Huawei lance un PC de bureau 100 % chinois, sans Intel ni Windows

On en dit quoi ?



Les sanctions américaines devaient mettre Huawei à genoux, elles ont surtout accouché d'un concurrent complet, qui a ses puces et son système, et qui vend même son propre PC de bureau. On peut sourire devant la fiche technique, qui date un peu face à un Mac mini ou au moindre portable récent, mais ce n'est pas le sujet. Ce HM650 est un objet politique avant d'être un ordinateur, et il dit à Washington que les commandes publiques chinoises sont perdues pour de bon. Pour Intel, qui traverse déjà une période compliquée, c'est quand même une très mauvaise nouvelle de plus.