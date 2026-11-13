Panne Microsoft 365 : Outlook et Teams KO pendant plus de douze heures

On en dit quoi ?



Douze heures de panne sur la messagerie d'une bonne partie des entreprises de la planète, ça dépasse le simple pépin technique. Microsoft a concentré l'email, les réunions, les fichiers et la sécurité de ses clients au même endroit, et quand cet endroit tombe, il ne reste hélas que le fax. La communication du groupe n'a pas aidé, avec des explications qui ont changé plusieurs fois dans la nuit et des correctifs contredits par les faits. Le service va revenir, les excuses sont déjà là, mais la question de la dépendance à un fournisseur unique va se poser dans pas mal de services informatiques ce week-end.