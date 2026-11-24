Jensen Huang de retour à la tête de Nvidia : le point sur 24 heures de folie !
Par Laurence - Publié le
Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia aura décidément fait couler beaucoup d'encre. Accueilli sous les acclamations de ses salariés, il a également provoqué une envolée des marchés financiers et une avalanche de mèmes sur les réseaux sociaux. Mais toutes ces effusions ne font pas oublier les procédures en cours : audition le 3 décembre, pressions de Washington sur Megaspeed ou encore des accords avec Singapour.
C'est une scène assez inhabituelle dans le monde de l'entreprise qui s'est déroulée hier. De retour au siège de Nvidia à Santa Clara, en Californie, Jensen Huang a été accueilli comme une véritable rock star par ses salariés, massés un peu partout jusque dans les escaliers et sur les balcons du bâtiment. Visiblement très ému, le dirigeant a remercié ses équipes
L'enthousiasme des salariés a rapidement trouvé un écho sur les marchés financiers. Lundi 23 novembre, l'action Nvidia a bondi de près de 31,5 % à Wall Street, permettant au groupe de récupérer quelque 950 milliards de dollars de capitalisation boursière. Dans son sillage, les principales valeurs technologiques américaines ont également enregistré de fortes progressions.
Le mouvement s'est poursuivi ce mardi sur les places asiatiques, particulièrement exposées à l'industrie des semi-conducteurs. Taipei a ainsi bondi de 9 % et Séoul de plus de 6 % en séance, portées notamment par les fabricants de puces. Du côté du marché obligataire, la réaction a été beaucoup plus mesurée, avec une légère progression du rendement des bons du Trésor américain à dix ans, de 4,92 % à 4,93 %.
Sans grande surprise, les internautes se sont également emparés de cette actualité, multipliant les détournements sur les réseaux sociaux. Un site baptisé "This is so Huang" a d'ailleurs été créé pour les répertorier sur X. Si vous êtes curieux (ou si vous avez envie de vous faire peur), vous pouvez aller jeter un coup d'oeil aux statistiques édifiantes !
Entre les références au célèbre
Certains internautes ont même plaisanté sur le calendrier de cette démission, suggérant que le patron de Nvidia avait simplement souhaité prendre quelques jours de congé pour jouer à GTA VI, sorti le 19 novembre dernier.
Quant aux autres patrons de la tech, les réactions sont diverses. Sam Altman a réagi avec un simple
Mais derrière cette apparente euphorie, le volet géopolitique de l'affaire est loin d'être clos. Si l'administration Donald Trump (comme le Président ou JD Vance le rappelle ouvertement) a largement contribué au retour de Jensen Huang, elle accentue parallèlement la pression sur Megaspeed, la société singapourienne au cœur de la controverse ayant précédé sa démission.
Le département américain du Commerce a décidé d'inscrire sept entités asiatiques sur sa liste noire commerciale (Entity List), parmi lesquelles figurent
enfin Megaspeed, sa maison mère Swiftdata et la société malaisienne Speedmatrix. Cette mesure vise à prévenir un éventuel détournement de composants informatiques avancés vers des utilisateurs ou des usages non autorisés. Elle soumet les entreprises concernées à d'importantes restrictions en matière d'exportation de technologies américaines.
Le dispositif dépasse donc les seules puces de Nvidia et concerne l'ensemble des produits soumis à cette réglementation. Le document prévoit également une disposition transitoire de 30 jours pour certaines marchandises déjà en cours d'acheminement.
Au-delà des scènes de liesse et des performances boursières, cette affaire illustre l'incroyable dépendance de l'industrie de l'intelligence artificielle à une seule personnalité. Que le retour d'un dirigeant puisse faire regagner près de 1 000 milliards de dollars de capitalisation à une entreprise en quelques heures en dit long sur la confiance des investisseurs, mais également sur la fragilité de cet écosystème. Quant à l'intervention de Donald Trump, elle rappelle à quel point les semi-conducteurs sont devenus un enjeu de souveraineté nationale pour les États-Unis, au-delà des seules considérations économiques.
"Merci pour cette seconde chance !"
C'est une scène assez inhabituelle dans le monde de l'entreprise qui s'est déroulée hier. De retour au siège de Nvidia à Santa Clara, en Californie, Jensen Huang a été accueilli comme une véritable rock star par ses salariés, massés un peu partout jusque dans les escaliers et sur les balcons du bâtiment. Visiblement très ému, le dirigeant a remercié ses équipes
pour cette seconde chance, présenté ses excuses et promis de
devenir un meilleur CEO. L'ambiance est aux antipodes de celle qui régnait onze jours auparavant, lors de l'annonce de sa démission fracassante.
950 milliards de dollars en une seule journée !
L'enthousiasme des salariés a rapidement trouvé un écho sur les marchés financiers. Lundi 23 novembre, l'action Nvidia a bondi de près de 31,5 % à Wall Street, permettant au groupe de récupérer quelque 950 milliards de dollars de capitalisation boursière. Dans son sillage, les principales valeurs technologiques américaines ont également enregistré de fortes progressions.
Le mouvement s'est poursuivi ce mardi sur les places asiatiques, particulièrement exposées à l'industrie des semi-conducteurs. Taipei a ainsi bondi de 9 % et Séoul de plus de 6 % en séance, portées notamment par les fabricants de puces. Du côté du marché obligataire, la réaction a été beaucoup plus mesurée, avec une légère progression du rendement des bons du Trésor américain à dix ans, de 4,92 % à 4,93 %.
Internet se déchaîne
Sans grande surprise, les internautes se sont également emparés de cette actualité, multipliant les détournements sur les réseaux sociaux. Un site baptisé "This is so Huang" a d'ailleurs été créé pour les répertorier sur X. Si vous êtes curieux (ou si vous avez envie de vous faire peur), vous pouvez aller jeter un coup d'oeil aux statistiques édifiantes !
Entre les références au célèbre
I'll be backde Terminator et les montages présentant Jensen Huang comme le sauveur de Wall Street, les mèmes se sont donc multipliés, et ce, sans aucune limite. Même Donald Trump y est allé d'un affreux post...
Certains internautes ont même plaisanté sur le calendrier de cette démission, suggérant que le patron de Nvidia avait simplement souhaité prendre quelques jours de congé pour jouer à GTA VI, sorti le 19 novembre dernier.
Quant aux autres patrons de la tech, les réactions sont diverses. Sam Altman a réagi avec un simple
Jensen!, tandis qu'Elon Musk a estimé que l'erreur avait été corrigée. L'enthousiasme n'était toutefois pas unanime, plusieurs internautes et responsables politiques s'interrogeant sur les conditions de sa réintégration, même si Nvidia figure parmi les sujets les plus discutés du moment, détrônant la désignation de Robert Pattinson au titre de 007.
Washington ne fait aucun cadeau à Megaspeed
Mais derrière cette apparente euphorie, le volet géopolitique de l'affaire est loin d'être clos. Si l'administration Donald Trump (comme le Président ou JD Vance le rappelle ouvertement) a largement contribué au retour de Jensen Huang, elle accentue parallèlement la pression sur Megaspeed, la société singapourienne au cœur de la controverse ayant précédé sa démission.
Le département américain du Commerce a décidé d'inscrire sept entités asiatiques sur sa liste noire commerciale (Entity List), parmi lesquelles figurent
Le dispositif dépasse donc les seules puces de Nvidia et concerne l'ensemble des produits soumis à cette réglementation. Le document prévoit également une disposition transitoire de 30 jours pour certaines marchandises déjà en cours d'acheminement.
Qu'en penser ?
Au-delà des scènes de liesse et des performances boursières, cette affaire illustre l'incroyable dépendance de l'industrie de l'intelligence artificielle à une seule personnalité. Que le retour d'un dirigeant puisse faire regagner près de 1 000 milliards de dollars de capitalisation à une entreprise en quelques heures en dit long sur la confiance des investisseurs, mais également sur la fragilité de cet écosystème. Quant à l'intervention de Donald Trump, elle rappelle à quel point les semi-conducteurs sont devenus un enjeu de souveraineté nationale pour les États-Unis, au-delà des seules considérations économiques.