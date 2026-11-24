Qu'en penser ?



Au-delà des scènes de liesse et des performances boursières, cette affaire illustre l'incroyable dépendance de l'industrie de l'intelligence artificielle à une seule personnalité. Que le retour d'un dirigeant puisse faire regagner près de 1 000 milliards de dollars de capitalisation à une entreprise en quelques heures en dit long sur la confiance des investisseurs, mais également sur la fragilité de cet écosystème. Quant à l'intervention de Donald Trump, elle rappelle à quel point les semi-conducteurs sont devenus un enjeu de souveraineté nationale pour les États-Unis, au-delà des seules considérations économiques.