Uber : la Toyota règne partout, sauf à Marseille déjà passée à l'électrique

On en dit quoi ?



Un chauffeur qui enchaîne les courses dix heures par jour ne choisit pas sa voiture au doigt mouillé. Il la choisit sur une facture d'entretien. Si l'hybride Toyota écrase encore tout le monde, c'est qu'elle coûte moins cher à faire rouler toute la journée, et ce classement vaut du coup tous les comparatifs du monde. La vraie info se niche quand même dans les villes, avec un axe Lyon-Marseille-Nice qui bascule vers l'électrique bien plus vite que la capitale, toujours accrochée à ses Auris fatiguées, et une BYD sur le podium qui rappelle au passage que Tesla n'est plus toute seule.