Uber : la Toyota règne partout, sauf à Marseille déjà passée à l'électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Mondial de l'Auto ouvre ses portes lundi à Paris, et Uber en profite pour dévoiler le garage de ses chauffeurs français. Des dizaines de milliers de véhicules actifs sur l'application ont été passés au crible sur 2025 et 2026. Le verdict ne surprend pas vraiment, mais il réserve de jolies curiosités du côté de Lyon, de Marseille et de Nice.
Commençons par le chiffre qui tue le match : 48,3 % du parc actif en 2026 roule en Toyota. Ça fait près d'une voiture sur deux. Le trio hybride Auris, C-HR et Corolla trimballe des clients du matin au soir dans toutes les grandes villes de France, et ce n'est pas un hasard, parce qu'une hybride japonaise qui consomme peu en ville, qui ne casse jamais et qui se revend sans mal, pour quelqu'un dont la voiture est l'outil de travail, ça ressemble à une évidence comptable. Tesla suit avec 10,6 % du parc, loin devant Mercedes-Benz, Kia et Hyundai qui ferment le top 5.
Le Model Y est la voiture 100 % électrique la plus utilisée du réseau, devant le Model 3. La troisième place revient à la BYD Seal, et voir une berline chinoise se glisser sur ce podium aurait fait glousser pas mal de monde il y a trois ans. Uber décrit aussi un étage au-dessus, celui du service Premium, où les Mercedes Classe E et les Lexus ES font la loi, avec une nouvelle ES attendue en fin d'année, et où traînent même quelques Porsche ou limousines 100 % électriques pour les clients qui veulent arriver à destination avec un peu plus de panache.
Les écarts entre les villes sont d'ailleurs ce qu'il y a de plus rigolo dans cette étude. Toyota et ses hybrides tiennent toujours Paris et Lille, alors que Lyon vient de faire tomber la statistique : le Model Y y prend la tête pour la première fois en 2026. Marseille va plus loin, avec des Model Y et Model 3 qui pèsent à elles seules près de 20 % du parc actif local. Restait Nice. Là-bas, le Model Y partage l'affiche avec la Mercedes Classe V, le gros van des transferts aéroport, et on vous laisse deviner la clientèle.
Un chauffeur qui enchaîne les courses dix heures par jour ne choisit pas sa voiture au doigt mouillé. Il la choisit sur une facture d'entretien. Si l'hybride Toyota écrase encore tout le monde, c'est qu'elle coûte moins cher à faire rouler toute la journée, et ce classement vaut du coup tous les comparatifs du monde. La vraie info se niche quand même dans les villes, avec un axe Lyon-Marseille-Nice qui bascule vers l'électrique bien plus vite que la capitale, toujours accrochée à ses Auris fatiguées, et une BYD sur le podium qui rappelle au passage que Tesla n'est plus toute seule.
Toyota loin devant
Commençons par le chiffre qui tue le match : 48,3 % du parc actif en 2026 roule en Toyota. Ça fait près d'une voiture sur deux. Le trio hybride Auris, C-HR et Corolla trimballe des clients du matin au soir dans toutes les grandes villes de France, et ce n'est pas un hasard, parce qu'une hybride japonaise qui consomme peu en ville, qui ne casse jamais et qui se revend sans mal, pour quelqu'un dont la voiture est l'outil de travail, ça ressemble à une évidence comptable. Tesla suit avec 10,6 % du parc, loin devant Mercedes-Benz, Kia et Hyundai qui ferment le top 5.
Côté électrique
Le Model Y est la voiture 100 % électrique la plus utilisée du réseau, devant le Model 3. La troisième place revient à la BYD Seal, et voir une berline chinoise se glisser sur ce podium aurait fait glousser pas mal de monde il y a trois ans. Uber décrit aussi un étage au-dessus, celui du service Premium, où les Mercedes Classe E et les Lexus ES font la loi, avec une nouvelle ES attendue en fin d'année, et où traînent même quelques Porsche ou limousines 100 % électriques pour les clients qui veulent arriver à destination avec un peu plus de panache.
Paris hybride, Marseille électrique
Les écarts entre les villes sont d'ailleurs ce qu'il y a de plus rigolo dans cette étude. Toyota et ses hybrides tiennent toujours Paris et Lille, alors que Lyon vient de faire tomber la statistique : le Model Y y prend la tête pour la première fois en 2026. Marseille va plus loin, avec des Model Y et Model 3 qui pèsent à elles seules près de 20 % du parc actif local. Restait Nice. Là-bas, le Model Y partage l'affiche avec la Mercedes Classe V, le gros van des transferts aéroport, et on vous laisse deviner la clientèle.
On en dit quoi ?
Un chauffeur qui enchaîne les courses dix heures par jour ne choisit pas sa voiture au doigt mouillé. Il la choisit sur une facture d'entretien. Si l'hybride Toyota écrase encore tout le monde, c'est qu'elle coûte moins cher à faire rouler toute la journée, et ce classement vaut du coup tous les comparatifs du monde. La vraie info se niche quand même dans les villes, avec un axe Lyon-Marseille-Nice qui bascule vers l'électrique bien plus vite que la capitale, toujours accrochée à ses Auris fatiguées, et une BYD sur le podium qui rappelle au passage que Tesla n'est plus toute seule.