On en dit quoi ?



Les excuses sont là, et l'explication technique est inhabituellement détaillée pour Microsoft. Mais des États entiers, des hôpitaux et des mairies dépendent d'un seul fournisseur pour ouvrir un simple e-mail, par chez nous comme ailleurs, et c'est ça le vrai sujet. La question de LibreOffice est gênante justement parce que personne n'a de réponse à y apporter. Et la solution que Microsoft propose à ses clients échaudés reste... encore plus de Microsoft.