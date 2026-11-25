Huawei reconnu coupable de 10 chefs d’accusation sur 12

Des secrets industriels dérobés à plusieurs entreprises américaines

Une affaire judiciaire qui remonte à 2018

Qu’en penser ? Huawei, Nvidia et la guerre des semi-conducteurs



Cette condamnation intervient dans un contexte de fortes tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de l’intelligence artificielle. Malgré les restrictions américaines, Huawei développe ses propres processeurs IA, dont les puces Ascend, qui constituent une alternative aux solutions de Nvidia. Parallèlement, plusieurs enquêtes américaines portent sur des réseaux soupçonnés de contourner les sanctions pour acheminer des équipements Nvidia vers la Chine. Paradoxalement, les restrictions imposées par Washington pourraient ainsi accélérer l’autonomie technologique chinoise et favoriser l’émergence de concurrents locaux face à Nvidia.

Le mardi 24 novembre 2026, un jury fédéral de Brooklyn, à New York, a reconnu Huawei et trois de ses filiales. Le procès, qui aura duré près de trois mois, portait notamment sur des faits de fraude bancaire, de blanchiment d’argent, de violation des sanctions américaines contre l’Iran et de vol de secrets commerciaux., dont celle de, une infraction généralement utilisée dans les affaires de criminalité organisée. Les procureurs tentaient ainsi de démontrer que Huawei avait fonctionné comme une véritable entreprise criminelle pendant plusieurs décennies.Le constructeur estime notamment que les accusations reposent sur des incidents isolés, artificiellement regroupés pour démontrer l’existence d’une stratégie frauduleuse.L’un des principaux volets du dossier concerne le vol de technologies appartenant à plusieurs entreprises américaines. Selon le ⁠ministère américain de la Justice,, récupéré des informations confidentielles concernant les antennes deet obtenu des données techniques appartenant à. Un employé de Huawei aurait dérobé une pièce de Tappy, un robot utilisé pour tester la réactivité des écrans tactiles, après avoir photographié et transmis plusieurs éléments techniques à ses collègues en Chine.Les autorités américaines reprochaient également au groupe d’, tout en trompant plusieurs banques internationales sur la nature de leurs relations commerciales. Ces déclarations auraient permis à Huawei de continuer à accéder au système bancaire américain malgré les sanctions visant Téhéran.Cette condamnation constitue l’aboutissement d’une procédure engagée en 2018, notamment marquée par l’, directrice financière de Huawei et fille du fondateur du groupe. Accusée d’avoir trompé la banque HSBC sur les activités iraniennes de Huawei, elle avait finalement été autorisée à rentrer en Chine en 2021 après un accord avec la justice américaine. Les poursuites engagées contre elle avaient ensuite été abandonnées.En 2019,, limitant considérablement son accès aux technologies américaines. Les sanctions financières liées au verdict du 24 novembre ne sont pas encore déterminées. Une audience est prévue le 14 septembre 2027.