la production va même devenir texane. Apple a confirmé il y a une dizaine de jours que l'assemblage destiné au marché américain démarrera d'ici la fin de l'année à Houston, sur un site maison qui sort déjà des serveurs dédiés à Apple Intelligence. On est donc très loin, pour le dire gentiment, des établis un peu encombrés de la séquence qui circule. D'autant plus que sur la vidéo complète qu'on vous montre ici, on voit bien que c'est surtout un PC très classique, avec des connecteurs habituels et de la RAM Crucial qui est monté.
Cette vidéo est surtout un bon rappel au moment de sortir la carte bleue. Un Mac mini neuf affiché bien sous le prix officiel sur une place de marché a parfois une histoire compliquée derrière son film plastique, et ce genre d'atelier montre à quoi elle peut ressembler. Si vous craquez pour le petit boîtier, passez par un vrai revendeur. Le contraste est quand même rigolo, Apple construit des usines à plusieurs milliards au Texas, alors qu'un atelier anonyme assemble ses « Mac mini » entre deux cartons, et c'est lui qui fait le buzz.
Une marque mystère
La vidéo montre une rangée d'ouvriers qui emboîtent des cartes, ferment des coques et emballent des machines reprenant le format carré du Mac mini, dans un local qui ressemble plus à une arrière-boutique qu'à une usine. Le compte Weibo BugOS, un collectif de blogueurs tech suivi en Chine, l'a relayée il y a quelques jours en avouant ne pas savoir de quelle marque sont ces
Mac mini, tout en jugeant le niveau de l'assemblage « vraiment moyen ». D'autres comptes la situent à Huaqiangbei, l'immense marché de l'électronique de Shenzhen, sans en apporter la moindre preuve. Chacun y voit du coup ce qu'il veut, une contrefaçon pure et simple ou un atelier de reconditionnement, quand certains plaisantent sur la pire usine Apple du monde.
Huaqiangbei, le suspect idéal
Le quartier s'est fait une spécialité des iPhone reconstruits à partir de pièces détachées et des machines dites « re-scellées », des ordinateurs d'occasion remis en état puis replacés sous film plastique pour être revendus comme neufs sur les places de marché chinoises. Plusieurs commentaires sous la vidéo évoquent justement ces appareils qui gardent parfois des traces d'utilisation une fois déballés. L'autre piste, c'est le clone, un mini PC quelconque glissé dans une copie du boîtier dessiné par Apple. Les deux industries existent, les deux tournent bien, et aucune des deux n'a quoi que ce soit à voir avec Cupertino.
Les vrais Mac mini viennent d'ailleurs
Côté Apple justement, la production du Mac mini n'a rien d'artisanale. Les machines sont assemblées par Foxconn sur des lignes autrement plus industrielles, et une partie de la production va même devenir texane. Apple a confirmé il y a une dizaine de jours que l'assemblage destiné au marché américain démarrera d'ici la fin de l'année à Houston, sur un site maison qui sort déjà des serveurs dédiés à Apple Intelligence. On est donc très loin, pour le dire gentiment, des établis un peu encombrés de la séquence qui circule. D'autant plus que sur la vidéo complète qu'on vous montre ici, on voit bien que c'est surtout un PC très classique, avec des connecteurs habituels et de la RAM Crucial qui est monté.
On en dit quoi ?
Cette vidéo est surtout un bon rappel au moment de sortir la carte bleue. Un Mac mini neuf affiché bien sous le prix officiel sur une place de marché a parfois une histoire compliquée derrière son film plastique, et ce genre d'atelier montre à quoi elle peut ressembler. Si vous craquez pour le petit boîtier, passez par un vrai revendeur. Le contraste est quand même rigolo, Apple construit des usines à plusieurs milliards au Texas, alors qu'un atelier anonyme assemble ses « Mac mini » entre deux cartons, et c'est lui qui fait le buzz.