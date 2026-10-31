Des « Mac mini » assemblés dans un petit atelier chinois, la vidéo qui intrigue les réseaux

On en dit quoi ?



Cette vidéo est surtout un bon rappel au moment de sortir la carte bleue. Un Mac mini neuf affiché bien sous le prix officiel sur une place de marché a parfois une histoire compliquée derrière son film plastique, et ce genre d'atelier montre à quoi elle peut ressembler. Si vous craquez pour le petit boîtier, passez par un vrai revendeur. Le contraste est quand même rigolo, Apple construit des usines à plusieurs milliards au Texas, alors qu'un atelier anonyme assemble ses « Mac mini » entre deux cartons, et c'est lui qui fait le buzz.