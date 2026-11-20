Panne Microsoft 365 : les excuses sont là
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous le savez, Microsoft a détaillé l'origine de la panne qui a privé la planète d'Outlook, de Teams et de Copilot pendant près d'une journée le 12 novembre. Satya Nadella se dit
Tout part d'une mise à jour déployée en juillet sur les passerelles de Microsoft 365, avec un défaut de contention de verrous, autrement dit des processus qui se disputent la même ressource sans jamais se la céder. Le bug est resté invisible pendant quatre mois, parce que les environnements de test de Microsoft tournent sur des machines moins puissantes que les serveurs de production, et le problème ne se déclenchait que sur le matériel récent. Le 12 novembre, une bascule du trafic de Teams vers Exchange Online, combinée à l'indisponibilité de 14 % des serveurs depuis la veille, a tout fait dérailler. En moins de deux heures, 80 % des passerelles réseau étaient gelées. Et comme le code fautif était trop ancien pour être simplement annulé, les ingénieurs ont dû écrire un nouveau correctif et le déployer lot par lot, d'où une coupure de près de 24 heures.
Six jours plus tard, devant des dirigeants réunis à New York, Satya Nadella s'est dit
La Document Foundation, qui édite LibreOffice, a publié de son côté un questionnaire au vitriol adressé aux gouvernements. Pendant la panne, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux sont repassés au papier et au téléphone. La fondation demande donc si des plans de secours écrits et testés existent pour le mail, les agendas et l'authentification, combien d'argent public est parti en licences Microsoft sur les cinq dernières années, et si les contrats prévoient la moindre indemnisation en cas de coupure. Elle en a d'ailleurs profité pour enregistrer plus de 1 000 dons en une seule journée, un record pour elle.
Les excuses sont là, et l'explication technique est inhabituellement détaillée pour Microsoft. Mais des États entiers, des hôpitaux et des mairies dépendent d'un seul fournisseur pour ouvrir un simple e-mail, par chez nous comme ailleurs, et c'est ça le vrai sujet. La question de LibreOffice est gênante justement parce que personne n'a de réponse à y apporter. Et la solution que Microsoft propose à ses clients échaudés reste... encore plus de Microsoft.
extrêmement désolé, alors que la fondation derrière LibreOffice pose une question qui fâche : pourquoi les gouvernements n'avaient-ils aucun plan de secours ?
Un bug qui dormait depuis juillet
Tout part d'une mise à jour déployée en juillet sur les passerelles de Microsoft 365, avec un défaut de contention de verrous, autrement dit des processus qui se disputent la même ressource sans jamais se la céder. Le bug est resté invisible pendant quatre mois, parce que les environnements de test de Microsoft tournent sur des machines moins puissantes que les serveurs de production, et le problème ne se déclenchait que sur le matériel récent. Le 12 novembre, une bascule du trafic de Teams vers Exchange Online, combinée à l'indisponibilité de 14 % des serveurs depuis la veille, a tout fait dérailler. En moins de deux heures, 80 % des passerelles réseau étaient gelées. Et comme le code fautif était trop ancien pour être simplement annulé, les ingénieurs ont dû écrire un nouveau correctif et le déployer lot par lot, d'où une coupure de près de 24 heures.
Nadella s'excuse, puis repart vendre du cloud
Six jours plus tard, devant des dirigeants réunis à New York, Satya Nadella s'est dit
extrêmement désolé, avant d'évoquer sur CNBC une
tempête parfaite. Le patron de Microsoft a surtout reconnu un vrai trou dans l'architecture : il n'existait aucune cloison pour contenir l'incident localement, et la cascade s'est donc propagée aux machines saines. Des réformes sont promises, sans calendrier ni budget. Et la même semaine, à la conférence Ignite, Microsoft expliquait aux entreprises qu'il fallait confier encore plus de choses à Microsoft 365 et à Copilot.
LibreOffice demande des comptes
La Document Foundation, qui édite LibreOffice, a publié de son côté un questionnaire au vitriol adressé aux gouvernements. Pendant la panne, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux sont repassés au papier et au téléphone. La fondation demande donc si des plans de secours écrits et testés existent pour le mail, les agendas et l'authentification, combien d'argent public est parti en licences Microsoft sur les cinq dernières années, et si les contrats prévoient la moindre indemnisation en cas de coupure. Elle en a d'ailleurs profité pour enregistrer plus de 1 000 dons en une seule journée, un record pour elle.
On en dit quoi ?
Les excuses sont là, et l'explication technique est inhabituellement détaillée pour Microsoft. Mais des États entiers, des hôpitaux et des mairies dépendent d'un seul fournisseur pour ouvrir un simple e-mail, par chez nous comme ailleurs, et c'est ça le vrai sujet. La question de LibreOffice est gênante justement parce que personne n'a de réponse à y apporter. Et la solution que Microsoft propose à ses clients échaudés reste... encore plus de Microsoft.