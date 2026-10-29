Chine : la bulle de l'IA explose, 480 milliards de dollars partis en fumée

On en dit quoi ?



Alors certes, les marchés américains ne sont pas dans le même délire. Mais quand même : neuf géants de la tech US traînent aujourd'hui plus de dette que les subprimes à leur pic de 2007, et le FMI s'inquiétait justement mi-octobre des montages à crédit qui font tourner toute l'IA américaine. Classer cette purge au rayon des bizarreries chinoises serait donc aller un peu vite. Wang Zhuo, un gérant de Shanghai, a sa formule pour ça : Toutes les bulles finissent par éclater.