Panne Microsoft 365 : Outlook et Teams KO pendant plus de douze heures
Par Vincent Lautier - Publié le
Jeudi soir, vers 19h chez nous, Outlook a cessé de répondre. Puis Teams, OneDrive et une quinzaine d'autres services Microsoft 365 ont suivi, et chaque correctif annoncé par Microsoft s'est effondré dans la foulée. Vendredi matin, la panne courait toujours. L'entreprise écarte la piste de la cyberattaque, mais ne sait toujours pas vraiment d'où vient le problème.
Le point de départ se situe jeudi 12 novembre en fin d'après-midi, quand des serveurs de Microsoft se sont mis à échouer en série à leurs contrôles de santé automatiques, avant de se retirer d'eux-mêmes du service. La liste des victimes s'est ensuite allongée d'heure en heure. Exchange Online d'abord, puis Teams, SharePoint, OneDrive, Copilot, Intune, et même la console d'administration qui sert justement aux informaticiens à diagnostiquer ce genre d'incident. Beaucoup d'administrateurs se sont retrouvés aveugles, incapables d'ouvrir la page d'état de Microsoft pour comprendre ce qui arrivait à leur messagerie. Les particuliers n'ont pas été épargnés, Outlook.com était touché lui aussi.
Côté explication, Microsoft avance qu'un processus central des serveurs concernés se retrouve saturé, au point que les machines cessent de répondre les unes après les autres. La firme évoque aussi un afflux inhabituel de trafic entre ses services de routage et ses serveurs, sans réussir à dire d'où il vient. Le plus gênant est ailleurs. Les machines virtuelles ajoutées pendant la nuit pour absorber la charge sont restées bloquées
Les dégâts se mesurent surtout à l'est. L'Australie attaquait son vendredi en pleine panne, et des entreprises entières ont perdu leur journée, au point que certains parlent là-bas d'un long week-end offert par Microsoft. Au Japon, des employés ont carrément ressorti le fax pour travailler vendredi matin, raconte le Japan Times. Par chez nous, la matinée a été plus supportable, et Microsoft annonçait vers 9h30 des mesures d'optimisation du trafic qui commençaient à porter leurs fruits, sans oser promettre une heure de retour à la normale. Charles Lamanna, l'un des vice-présidents du groupe, a présenté ses regrets et assuré qu'aucune activité malveillante n'était en cause.
Douze heures de panne sur la messagerie d'une bonne partie des entreprises de la planète, ça dépasse le simple pépin technique. Microsoft a concentré l'email, les réunions, les fichiers et la sécurité de ses clients au même endroit, et quand cet endroit tombe, il ne reste hélas que le fax. La communication du groupe n'a pas aidé, avec des explications qui ont changé plusieurs fois dans la nuit et des correctifs contredits par les faits. Le service va revenir, les excuses sont déjà là, mais la question de la dépendance à un fournisseur unique va se poser dans pas mal de services informatiques ce week-end.
Tout est tombé en même temps
Le point de départ se situe jeudi 12 novembre en fin d'après-midi, quand des serveurs de Microsoft se sont mis à échouer en série à leurs contrôles de santé automatiques, avant de se retirer d'eux-mêmes du service. La liste des victimes s'est ensuite allongée d'heure en heure. Exchange Online d'abord, puis Teams, SharePoint, OneDrive, Copilot, Intune, et même la console d'administration qui sert justement aux informaticiens à diagnostiquer ce genre d'incident. Beaucoup d'administrateurs se sont retrouvés aveugles, incapables d'ouvrir la page d'état de Microsoft pour comprendre ce qui arrivait à leur messagerie. Les particuliers n'ont pas été épargnés, Outlook.com était touché lui aussi.
C'est le correctif qui ne tient pas
Côté explication, Microsoft avance qu'un processus central des serveurs concernés se retrouve saturé, au point que les machines cessent de répondre les unes après les autres. La firme évoque aussi un afflux inhabituel de trafic entre ses services de routage et ses serveurs, sans réussir à dire d'où il vient. Le plus gênant est ailleurs. Les machines virtuelles ajoutées pendant la nuit pour absorber la charge sont restées bloquées
dans un mauvais état, selon les propres mots de l'entreprise, et les serveurs péniblement remis en ligne retombaient dès que le trafic revenait. Microsoft a fini par admettre que ses actions
n'ont pas apporté le soulagement attendu, une formule qu'on ne lit pas souvent chez un géant du cloud.
Le Japon repasse au fax
Les dégâts se mesurent surtout à l'est. L'Australie attaquait son vendredi en pleine panne, et des entreprises entières ont perdu leur journée, au point que certains parlent là-bas d'un long week-end offert par Microsoft. Au Japon, des employés ont carrément ressorti le fax pour travailler vendredi matin, raconte le Japan Times. Par chez nous, la matinée a été plus supportable, et Microsoft annonçait vers 9h30 des mesures d'optimisation du trafic qui commençaient à porter leurs fruits, sans oser promettre une heure de retour à la normale. Charles Lamanna, l'un des vice-présidents du groupe, a présenté ses regrets et assuré qu'aucune activité malveillante n'était en cause.
On en dit quoi ?
Douze heures de panne sur la messagerie d'une bonne partie des entreprises de la planète, ça dépasse le simple pépin technique. Microsoft a concentré l'email, les réunions, les fichiers et la sécurité de ses clients au même endroit, et quand cet endroit tombe, il ne reste hélas que le fax. La communication du groupe n'a pas aidé, avec des explications qui ont changé plusieurs fois dans la nuit et des correctifs contredits par les faits. Le service va revenir, les excuses sont déjà là, mais la question de la dépendance à un fournisseur unique va se poser dans pas mal de services informatiques ce week-end.