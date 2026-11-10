Huawei lance un PC de bureau 100 % chinois, sans Intel ni Windows
Par Vincent Lautier - Publié le
Huawei a présenté le Qingyun HM650, un ordinateur de bureau dont la totalité des composants sortirait d'usines chinoises. Pas de processeur Intel, pas de Windows, mais une puce Kirin X90 maison et HarmonyOS en version entreprise. Cette machine cible les administrations et les entreprises chinoises, sommées par Pékin d'abandonner leurs PC américains.
Le HM650 a été officialisé le 5 novembre lors d'un sommet HarmonyOS organisé à Wuhan, après une première apparition à la conférence Huawei Connect de septembre. À l'intérieur, on trouve un Kirin X90 avec 10 coeurs et 20 threads cadencés à 2,3 GHz, épaulé par une puce graphique Maleoon 910, maison elle aussi. Le système d'exploitation est une version entreprise de HarmonyOS, le logiciel que Huawei a développé pour se passer d'Android et qu'il installe sur à peu près tout ce qu'il fabrique. Le clavier embarque même une touche dédiée à Celia, l'assistant IA de la marque, et deux déclinaisons sont prévues, le HM650 pour les entreprises et le HM650G pour les administrations.
Cette machine ne se trouvera pas en rayon. Huawei n'a annoncé aucun prix public, et le HM650 cible d'abord la commande publique, puisque Pékin a ordonné à toutes ses administrations de remplacer leurs machines Windows et Intel par des solutions locales. Une première agence d'État aurait déjà signé pour 600 exemplaires. Huawei met surtout en avant une certification inédite, le HM650 serait le premier ordinateur de bureau du pays labellisé 100 % domestique, autrement dit assemblé uniquement à partir de composants fabriqués en Chine. Une arrivée en France n'est pas au programme, et ce n'est de toute façon pas l'objectif.
Fabriqué en Chine ne veut pas dire conçu en Chine. Beaucoup d'industriels étrangers font tourner des usines sur place, et rien ne dit que chaque pièce du HM650 sort aussi de bureaux d'études chinois. Les performances avancées par Huawei n'ont pas été vérifiées de façon indépendante, et un 10 coeurs à 2,3 GHz ne va pas inquiéter les dernières puces d'Intel ou d'AMD. Le vrai problème des Américains est ailleurs. La Chine achète des ordinateurs par millions pour ses administrations, et chaque bureau qui bascule sur ce genre de machine est un client perdu pour Intel, AMD et Qualcomm, à un moment où le marché du PC souffre déjà de la flambée des prix de la mémoire.
Les sanctions américaines devaient mettre Huawei à genoux, elles ont surtout accouché d'un concurrent complet, qui a ses puces et son système, et qui vend même son propre PC de bureau. On peut sourire devant la fiche technique, qui date un peu face à un Mac mini ou au moindre portable récent, mais ce n'est pas le sujet. Ce HM650 est un objet politique avant d'être un ordinateur, et il dit à Washington que les commandes publiques chinoises sont perdues pour de bon. Pour Intel, qui traverse déjà une période compliquée, c'est quand même une très mauvaise nouvelle de plus.
Une puce Kirin et HarmonyOS
Le HM650 a été officialisé le 5 novembre lors d'un sommet HarmonyOS organisé à Wuhan, après une première apparition à la conférence Huawei Connect de septembre. À l'intérieur, on trouve un Kirin X90 avec 10 coeurs et 20 threads cadencés à 2,3 GHz, épaulé par une puce graphique Maleoon 910, maison elle aussi. Le système d'exploitation est une version entreprise de HarmonyOS, le logiciel que Huawei a développé pour se passer d'Android et qu'il installe sur à peu près tout ce qu'il fabrique. Le clavier embarque même une touche dédiée à Celia, l'assistant IA de la marque, et deux déclinaisons sont prévues, le HM650 pour les entreprises et le HM650G pour les administrations.
C'est Pékin qui passe commande
Cette machine ne se trouvera pas en rayon. Huawei n'a annoncé aucun prix public, et le HM650 cible d'abord la commande publique, puisque Pékin a ordonné à toutes ses administrations de remplacer leurs machines Windows et Intel par des solutions locales. Une première agence d'État aurait déjà signé pour 600 exemplaires. Huawei met surtout en avant une certification inédite, le HM650 serait le premier ordinateur de bureau du pays labellisé 100 % domestique, autrement dit assemblé uniquement à partir de composants fabriqués en Chine. Une arrivée en France n'est pas au programme, et ce n'est de toute façon pas l'objectif.
Mais 100 % chinois, vraiment ?
Fabriqué en Chine ne veut pas dire conçu en Chine. Beaucoup d'industriels étrangers font tourner des usines sur place, et rien ne dit que chaque pièce du HM650 sort aussi de bureaux d'études chinois. Les performances avancées par Huawei n'ont pas été vérifiées de façon indépendante, et un 10 coeurs à 2,3 GHz ne va pas inquiéter les dernières puces d'Intel ou d'AMD. Le vrai problème des Américains est ailleurs. La Chine achète des ordinateurs par millions pour ses administrations, et chaque bureau qui bascule sur ce genre de machine est un client perdu pour Intel, AMD et Qualcomm, à un moment où le marché du PC souffre déjà de la flambée des prix de la mémoire.
On en dit quoi ?
Les sanctions américaines devaient mettre Huawei à genoux, elles ont surtout accouché d'un concurrent complet, qui a ses puces et son système, et qui vend même son propre PC de bureau. On peut sourire devant la fiche technique, qui date un peu face à un Mac mini ou au moindre portable récent, mais ce n'est pas le sujet. Ce HM650 est un objet politique avant d'être un ordinateur, et il dit à Washington que les commandes publiques chinoises sont perdues pour de bon. Pour Intel, qui traverse déjà une période compliquée, c'est quand même une très mauvaise nouvelle de plus.