Huawei reconnu coupable de fraude bancaire et vol de secrets industriels aux USA
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années de procédure, Huawei vient d’être reconnu coupable par la justice américaine de fraude bancaire, de violation des sanctions contre l’Iran et de complot visant à voler des secrets industriels. Le géant chinois des télécommunications, qui conteste en bloc les accusations, entend faire appel. Cette condamnation intervient dans un contexte de tensions technologiques persistantes entre Washington et Pékin.
Le mardi 24 novembre 2026, un jury fédéral de Brooklyn, à New York, a reconnu Huawei et trois de ses filiales coupables de 10 des 12 chefs d’accusation retenus contre eux. Le procès, qui aura duré près de trois mois, portait notamment sur des faits de fraude bancaire, de blanchiment d’argent, de violation des sanctions américaines contre l’Iran et de vol de secrets commerciaux.
Le groupe chinois a toutefois été acquitté de deux accusations, dont celle de racketeering conspiracy, une infraction généralement utilisée dans les affaires de criminalité organisée. Les procureurs tentaient ainsi de démontrer que Huawei avait fonctionné comme une véritable entreprise criminelle pendant plusieurs décennies.
Huawei conteste avec véhémence les conclusions du jury et a annoncé son intention de faire appel. Le constructeur estime notamment que les accusations reposent sur des incidents isolés, artificiellement regroupés pour démontrer l’existence d’une stratégie frauduleuse.
L’un des principaux volets du dossier concerne le vol de technologies appartenant à plusieurs entreprises américaines. Selon le ministère américain de la Justice, Huawei aurait notamment copié du code source utilisé dans les routeurs de Cisco, récupéré des informations confidentielles concernant les antennes de Quintel et obtenu des données techniques appartenant à CNEX.
L’affaire concerne également T-Mobile. Un employé de Huawei aurait dérobé une pièce de Tappy, un robot utilisé pour tester la réactivité des écrans tactiles, après avoir photographié et transmis plusieurs éléments techniques à ses collègues en Chine.
Les autorités américaines reprochaient également au groupe d’avoir dissimulé ses activités en Iran derrière une société baptisée Skycom, tout en trompant plusieurs banques internationales sur la nature de leurs relations commerciales. Ces déclarations auraient permis à Huawei de continuer à accéder au système bancaire américain malgré les sanctions visant Téhéran.
Cette condamnation constitue l’aboutissement d’une procédure engagée en 2018, notamment marquée par l’arrestation au Canada de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur du groupe. Accusée d’avoir trompé la banque HSBC sur les activités iraniennes de Huawei, elle avait finalement été autorisée à rentrer en Chine en 2021 après un accord avec la justice américaine. Les poursuites engagées contre elle avaient ensuite été abandonnées.
En 2019, Washington avait également placé Huawei sur une liste noire commerciale, limitant considérablement son accès aux technologies américaines. Les sanctions financières liées au verdict du 24 novembre ne sont pas encore déterminées. Une audience est prévue le 14 septembre 2027.
Cette condamnation intervient dans un contexte de fortes tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de l’intelligence artificielle. Malgré les restrictions américaines, Huawei développe ses propres processeurs IA, dont les puces Ascend, qui constituent une alternative aux solutions de Nvidia. Parallèlement, plusieurs enquêtes américaines portent sur des réseaux soupçonnés de contourner les sanctions pour acheminer des équipements Nvidia vers la Chine. Paradoxalement, les restrictions imposées par Washington pourraient ainsi accélérer l’autonomie technologique chinoise et favoriser l’émergence de concurrents locaux face à Nvidia.
Huawei reconnu coupable de 10 chefs d’accusation sur 12
Le mardi 24 novembre 2026, un jury fédéral de Brooklyn, à New York, a reconnu Huawei et trois de ses filiales coupables de 10 des 12 chefs d’accusation retenus contre eux. Le procès, qui aura duré près de trois mois, portait notamment sur des faits de fraude bancaire, de blanchiment d’argent, de violation des sanctions américaines contre l’Iran et de vol de secrets commerciaux.
Le groupe chinois a toutefois été acquitté de deux accusations, dont celle de racketeering conspiracy, une infraction généralement utilisée dans les affaires de criminalité organisée. Les procureurs tentaient ainsi de démontrer que Huawei avait fonctionné comme une véritable entreprise criminelle pendant plusieurs décennies.
Huawei conteste avec véhémence les conclusions du jury et a annoncé son intention de faire appel. Le constructeur estime notamment que les accusations reposent sur des incidents isolés, artificiellement regroupés pour démontrer l’existence d’une stratégie frauduleuse.
Des secrets industriels dérobés à plusieurs entreprises américaines
L’un des principaux volets du dossier concerne le vol de technologies appartenant à plusieurs entreprises américaines. Selon le ministère américain de la Justice, Huawei aurait notamment copié du code source utilisé dans les routeurs de Cisco, récupéré des informations confidentielles concernant les antennes de Quintel et obtenu des données techniques appartenant à CNEX.
L’affaire concerne également T-Mobile. Un employé de Huawei aurait dérobé une pièce de Tappy, un robot utilisé pour tester la réactivité des écrans tactiles, après avoir photographié et transmis plusieurs éléments techniques à ses collègues en Chine.
Les autorités américaines reprochaient également au groupe d’avoir dissimulé ses activités en Iran derrière une société baptisée Skycom, tout en trompant plusieurs banques internationales sur la nature de leurs relations commerciales. Ces déclarations auraient permis à Huawei de continuer à accéder au système bancaire américain malgré les sanctions visant Téhéran.
Une affaire judiciaire qui remonte à 2018
Cette condamnation constitue l’aboutissement d’une procédure engagée en 2018, notamment marquée par l’arrestation au Canada de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur du groupe. Accusée d’avoir trompé la banque HSBC sur les activités iraniennes de Huawei, elle avait finalement été autorisée à rentrer en Chine en 2021 après un accord avec la justice américaine. Les poursuites engagées contre elle avaient ensuite été abandonnées.
En 2019, Washington avait également placé Huawei sur une liste noire commerciale, limitant considérablement son accès aux technologies américaines. Les sanctions financières liées au verdict du 24 novembre ne sont pas encore déterminées. Une audience est prévue le 14 septembre 2027.
Qu’en penser ? Huawei, Nvidia et la guerre des semi-conducteurs
Cette condamnation intervient dans un contexte de fortes tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de l’intelligence artificielle. Malgré les restrictions américaines, Huawei développe ses propres processeurs IA, dont les puces Ascend, qui constituent une alternative aux solutions de Nvidia. Parallèlement, plusieurs enquêtes américaines portent sur des réseaux soupçonnés de contourner les sanctions pour acheminer des équipements Nvidia vers la Chine. Paradoxalement, les restrictions imposées par Washington pourraient ainsi accélérer l’autonomie technologique chinoise et favoriser l’émergence de concurrents locaux face à Nvidia.