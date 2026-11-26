Qu’en penser ?



Pour Apple, ces annonces illustrent surtout les limites d’une stratégie de diversification géographique face à une politique commerciale visant simultanément plusieurs grandes économies asiatiques. En développant sa production en Inde, Cupertino cherchait notamment à réduire sa dépendance à la Chine. Mais si les deux pays sont désormais concernés par de nouvelles taxes, cet avantage pourrait être partiellement remis en question. Il faut toutefois distinguer les mesures envisagées de leur application effective : les taux définitifs, les produits concernés et les éventuelles exemptions seront déterminants pour évaluer leur impact réel. Une nouvelle hausse des prix des iPhone aux États-Unis n’est donc pas officielle, mais la question risque de revenir rapidement sur la table.