Donald Trump s’attaque (encore) aux pays qui fabriquent les iPhone : que faut-il attendre ?
Par Laurence - Publié le
Donald Trump n’en a visiblement pas terminé avec les droits de douane. L’administration américaine prépare une nouvelle série de taxes visant quatorze partenaires commerciaux des États-Unis, dont la Chine, l’Inde et Taïwan. Trois pays particulièrement importants pour Apple, qui pourrait une nouvelle fois voir sa chaîne de production fragilisée.
Selon CNBC, l’administration Trump préparerait une nouvelle offensive commerciale visant quatorze partenaires économiques des États-Unis. La liste comprend notamment la Chine, l’Inde, Taïwan, le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, le Cambodge, le Bangladesh, la Suisse et l’Union européenne (oui quand même).
Washington leur reproche de contribuer à des surcapacités structurelles de production dans certains secteurs industriels. Selon un haut responsable américain, cette situation favoriserait l’arrivée massive de produits importés à des prix susceptibles de désavantager les fabricants américains.
Cette nouvelle offensive s’appuie sur la section 301 du Trade Act de 1974, un dispositif permettant aux États-Unis de prendre des mesures commerciales contre certaines pratiques étrangères jugées préjudiciables à leur économie. Les nouvelles taxes ne devraient pas, dans la plupart des cas, s’ajouter aux droits de douane existants. La Chine ferait toutefois exception, avec une surtaxe de 20 % venant s’ajouter aux 25 % déjà appliqués depuis 2018.
Pour Apple, le problème serait à nouveau sensible. Malgré ses efforts de délocalisation de sa chaine de production, elle dépend encore largement de l’Asie pour la fabrication de ses produits. La Chine conserve toujours une place centrale dans l’assemblage des iPhone, tandis que l’Inde occupe désormais un rôle croissant dans cette production. Enfin, Taïwan constitue également un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour les semi-conducteurs.
Or, ces trois pays figurent précisément parmi les territoires visés par les nouvelles mesures américaines. Si les taxes s’appliquent aux produits concernés, Apple pourrait donc voir augmenter le coût de ses importations vers les États-Unis. Comme précédemment, deux possibilités se présenteraient alors : absorber une partie de ces dépenses supplémentaires, au détriment de ses marges, ou les répercuter sur les prix de vente (aux USA ou carrément au monde entier pour lisser la hausse). Voilà qui ne devrait pas arranger la situation, dans un contexte de tensions sur le marché de la mémoire, qui contribue déjà à renchérir certains composants électroniques.
Ce n’est évidemment pas la première fois qu’Apple se retrouve confrontée à la politique commerciale de Donald Trump. En avril 2025, le président américain avait annoncé une vaste série de droits de douane réciproques, à l’occasion d’une journée baptisée
Ces mesures avaient notamment provoqué une escalade commerciale avec Pékin, les taxes américaines et chinoises atteignant temporairement des niveaux supérieurs à 100 % sur certaines importations. Pour Cupertino, dont une grande partie de la production était alors concentrée en Chine, cette situation avait considérablement compliqué les prévisions financières et logistiques.
La situation avait ensuite évolué en février 2026, lorsque la Cour suprême américaine avait invalidé les droits de douane réciproques. L’administration Trump avait alors instauré une nouvelle taxe générale de 10 % sur les importations. Dans l'entreprise, Tim Cook avait joué de ses talents de négociateurs pour limiter la casse et négocier quelques exonérations. La nouvelle procédure engagée au titre de la section 301 constitue donc une tentative supplémentaire de maintenir la pression commerciale, cette fois sur une autre base juridique.
Pour Apple, ces annonces illustrent surtout les limites d’une stratégie de diversification géographique face à une politique commerciale visant simultanément plusieurs grandes économies asiatiques. En développant sa production en Inde, Cupertino cherchait notamment à réduire sa dépendance à la Chine. Mais si les deux pays sont désormais concernés par de nouvelles taxes, cet avantage pourrait être partiellement remis en question. Il faut toutefois distinguer les mesures envisagées de leur application effective : les taux définitifs, les produits concernés et les éventuelles exemptions seront déterminants pour évaluer leur impact réel. Une nouvelle hausse des prix des iPhone aux États-Unis n’est donc pas officielle, mais la question risque de revenir rapidement sur la table.
Quatorze partenaires commerciaux dans le viseur
Selon CNBC, l’administration Trump préparerait une nouvelle offensive commerciale visant quatorze partenaires économiques des États-Unis. La liste comprend notamment la Chine, l’Inde, Taïwan, le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, le Cambodge, le Bangladesh, la Suisse et l’Union européenne (oui quand même).
Washington leur reproche de contribuer à des surcapacités structurelles de production dans certains secteurs industriels. Selon un haut responsable américain, cette situation favoriserait l’arrivée massive de produits importés à des prix susceptibles de désavantager les fabricants américains.
Cette nouvelle offensive s’appuie sur la section 301 du Trade Act de 1974, un dispositif permettant aux États-Unis de prendre des mesures commerciales contre certaines pratiques étrangères jugées préjudiciables à leur économie. Les nouvelles taxes ne devraient pas, dans la plupart des cas, s’ajouter aux droits de douane existants. La Chine ferait toutefois exception, avec une surtaxe de 20 % venant s’ajouter aux 25 % déjà appliqués depuis 2018.
Apple directement concernée
Pour Apple, le problème serait à nouveau sensible. Malgré ses efforts de délocalisation de sa chaine de production, elle dépend encore largement de l’Asie pour la fabrication de ses produits. La Chine conserve toujours une place centrale dans l’assemblage des iPhone, tandis que l’Inde occupe désormais un rôle croissant dans cette production. Enfin, Taïwan constitue également un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour les semi-conducteurs.
Or, ces trois pays figurent précisément parmi les territoires visés par les nouvelles mesures américaines. Si les taxes s’appliquent aux produits concernés, Apple pourrait donc voir augmenter le coût de ses importations vers les États-Unis. Comme précédemment, deux possibilités se présenteraient alors : absorber une partie de ces dépenses supplémentaires, au détriment de ses marges, ou les répercuter sur les prix de vente (aux USA ou carrément au monde entier pour lisser la hausse). Voilà qui ne devrait pas arranger la situation, dans un contexte de tensions sur le marché de la mémoire, qui contribue déjà à renchérir certains composants électroniques.
Un nouvel épisode ?
Ce n’est évidemment pas la première fois qu’Apple se retrouve confrontée à la politique commerciale de Donald Trump. En avril 2025, le président américain avait annoncé une vaste série de droits de douane réciproques, à l’occasion d’une journée baptisée
Liberation Day.
Ces mesures avaient notamment provoqué une escalade commerciale avec Pékin, les taxes américaines et chinoises atteignant temporairement des niveaux supérieurs à 100 % sur certaines importations. Pour Cupertino, dont une grande partie de la production était alors concentrée en Chine, cette situation avait considérablement compliqué les prévisions financières et logistiques.
La situation avait ensuite évolué en février 2026, lorsque la Cour suprême américaine avait invalidé les droits de douane réciproques. L’administration Trump avait alors instauré une nouvelle taxe générale de 10 % sur les importations. Dans l'entreprise, Tim Cook avait joué de ses talents de négociateurs pour limiter la casse et négocier quelques exonérations. La nouvelle procédure engagée au titre de la section 301 constitue donc une tentative supplémentaire de maintenir la pression commerciale, cette fois sur une autre base juridique.
Qu’en penser ?
Pour Apple, ces annonces illustrent surtout les limites d’une stratégie de diversification géographique face à une politique commerciale visant simultanément plusieurs grandes économies asiatiques. En développant sa production en Inde, Cupertino cherchait notamment à réduire sa dépendance à la Chine. Mais si les deux pays sont désormais concernés par de nouvelles taxes, cet avantage pourrait être partiellement remis en question. Il faut toutefois distinguer les mesures envisagées de leur application effective : les taux définitifs, les produits concernés et les éventuelles exemptions seront déterminants pour évaluer leur impact réel. Une nouvelle hausse des prix des iPhone aux États-Unis n’est donc pas officielle, mais la question risque de revenir rapidement sur la table.